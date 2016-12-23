Обсуждение планов точечной застройки Москвы не обошлось без помощи полициаев. Что же будет на самой застройке?

В Москве в четверг, 22 декабря, прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Замечания жителей должны проработать и включить в проект до конца января. Сами ПЗЗ будут приняты в первом полугодии 2017 года. На их основе откорректируют Генеральный план Москвы, действующий до 2025 года. ПЗЗ впервые утверждаются в столице. Они делят город на конкретные участки, для каждого из них прописываются максимальная высота, плотность застройки и тип зданий, которые могут быть возведены. ПЗЗ упрощают получение разрешения на строительство и легализуют ряд принятых ранее спорных проектов застройки.
Публичные слушания проходили в десяти округах — во всех, кроме Троицкого и Новомосковского. Место проведения часто находилось на окраинах Москвы, далеко от станций метро. Перед жителями выступали депутаты Мосгордумы, представители Москомархитектуры, департамента городского имущества и культурного наследия. На собраниях присутствовали муниципальные депутаты. Слушания состояли из двух частей — вопросов и выступлений. Каждый участник должен был регистрироваться по паспорту, затем получал лист, где мог оставить свое мнение о проекте.
В Юго-Западном округе слушания начались со скандала. Несмотря на то что в зале было достаточно мест, а некоторые участники стали покидать собрание вскоре после начала, организаторы не пускали в зал десятки жителей, ссылаясь на правила пожарной безопасности. В холле была организована трансляция, но люди были возмущены тем, что не смогут задать вопросы, и грозились вызвать полицию. Масла в огонь подлило заявление депутата Мосгордумы Александра Семенникова, ведущего слушания, что пройти смогли все желающие. После возмущенных криков людей все-таки начали пускать внутрь. Позже Семенников заявил, что за две недели, пока проекты ПЗЗ были выставлены на обозрение, с ними во всем округе ознакомились 430 человек.
Заявления чиновников о преимуществах принятия ПЗЗ встречались свистом и криками «Позор!». Иногда жители начинали хлопать, чтобы заглушить представителей властей. Слова в поддержку проекта встречались неодобрительным гулом, а протестные выступления, напротив, срывали овации. Жители требовали проводить слушания по районам, отменить Генплан и отправить в отставку мэра Сергея Собянина. Чиновники не смогли ответить на целый ряд вопросов жителей: например, кто именно был автором ПЗЗ, сколько домов в округе внесено в Единый реестр недвижимости, что будет с пробками после строительства транспортно-пересадочного узла на «Профсоюзной» и гигантскими офисными площадями. Много возмущенных выступлений касалось конкретных проектов точечной застройки.
В конце слушаний увеличилось число выступлений в поддержку ПЗЗ, и полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять сторонников и противников проекта.
- Что важно тут понять рядовому москвичу, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это что ещё лужковские обещания остановить точечную застройку при Собянине превратились в пар, и город продолжает развиваться по законам капитала, а не согласно "рудиментам социализма", некоему единому плану, то есть все те протесты (координировал которые на определённом этапе товарищ Удальцов), что привели к отставке Лужкова, точно так же вырастут в зонах точечной застройки и при Собянине, год 2017-й будет по накалу похож на 2007-й, а десять прожитых Москвой лет, соответственно, можно вычеркнуть, в плане наступления капитала на права трудящихся в жилищном секторе, всё не сдвинулось с места ни на сантиметр, "будут новые победы, встанут новые бойцы" (только вот чьи победы-то?), поскольку предстоит застройка огромных площадей, "освобождённых" от парков, зелёных насаждений, индустрии (ЗИЛа того же) и "пережитков социализма" в виде больниц, поликлиник, хрущоб и детсадов (то же самое Рублёво-Архангельское - сказочный кусочек земли, который уже присмотрели миллионеры и Собянин для своей элитной застройки в зоне водозабора).
Материалы по теме:
Собянин обещал уйти в отставку, если ему перестанут доверять
Удальцов требует привлечь Собянина и "Единую Россию" к ответственности за незаконную агитацию
Из-за бредовых планов расширения Москвы "зависло" строительство более 5 млн квадратных метров жилья
|
|
ГЕРХАРД написал 23.12.2016 15:09
С каждого окна будет торчать не кондишн,а труба буржуйки на солярке.
Жестокая реальность,что у вас не будет средств на оплату газа,электричества,и тепла.В силу того что ВАС,"дорогие мои москвичи"- по Лене,нашему,Утесову,коснутся те же проблемы,что и жителей Иркутска,Владивостока,Новосибирска.Безработица.Офисный планктон.Сфера обслуживания.Вы будете невостребованы в огромном количестве.Донор- высох,костями гремит.Готовьте и вы-дырки на ремень.
А у вас- парки...озеленение...
Смотрел я на сытых пЭнсионЭров в шеренгах,с флажками,по низабудимнипрастим...Активные старички.За чужой счет.
