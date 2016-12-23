Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги"

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 6

сша силовигархия классоваяненависть трамп
Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги"

Совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США, сообщает Forbes. Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов притом, что Трампу осталось назначить еще двух министров - сельского хозяйства и по делам ветеранов.

Трамп был избран благодаря своим популистским лозунгам, которые привлекли рядового избирателя, но сам он отнюдь не человек из народа - как и его окружение, отмечает Forbes. В кабинете миллиардера - глава ExxonMobil, бывший партнер Goldman Sachs, наследница миллиардной империи Amway и миллиардер, сделавший состояние на ипотечных кредитах во время кризиса.

Состояние "команды Трампа" еще до заключительных назначений на 60% выше, чем совокупное состояние правительства уходящего президента Барака Обамы. Его эксперты Forbes оценили в 2,75 млрд долларов, при этом львиная доля (2,5 млрд) приходится на министра торговли Пенни Притцкер, наследницу империи Hyatt. Кроме того, в рейтинге Forbes учитывалось состояние супругов, и по этому показателю на второе место в команде Обамы вышел глава Госдепа Джон Керри, женатый на Терезе Хайнц, чье состояние оценивается в 150 млн долларов.

Даже без учета состояния самого Трампа (3,7 млрд долларов), в его окружении богачей намного больше. 2,5 млрд стоит инвестор Уилбур Росс - будущий министр торговли, заработавший во время кризиса ипотечного кредитования. 1,25 млрд - состояние Бести Девос, которая возглавит министерство образования.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, покидающий пост главы ExxonMobil, заработал 325 млн долларов. В публикации Forbes на лацкане его пиджака нарисованы скрещенные флаги США и России - напоминание о его близких контактах с главой "Роснефти".

Глава Минфина Стив Мнучин заработал 300 млн долларов.

Состояние лишь двух людей из правительства Трампа Forbes оценил менее чем в миллион долларов: это вице-президент Майк Пенс и глава МВД Райан Зинке. Состояния скромного губернатора Индианы и конгрессмена от Монтаны - около 800 тысяч долларов. У Пенса это в основном это его пенсионные счета, у Зинке - коллекция картин и автомобилей, а также собственность в городке Уайтфиш (население - около 7000 человек), где он родился.

От редакции: То есть, как мы видим, уже обобщая персонажи, окружившие Трампа, - империализм США достиг своей наивысшей точки и общественной поддержки (протесты только подчеркнули, что против Трампа "интеллигентишки" и "мигрантишки", а так же крамольники-студенты, которые почти комуняки). Не в период экономического расцвета, а в период кризиса, что интересно - "народ" (хотя кавычки тут, скорее, маленькие - народ там тоже голосовал) выбрал тех миллиардеров, что его наиболее успешно грабили (а что такое ипотечные кредиты в кризис?!!). Что ж, это наверное даже к лучшему - классовая гегемония миллиардеров таким образом уже не сможет "оступиться", ополовиниться и пытаться размениваться на какие-то полумеры. Именно при Трампе США становятся тем, чем всегда и мечтали быть - не просто мировым жандармом, но и главным мировым кровопийцей, по воле которого начинаются войны и вымирают народы. И тем более смехотворно на фоне этой абсолютизации империализма - выглядят наши доморощенные трамписты, что чирикали "Трампнаш", полагая, что любая оппозиция прежним "врагам-демократам" как-то улучшит отношения США и РФ. Ждать от правящего всем миром класса каких-то поблажек могут либо круглые идиоты, либо же считающие и себя каким-то бочком буржуазией и вот тут стоит остановиться.

Тут лежит ответ на давно мучивший меня вопрос: а зачем силовигархия так активно себя пиарит в родной стране как клуб мультимиллиардеров, в котором главный-то Путин, но не в этом соль (друзьям- всё, остальным - закон)?.. Да, Песков не соврал, недавно назвав Путина абсолютным либералом (кстати, словечко "абсолютно" частенько слетает с уст спикера правящего класса, и это психоаналитически объяснимо: абсолютизируется и эта власть) - он готов использовать любой патриотический "гумус", но для выращивания точно такой же, как в США, структуры общества и экономики. Это люди, намертво отравленные капитализмом как мировоззрением. Они искренне верят, что если всему миру и своим согражданам ежегодно выставлять декларации о космических доходах, о своих миллиардах - то у слабого рабочего класса и прочих трудящихся, получающих на фоне таких деклараций смешные суммы в качестве зарплат, родится небывалое уважение к правителям. Но родится через страх: мол, если у одного Сечина столько миллиардов, так он же может всё купить, а уж армию нанять себе личную, чтоб все наши протесты и профсоюзы разогнать - так вообще элементарно! Если страной правят богачи, считают кремляди, то всё в порядке - так должен думать обыватель. Чистейшая эталогия, мир обезьян. А "в порядке" - это ведь всё за счёт урезания "социалки", замораживания накопительной части пенсии, укрупнения (через слияние!) дошкольных учреждений, больниц, ну и прочей оптимизации, принятия дефицитного бюджета и проедания всех фондов национального благосостояния... Расеянские грабители недр, возомнившие себя едва ли не равными "американским коллегам" только от наличия миллиардов в карманах, - полностью импортируют мировоззрение, но на этом же и погорят. Потому что США достигали до сих пор внутреннего консенсуса за счёт ограбления всего мира и привелегированного поэтому положения своего рабочего класса, а РФ, наоборот, кормит весь мир своей нефтью - вот тут мировоззрение путинской элиты и натыкается на такой камень, который объехать не сможет. По-американски хамить и править трудовым народом с Советской школой преобразований - не получится, отсюда и идёт "советизм-лайт" в пропаганде, но за ним всегда видны ковбойские шляпы и джинсы насквозь морально американизированной элиты (смехотворны надежды выродившейся в пресс-службу Роснефти официозной печати на "эксонмобилевского друга Сечина", ведь решает не дружба, решает капитал, а даже не элита). И гореть ей вместе с её идеалами в пламени новой революции - недра будут национализированы, а миллиардеры низвергнуты!

