Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона"

Тариф по системе "Платон" в 2017 году подорожает в два раза - до 3,06 рублей с 1 км, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", - цитирует Соколова ТАСС.
По его словам, строительство и обслуживание российских дорог осуществляется за счет бюджета, а на них «зарабатывают коммерческие структуры». «Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», - отметил чиновник.
Напомним, система оплаты проезда по федеральным трассам «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Водители большегрузов массой больше 12 тонн должны оплачивать каждый километр пробега. Изначально предполагалось повысить тариф системы «Платон» с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля за 1 км федеральных трасс, однако было принято решение об отсрочке повышения тарифа до осени, пока он сохранится на уровне 1,53 рубля.
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........... написал 23.12.2016 02:13
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ну, наверно надо будет тогда поставить на машину альтернативный автомобильный компьютер который с одной стороны будет имитировать обязательный глонасс а с другой стороны сможет заблокировать поползновения по дистанционному управлению и контролю. или может быть удасться обойтись альтернативной прошивкой для имеющегося компьютера. опять же, возможны различные осложнения вроде опломбированного корпуса, шифрования и т.п.
страшнее татаро-монгольского ига написал 23.12.2016 00:34
Будут рабы на положении домашнего скота-захотят-запрягут,захотят-забьют. ПРИЕХАЛИ, товарищи.
vik написал 23.12.2016 00:31
............ написал 23.12.2016 00:27
.......... написал 23.12.2016 00:16
Крокодил. написал 23.12.2016 00:12
мало, конечно написал 23.12.2016 00:01
анатолий1 написал 22.12.2016 23:32
Медоед написал 22.12.2016 23:31
Из Скандинавии написал 22.12.2016 23:07
корнхолио написал 22.12.2016 23:07
Петр Первейший написал 22.12.2016 22:56