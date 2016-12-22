Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 7

В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин

Сообщения о том, что настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам вызвал ажиотажный спрос в столичных аптеках, передает Газета.Ру. По данным издания, в некоторых московских аптеках пенсионеры покупают лекарство в больших количествах - про запас.

По мнению исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой перевод лекарственных спиртосодержащих товаров на рецептурный отпуск может спровоцировать дополнительную нагрузку на поликлиники. При этом она отметила, что в Иркутске люди отравились не лекарственным средством, а бытовой химией, которую назвали как лекарственное средство — «Боярышником».

«Если назвать автомобиль не «Калиной», а «Боярышником», то его тоже надо будет отпускать по рецептам? Эти инициативы вызовут ажиотажный спрос на лекарственные спиртосодержащие капли. Люди напуганы, что им придется бежать в поликлинику, получать рецепт у врача, тратить на это время. Ажиотажный спрос в дальнейшем может привести к временному дефициту. Мы мониторим ситуацию со спросом на лекарственные спиртосодержащие препараты. Частично всплески ажиотажного спроса есть», — отметила она.

Ранее, вице-премьер правительства Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и «Боярышник», будут продавать в аптеках по рецепту.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать акцизы на алкоголесодержащую продукцию, в том числе на фармацевтику и косметику.

"Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкоголесодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки", - сказал Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ в среду. По его словам, такая продукция должна стоить "нормальные деньги".

"Если это нужно в фармацевтической промышленности использовать или в косметике... ну ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов. Жизнь людей дороже", - подчеркнул Путин.

 



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Решение проблем в России практически всегда сводится к двум действиям: запретить, посадить
!DAJPROSTOBOG TOT TAKI!!!&&& написал 23.12.2016 03:15
"&#171;Если назвать автомобиль не &#171;Калиной&#187;, а &#171;Боярышником&#187;, то его тоже надо будет отпускать по рецептам?"
- Таки хорошая идея! Создать специальный автомобиль, который будет давить только алкашей последней стадии де-градации, а нормальных людей таки давить не будет... Таки назвать его красивым именем "Боярышник"... То таки да...
Ответить
Решение проблем в России практически всегда сводится к двум действиям: запретить, посадить
Анасзтаз написал 23.12.2016 00:21
и поднять цены, акцизы, налоги
Ответить
Правильно, что Путин хочет поднять цены на все.
Поддерживаю написал 22.12.2016 23:56
Иначе как взбунтовать народ? Никак.
Ответить
(без названия)
мщшо написал 22.12.2016 23:17
Путин даже из этой ситуации хочешь извлечь выгоду,предлагая повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию,якобы заботясь о здоровье граждан.Хотя причина здесь в тотальном беспределе,безнаказанности и разгильдяйстве,в том числе в этой сфере.Настойки типа "Боярышника" покупают люди предрасположенные к алкоголизму в основном именно из-за их цены.Если повысятся акцизы,то цена таких настоек приблизится к цене водки.И смысла покупать их не будет.Но альтернатива то нужна.А значит люди буду как в 80-х "мотать клей бф на сверло",пить одеколоны и придумывать прочие способы удовлетворить потребности в алкоголе.Это тупиковые варианты.Вообще,смысл не в повышении акцизов,продаже спирт.настоек по рецепту и т.д.Эти меры предлагают борьбу со следствием,а не с причиной.
Ответить
(без названия)
........... написал 22.12.2016 22:30
настойка боярышника, ха. - у меня сохранилась пачка настойки женьшеня, с 90-х годов. и пара совецких бутылок водки.
Ответить
(без названия)
стоик657 написал 22.12.2016 22:15
Самца от жизни совсем оторвали?
Ответить
(без названия)
Пахом написал 22.12.2016 22:06
Тогда и на сапожный крем поднимай, и на клей БФ!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Юные зомби в правительстве
Юные зомби в правительстве
23.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новый Чернобыль просто никто не станет ликвидировать (3)
Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона" (12)
В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин (7)
Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро (12)
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (7)
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (19)
В Казахстане усилились репрессии против противников прождажи земли (0)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (22)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (12)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чем слoвo наше oтзoвётся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ликвидаторы СССР и ликвидаторы в Чернобыле - две разные субстанции
Дарья Митина Дарья Митина: Не oпять, а снoва
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Адский грузовик
Максим Калашников Максим Калашников: Интересное - и посмеяться
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss