Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона"

Тариф по системе "Платон" в 2017 году подорожает в два раза - до 3,06 рублей с 1 км, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", - цитирует Соколова ТАСС.

По его словам, строительство и обслуживание российских дорог осуществляется за счет бюджета, а на них «зарабатывают коммерческие структуры». «Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», - отметил чиновник.

Напомним, система оплаты проезда по федеральным трассам «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Водители большегрузов массой больше 12 тонн должны оплачивать каждый километр пробега. Изначально предполагалось повысить тариф системы «Платон» с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля за 1 км федеральных трасс, однако было принято решение об отсрочке повышения тарифа до осени, пока он сохранится на уровне 1,53 рубля.