Дмитрий Чёрный, профессиональный революционер



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Наблюдательный написал 23.12.2016 13:09
За Клинтон стояли люди значительно более богатые чем Трамп. Проголосовав за Трампа люди проголосовали за государство, против анархии. Люди стоящие за Клинтон взяли курс на ликвидацию государства и на замену его бизнес структурами. Какую позицию займет Трамп покажет время. Но позиция Клинтон была ясна и люди проголосовали против этой позиции. Вероятно, некоторые левые (на содержании или по глупости) на Западе поддержали Клинтон. Что касается левых в России, то они все видимо на содержании или по глупости.
Ответить
Не надо ныть
Татарин Злой написал 23.12.2016 13:09
Димон, что ты несешь? Что тебе еще нужно? Трампа выбрали работяги, а не мигранты и пидорня, которые в жизни работать не будут. Что, теперь Вам с народишком не повезло? Ну не любят белые американцы людей с чуждой для них генетикой , а следовательно ментальностью и поведением. Потому как знают, что превышение определенного порога чужаков убивает государство, как микробы убивают организм. Вы ведь наверняка неполиткорректно моете руки перед едой, убивая миллионы бактерий зараз. А ведь их такими создал бог и они имеют равные с Вами права на жизнь. Так почему Вы отказываете американцам в праве защитить себя от вторжения чужеродных вторжений? Почему бы Вам не поселить у себя на квартире пару гастеров? Не, ну а че, пролетариат, ебтыть, близкие Вам классово... Ну а если они у Вас сопрут чего, или снасильничают на вашей супругой или не дай Бог над Вами, так вы сможете придумать какую-нибудь отговорку о их невиновности.
Ответить
Re: Re:
kamerad написал 23.12.2016 12:44
Госдеп предложил отменить Закон о "иностранных агентах", пока еще дружески, как младшему брату, а не умальтимативно. С чего то нужно начинать, с это и начали.
Ответить
Коммуняки не заметили, как в США недосоциализм построили
Андреев+ написал 23.12.2016 12:35
"Ждать от правящего всем миром класса каких-то поблажек могут либо круглые идиоты".
.
Это ложь или безмозглость. Баранов, а для граждан бесплатная десятилетка + бесплатное высшее образование + бесплатная медстраховка (т.е. медобслуживание) + вэлфер (т.е. минимум денег, чтобы с голода и холода не подох, а на пиво и билет на автобус не хватило) - это поблажка или как? Правда, Трамп обещал медстраховку у неработающих отнять.
Коммуняки и лже-коммуняки типа Баранова про социализм и про мировой эксперимент плачут. А что даже в США недосоциализм построили, как то не заметили. Зато их безмозглость Гайдары ловко использовали для приватизации и введения платного образования и здравоохранения.
Ответить
Re:
не скоро Россию признают родней написал 23.12.2016 12:05
Только в положении "младшего брата".
**************
Какого еще брата?
Ответить
(без названия)
kamerad написал 23.12.2016 11:27
Разложил по полочкам, пояснил доходчиво и лаконично в своем комментарии Дмитрий Черный. И сразу все становится понятным, в том числе, бессмысленные потуги как-то прилепиться к победе Трампа со стороны росссийской буржуазии. И их напрасные чаяния на улучшения отношений США-Россия в виде полноправного партнерства. Только в положении "младшего брата".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Юные зомби в правительстве
Юные зомби в правительстве
23.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бореев" больше не будет (3)
Граждане сырьевой империи ещё не готовы к смене формации, но уже ожидают вал кадровых чисток (0)
Обсуждение планов точечной застройки Москвы не обошлось без помощи полициаев. Что же будет на самой застройке? (0)
Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги" (6)
Арт-акция в память о погибших в Жанаозене рабочих прошла в Астане спокойно (0)
Новый Чернобыль просто никто не станет ликвидировать (17)
Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона" (19)
В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин (14)
Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро (15)
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Светлая память
Дарья Митина Дарья Митина: Haute cuisine
Дарья Митина Дарья Митина: Чем слoвo наше oтзoвётся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ликвидаторы СССР и ликвидаторы в Чернобыле - две разные субстанции
Дарья Митина Дарья Митина: Не oпять, а снoва
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss