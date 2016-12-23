"Бореев" больше не будет

Серия стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» продолжена не будет, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. 23 декабря в Северодвинске был заложен последний из «Бореев-А» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский».

В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А».

Головной корабль — «Юрий Долгорукий» в составе Северного флота, второй — «Александр Невский» и третий — «Владимир Мономах» — в составе Тихоокеанского флота. Четвёртый — «Князь Владимир», пятый — «Князь Олег» и шестой — «Генералиссимус Суворов» в процессе постройки. Седьмой — «Император Александр III» заложен 18 декабря 2015 года. Восьмой — "Князь Пожарский".

Подводные лодки проектировались под ракетный комплекс Д-30 с 16 БРПЛ «Булава». На сегодня основное вооружение основных ракетных крейсеров РФ по прежнему находится в стадии испытаний. Из 26 запусков 8 было неудачными, 2 частично неудачными - в настоящее время испытания засекречены, что явным образом повлияло на успешность следующих пусков.

Но делать ставку на ненадежную ракету при формировании облика морской составляющей Стретегических ядерных сил вполне логично сочли нецелесообразным. И вопрос с основной ракетой морского базирования, надо понимать, по-прежнему остается открытым?

А.Б.