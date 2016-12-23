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Московский листок

"Бореев" больше не будет

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 6

"Бореев" больше не будет

Серия стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» продолжена не будет, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. 23 декабря в Северодвинске был заложен последний из «Бореев-А» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский».

В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А».

Головной корабль — «Юрий Долгорукий» в составе Северного флота, второй — «Александр Невский» и третий — «Владимир Мономах» — в составе Тихоокеанского флота. Четвёртый — «Князь Владимир», пятый — «Князь Олег» и шестой — «Генералиссимус Суворов» в процессе постройки. Седьмой — «Император Александр III» заложен 18 декабря 2015 года. Восьмой — "Князь Пожарский".

Подводные лодки проектировались под ракетный комплекс Д-30 с 16 БРПЛ «Булава». На сегодня основное вооружение основных ракетных крейсеров РФ по прежнему находится в стадии испытаний. Из 26 запусков 8 было неудачными, 2 частично неудачными - в настоящее время испытания засекречены, что явным образом повлияло на успешность следующих пусков.

Но делать ставку на ненадежную ракету при формировании облика морской составляющей Стретегических ядерных сил вполне логично сочли нецелесообразным. И вопрос с основной ракетой морского базирования, надо понимать, по-прежнему остается открытым?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Про евреев, "Бореи" и КПРФ
Барак Обмана написал 23.12.2016 14:54
Евреи будут всегда. "Бореев", как однозначно следует из главредовской заметки, - больше не будет никогда. И, наконец, есть ли лучшие варианты чем КПРФ? Есть! - Отсутствие КПРФ. Если хотите - уничтожение КПРФ, полное и безоговорочное, включая всеобщее насильственное (при помощи фонарных столбов), в том числе со всеми членами семей, как предками, так и потомками.
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Re: евреев больше не будет
Доктору Сандальскому написал 23.12.2016 14:31
Евреи были и будут. Вот Трамп связан с евреями тесно: у дочки муж еврей, у сыновей жены - еврейки. В правительстве РФ, в руководстве госкомпаний если евреи. А вот русские, если друг друга не научатся поддерживать, русские будут вымирать и станут малочисленной коренной народностью.
.
Вот например, как приятно русским ***** КПРФ на данном сайте. А прежде чем обсирать, задумались бы, а надо ли обсирать? Есть ли лучшие варианты чем КПРФ?
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(без названия)
Сидор написал 23.12.2016 13:36
Называть "Бореи" именами кораблей, бесславно и позорно погибших в Цусимском проливе - не очень-то хороший знак. Не к добру это.
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(без названия)
Доктор написал 23.12.2016 13:06
ха ха, прочитал "евреев больше не будет" :))))))))
хотя может это знак? :))))
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Re: Вопрос настоящему коммунисту
1 9 8 4 ...... написал 23.12.2016 12:59
Товарищьч Баранов, ну что же вы так.
Рядовым товарищам и им сочувствующим нужно определиться, а руководящей и направляющей нет.
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Вопрос настоящему коммунисту
Барак Обмана написал 23.12.2016 12:24
Товарищ Баранов, как настоящий коммунист Вы как к изложенному относитесь? Типа плохо это или хорошо? Ну, то что "серия продолжена не будет", то, что "Булава" не "булавит" (xyевaя)?
Заметка-то все таки не рядовая, а главредовская...
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