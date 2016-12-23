Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги"

Совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США, сообщает Forbes. Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов притом, что Трампу осталось назначить еще двух министров - сельского хозяйства и по делам ветеранов.

Трамп был избран благодаря своим популистским лозунгам, которые привлекли рядового избирателя, но сам он отнюдь не человек из народа - как и его окружение, отмечает Forbes. В кабинете миллиардера - глава ExxonMobil, бывший партнер Goldman Sachs, наследница миллиардной империи Amway и миллиардер, сделавший состояние на ипотечных кредитах во время кризиса.

Состояние "команды Трампа" еще до заключительных назначений на 60% выше, чем совокупное состояние правительства уходящего президента Барака Обамы. Его эксперты Forbes оценили в 2,75 млрд долларов, при этом львиная доля (2,5 млрд) приходится на министра торговли Пенни Притцкер, наследницу империи Hyatt. Кроме того, в рейтинге Forbes учитывалось состояние супругов, и по этому показателю на второе место в команде Обамы вышел глава Госдепа Джон Керри, женатый на Терезе Хайнц, чье состояние оценивается в 150 млн долларов.

Даже без учета состояния самого Трампа (3,7 млрд долларов), в его окружении богачей намного больше. 2,5 млрд стоит инвестор Уилбур Росс - будущий министр торговли, заработавший во время кризиса ипотечного кредитования. 1,25 млрд - состояние Бести Девос, которая возглавит министерство образования.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, покидающий пост главы ExxonMobil, заработал 325 млн долларов. В публикации Forbes на лацкане его пиджака нарисованы скрещенные флаги США и России - напоминание о его близких контактах с главой "Роснефти".

Глава Минфина Стив Мнучин заработал 300 млн долларов.

Состояние лишь двух людей из правительства Трампа Forbes оценил менее чем в миллион долларов: это вице-президент Майк Пенс и глава МВД Райан Зинке. Состояния скромного губернатора Индианы и конгрессмена от Монтаны - около 800 тысяч долларов. У Пенса это в основном это его пенсионные счета, у Зинке - коллекция картин и автомобилей, а также собственность в городке Уайтфиш (население - около 7000 человек), где он родился.

От редакции: То есть, как мы видим, уже обобщая персонажи, окружившие Трампа, - империализм США достиг своей наивысшей точки и общественной поддержки (протесты только подчеркнули, что против Трампа "интеллигентишки" и "мигрантишки", а так же крамольники-студенты, которые почти комуняки). Не в период экономического расцвета, а в период кризиса, что интересно - "народ" (хотя кавычки тут, скорее, маленькие - народ там тоже голосовал) выбрал тех миллиардеров, что его наиболее успешно грабили (а что такое ипотечные кредиты в кризис?!!). Что ж, это наверное даже к лучшему - классовая гегемония миллиардеров таким образом уже не сможет "оступиться", ополовиниться и пытаться размениваться на какие-то полумеры. Именно при Трампе США становятся тем, чем всегда и мечтали быть - не просто мировым жандармом, но и главным мировым кровопийцей, по воле которого начинаются войны и вымирают народы. И тем более смехотворно на фоне этой абсолютизации империализма - выглядят наши доморощенные трамписты, что чирикали "Трампнаш", полагая, что любая оппозиция прежним "врагам-демократам" как-то улучшит отношения США и РФ. Ждать от правящего всем миром класса каких-то поблажек могут либо круглые идиоты, либо же считающие и себя каким-то бочком буржуазией и вот тут стоит остановиться.

Тут лежит ответ на давно мучивший меня вопрос: а зачем силовигархия так активно себя пиарит в родной стране как клуб мультимиллиардеров, в котором главный-то Путин, но не в этом соль (друзьям- всё, остальным - закон)?.. Да, Песков не соврал, недавно назвав Путина абсолютным либералом (кстати, словечко "абсолютно" частенько слетает с уст спикера правящего класса, и это психоаналитически объяснимо: абсолютизируется и эта власть) - он готов использовать любой патриотический "гумус", но для выращивания точно такой же, как в США, структуры общества и экономики. Это люди, намертво отравленные капитализмом как мировоззрением. Они искренне верят, что если всему миру и своим согражданам ежегодно выставлять декларации о космических доходах, о своих миллиардах - то у слабого рабочего класса и прочих трудящихся, получающих на фоне таких деклараций смешные суммы в качестве зарплат, родится небывалое уважение к правителям. Но родится через страх: мол, если у одного Сечина столько миллиардов, так он же может всё купить, а уж армию нанять себе личную, чтоб все наши протесты и профсоюзы разогнать - так вообще элементарно! Если страной правят богачи, считают кремляди, то всё в порядке - так должен думать обыватель. Чистейшая эталогия, мир обезьян. А "в порядке" - это ведь всё за счёт урезания "социалки", замораживания накопительной части пенсии, укрупнения (через слияние!) дошкольных учреждений, больниц, ну и прочей оптимизации, принятия дефицитного бюджета и проедания всех фондов национального благосостояния... Расеянские грабители недр, возомнившие себя едва ли не равными "американским коллегам" только от наличия миллиардов в карманах, - полностью импортируют мировоззрение, но на этом же и погорят. Потому что США достигали до сих пор внутреннего консенсуса за счёт ограбления всего мира и привелегированного поэтому положения своего рабочего класса, а РФ, наоборот, кормит весь мир своей нефтью - вот тут мировоззрение путинской элиты и натыкается на такой камень, который объехать не сможет. По-американски хамить и править трудовым народом с Советской школой преобразований - не получится, отсюда и идёт "советизм-лайт" в пропаганде, но за ним всегда видны ковбойские шляпы и джинсы насквозь морально американизированной элиты (смехотворны надежды выродившейся в пресс-службу Роснефти официозной печати на "эксонмобилевского друга Сечина", ведь решает не дружба, решает капитал, а даже не элита). И гореть ей вместе с её идеалами в пламени новой революции - недра будут национализированы, а миллиардеры низвергнуты!

Дмитрий Чёрный, профессиональный революционер