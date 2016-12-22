В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин

Сообщения о том, что настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам вызвал ажиотажный спрос в столичных аптеках, передает Газета.Ру. По данным издания, в некоторых московских аптеках пенсионеры покупают лекарство в больших количествах - про запас.

По мнению исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой перевод лекарственных спиртосодержащих товаров на рецептурный отпуск может спровоцировать дополнительную нагрузку на поликлиники. При этом она отметила, что в Иркутске люди отравились не лекарственным средством, а бытовой химией, которую назвали как лекарственное средство — «Боярышником».

«Если назвать автомобиль не «Калиной», а «Боярышником», то его тоже надо будет отпускать по рецептам? Эти инициативы вызовут ажиотажный спрос на лекарственные спиртосодержащие капли. Люди напуганы, что им придется бежать в поликлинику, получать рецепт у врача, тратить на это время. Ажиотажный спрос в дальнейшем может привести к временному дефициту. Мы мониторим ситуацию со спросом на лекарственные спиртосодержащие препараты. Частично всплески ажиотажного спроса есть», — отметила она.

Ранее, вице-премьер правительства Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и «Боярышник», будут продавать в аптеках по рецепту.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать акцизы на алкоголесодержащую продукцию, в том числе на фармацевтику и косметику.

"Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкоголесодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки", - сказал Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ в среду. По его словам, такая продукция должна стоить "нормальные деньги".

"Если это нужно в фармацевтической промышленности использовать или в косметике... ну ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов. Жизнь людей дороже", - подчеркнул Путин.