Москва-давно не столица нашей родины.Москва-столица-москвы.
Так то вот.Гуманитарка вас ждет.Как в свое время- Санкт-питирбурх при собчак-путин-кудрин-шарашкин-контора.Карточки.
А не озеленение.Впрочем парки-если уцелеют- кое кому дадут-дрова.Шашлые пожарить.
Вот о чем думать надо.А не об оленеводах-плиточниках.
Только упаси боже- это не злорадство.Констатация факта. В провинции это все процветает махровым цветом- безработица.И О! Ужос! вы не поверите! даже в нефтегкзовых регионах.Там такое нашествие,с депрессивных районов,мама не горюй.Все родственники-на что угодно согласны,и морозы под 50,не страшат,и отсутствие жилья.
Впору говорить-Север-не-резиновый.Который добытчик.Черной жижи.В обмен на хлеб-масло-молоко-рыбу-мясо.Рубеж=Ведро-туда(жижи)ведро-оттуда(дошираку) из рук-в руки.Комбайн-который хлеб стрижет- импортный.С какого х-ра тогда хлеб русский?Если семена- опять -ведро-туда-ведро-оттуда.
Это вам,ребята путинский привет.От Кодлы.Фамилии сами знаете.Список длинный.И все сплошь иностранные паспорта.Иностранные подданные.Гости Москвы.
У вас картоха и та импортная.Поинтересуйтесь,для прикола,какой длины состав картохи Москва съедает за сутки.12 млн-ая.И чья эта картоха происхождением.На оптовых транзакциях.
Как верно гуторит Баранов- вплотную- смена формации.Но еще не созрели.ВЫ не созрели.Иллюзорность восприятия.Недостаток информации.
!JJTOTAKIBOG!!!&&& написал 23.12.2016 14:59
- Таки после того, кака жидели де-Билл-абада своим участием в добостройке и развале страны - таки показали, что они таки являются гав-ном и пеРдателями - таки судьба этого с-ного города таки Мня не интересует... То таки да...
//\\//\\"!
Всю жадную, тупую, алчную, нечеловеческую банду - под следствие и суд! "
-Таки стране нужна новая столица, а тот отстой, который ломанулся в прежнюю, чтобы воровать, гадить и предавать - пусть живет в провинции!
Тень написал 23.12.2016 13:25
Всю жадную, тупую, алчную, нечеловеческую банду - под следствие и суд!
ГЕРХАРД написал 23.12.2016 13:24
Всем кто НЕ является "рядовым москвичом" -глубоко нас-рать на этот пир во время чумы.
Сами себя- брЭим-стрижОм,лечим-охраняем-учим,моем,поим-кормим-спать укладываем.ВСЕ- абсолютно Все работает только на обеспечение самого себя,и как способ существования-колониальный центр-огромный офис по выкачке средств с территории РФ.
Банки-офисы-маркеты-развлекай-центры-кабаки-сауны.
Куда попрет эта армада "рядовых москвичей"? В поисках пропитания,тепла,и света?Перспектива более чем прозрачная,при форсированных темпах застройки-как способа урвать кэш,рано-поздно закончится,сроки ближе и ближе,а с этой халвой- и существование всех кто там поселится в этих-"засиройках"
Детройт.
На Севере под вопросом закрытие городов-нефтяников-газовиков.Это была извечная дилемма еще при коммунистах- вахта-или-полноценное жилье,с инфраструктурой.
Ротенбергам нас-сать.На вас-"рядовые москвичи"/мрачное будущее.
Какая вам разница-будут у вас парки али нет,сколько церковных нужников будет на один квадратный метр Масквы,если маячит продовольственно-энергетический коллапс по всей стране?"Это ведь неизбежно коснется 12-мл-ного распухшего монстра.Москва сузится до центра-5-6 миллионов,транспортная развязка-узел,остальное- гетто.
Калашникофф,ну ка нарисуй! Ты же в жо-пу футуролог,штатный.Эта перспектива,в силу политики иностранных подданных- шуваловых,млечиных-сечиных-усмановых-абрамовичей- на ладони.ИМ то как раз она видна.С вертолетов."Пролетая над гнездом кукушки".Один миллиардер уже высказался-А чЁ этт,они там фсе делают,А?Кино то давно кончилось...Набиуллиным,песковым путиным,собяниным-вы все- по-х-й,"рядовые москвичи", и самое страшное-всей стране(территории) то же.У каждого проблема перспективы встала вплотную.Не до вас.Кроме вас?
Смотрите фильмы старые,замшелые,но еще не обсыпавшиеся.Про то как в Петроград дрова возили.Сейчас не будут.Капитализм.
Чем бы я вам советовал заняться- честным(перед самим собой) непредвзятым,доскональным,анализом темпов безработицы.ЕЕ размером сейчас.И оценкой.Хотя зачем...