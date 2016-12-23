Арт-акция в память о погибших в Жанаозене рабочих прошла в Астане спокойно

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров и несколько гражданских активистов провели сегодня в центре Астаны у монумента «Байтерек» акцию памяти жертв Жанаозенских событий. На перформанс под названием «Умереть, чтобы жить» Ахмедьяров пришел в одежде, похожей на униформу жанаозенских нефтяников, подавление многомесячной забастовки которых пять лет назад обернулось кровопролитием.

Акция художника проходила на фоне надписи: «25 лет независимости Казахстана». Он лег на заснеженную землю сперва ничком, затем улегся на спину. Участница этой акции активистка Сауле Батал обводила контур его тела синей краской. Всего на земле остались восемь обведенных краской силуэтов. По словам участников акции, тем самым они пытались изобразить расстрелянных пять лет назад в Жанаозене участников демонстрации нефтяников.

В городе Жанаозене в результате разгона демонстрации нефтяников и применения огнестрельного оружия полицейскими в декабре 2011 года, по официальным данным, погибли по крайней мере 16 человек и свыше ста человек были ранены.

— Эта цифра восемь не связана с числом погибших в Жанаозене. Причины, по которым провожу акцию у надписи: «25 лет независимости Казахстана», — как художник, я считаю, что на этом месте не хватает очертаний силуэтов нефтяников, погибших в Жанаозенских событиях, — говорит Асхат Ахмедьяров.

Полицейских на месте проведения акции замечено не было.

Отметим, что к пятилетию Жанаозенского расстрела неофеодальные власти Казахстана усилили репрессии против всех инакомыслящих. Вчера стало известно, что Аслана Курманбаева привлекают к уголовной ответственности.

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