Новый Чернобыль просто никто не станет ликвидировать

Украина готова полностью перейти на использование ядерного топлива Westinghouse, которое сейчас поставляет 30% топлива в страну, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик. «Из 13 топливных поставок, которые приходят (на АЭС страны), четыре от компании Westinghouse. Это составляет практически 30%», - передает его слова РИА «Новости».

В 2014 году украинские власти договорились о поставках ядерного топливо из США на некоторые блоки до 2020 года. В Westinghouse при этом заявляли, что могут монополизировать рынок поставок ядерного топлива на Украине, что, однако, может быть опасным для украинских АЭС, так как попытки заменить российское ядерное топливо на топливо американской компании уже приводили к авариям.

Нам какое, в общем, дело? "Росатом", конечно, государственная компания, но секретная, и как там распределюстся прибыли - самая главная государственная тайна. Но есть такое ощущение, что особенно с этих прибылей гражданам не сильно перепадает. Вот, к примеру, электроэнергия, которую вырабатывает Волгодонская АЭС, жителям Ростовской области обходится в 2 раза дороже, чем жителям Крыма, которым она поставляется за 500 с лишком километров. Так что формирование ценника не слишком-то рыночное.

Сама Украина топливные сборки производить не сможет никогда, ни ТВЭЛ, ни Westinghouse, ни тем более собственной разработки - нет ни денег на строительство завода, ни доступного сырья - собственные 9 месторождений существуют, включая знаменитые Желтые воды, но они истощены и главное требуют высокого уровня обогащения, топливо будет совсем не дешевым.

Westinghouse может, конечно, поставлять сборки, но платить за них Украине не сможет, то есть придется постоянно кредитовать ее на покупку американского топлива, потом перекредитовывать, и так до бесконечности. А новый президент Трамп уже объявил, что халява кончилась.

Но есть одна проблема - это безопасность украинских АЭС. С ней уже сегодня далеко не все в порядке, и если в США можно более-менее не беспокоиться (да и то относительно), то серьезная авария на АЭС с краинской стороны немедленно окажется проблемой и по российскую сторону границы.

Украинское руководство сегодня не только малокомпетентно, оно и совершенно безответственно. И неизвестно, что хуже. Собственно, "оба хуже", как говорил товарищ Сталин, но по другому поводу.

Одно из отдаленных последствий распада СССР - это и есть снижение компетентности и распыление ответственности. Очень многие позиции существовали в СССР в единственном экземпляре - один Центральный банк, один Генштаб и в том числе один Минсредмаш. Двух, а тем более пятнадцати комплектов специалистов, учебных заведений, систем управления и т.д. и не требовалось, и было просто нерентабельно.

Но вот образовалось разом 15 государств. То, что специалистов уровня ЦБ там не было, стало ясно сразу, как начали появляться и немедленно обесцениваться национальные валюты. Генштабы на уровне штабов округа и даже ниже, генералы, которые "академиев не кончали" - это все на поверхности. Но вот начались и инфраструктурные проблемы.

Украина получила от СССР атомную промышленность, по мощности сопоставимую с японской, но без некоторых важных элементов, у которых не было дубликатов. Я не говорю об управлении этой системой, ее тоже создавали "из того, что было". Как в комедийном американском боевике: "пошлите лучших из лучших" - лучшие кончились. Ну тогда пошлите лучших из худших - эти тоже закончились. Ну тогда - лучших из того, что осталось...

В свое время, например, украинской дипломатией руководил Петр Порошенко. Сейчас ей руководит... Из того, что осталось после Порошенко. Сопоставляя, можно оценить и уровень руководтва атомной промышленностью Украины. Раньше над этими людьми сидела еще союзная надстройка, Минсредмаш, аппарат правительства, Военно-промыленная комиссия, отдел промышленности ЦК, Академия наук, а теперь не осталось никого... И не над теми руководителями, что трудились в СССР, а сейчас речь идет уже о тех, кого они оставили после себя...

Случись новый Чернобыль, уже не будет тех сил и средств, что были у СССР для его ликвидации. Мы видели совсем недавно, что для ликвидации аварии на Фукусиме сил не хватало даже у Японии.

Вам еще не страшно?

А вот им - им точно ничего не страшно!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск