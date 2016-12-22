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Московский листок

Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона"

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 12

Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона"

Тариф по системе "Платон" в 2017 году подорожает в два раза - до 3,06 рублей с 1 км, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", - цитирует Соколова ТАСС.

По его словам, строительство и обслуживание российских дорог осуществляется за счет бюджета, а на них «зарабатывают коммерческие структуры». «Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», - отметил чиновник.

Напомним, система оплаты проезда по федеральным трассам «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Водители большегрузов массой больше 12 тонн должны оплачивать каждый километр пробега. Изначально предполагалось повысить тариф системы «Платон» с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля за 1 км федеральных трасс, однако было принято решение об отсрочке повышения тарифа до осени, пока он сохранится на уровне 1,53 рубля.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
........... написал 23.12.2016 02:13
а если мне на фиг не нужен этот ЭРА-ГЛОНАСС?
.
ну, наверно надо будет тогда поставить на машину альтернативный автомобильный компьютер который с одной стороны будет имитировать обязательный глонасс а с другой стороны сможет заблокировать поползновения по дистанционному управлению и контролю. или может быть удасться обойтись альтернативной прошивкой для имеющегося компьютера. опять же, возможны различные осложнения вроде опломбированного корпуса, шифрования и т.п.
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Вротенберги доят русских,как хотят.Иудейское иго
страшнее татаро-монгольского ига написал 23.12.2016 00:34
скоро,глядишь,всех русских отдадут в рабство Вротенбергам.
Будут рабы на положении домашнего скота-захотят-запрягут,захотят-забьют. ПРИЕХАЛИ, товарищи.
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Re: а если мне на фиг не нужен этот ЭРА-ГЛОНАСС?
vik написал 23.12.2016 00:31
ну не пользуюсь я навигатором.
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(без названия)
............ написал 23.12.2016 00:27
"С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС."
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(без названия)
.......... написал 23.12.2016 00:16
это еще что. доберутся, с помощью системы "ГлонAss" и до легковушек.
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Re: грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей.
Крокодил. написал 23.12.2016 00:12
Этот недомерок наверное арифметике у Митька премьера учился?
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грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей.
мало, конечно написал 23.12.2016 00:01
Нужно понять налог в 30 тысяч раз.
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Ура
анатолий1 написал 22.12.2016 23:32
Все правильно, Вам же сказали, возвращаемся к истокам! Переходим на гужевой транспорт. Жаль ждать долго, пока опять лошадок разведут.
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один вопрос
Медоед написал 22.12.2016 23:31
А на что тратят нехилый транспортный налог?
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(без названия)
Из Скандинавии написал 22.12.2016 23:07
Странно..а почему в западных странах нет никакой системы типа Платон?и грузовики ездят по всем разрешенным для них дорогах без всякой дополнительной оплаты?Да и платных дорог как таковых тоже нет, ну если только у немцев в Германии.А в скандинавских странах ничего подобного и дороги красивые ровные.Дальнобойщикам в РФ стоит это знать.А то рф министры часто откровенно врут про Запад мол у них так да эдак.
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Re:
корнхолио написал 22.12.2016 23:07
да никого не волнует сколько колес у грузовиков. 50% всего бобла получают роттенберги ничего не вкладывая при этом. Это колосальные деньги из воздуха. Это выгодней чем торговля нефтью, наркотиками, оружием. Их-то как минимум произвести надо
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(без названия)
Петр Первейший написал 22.12.2016 22:56
У некоторых грузовиков колес не сосчитаешь. Так что нагрузка на асфальт не больше чем у "жигуленка"
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