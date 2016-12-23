Граждане сырьевой империи ещё не готовы к смене формации, но уже ожидают вал кадровых чисток

Более половины россиян в грядущем году ожидают громких отставок чиновников и новых коррупционных скандалов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные декабрьского опроса "Левада-Центра". Скандальные отставки чиновников в наступающем году прогнозируют 60% респондентов. Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50%, указывают социологи, объясняя такие ожидания россиян тем, что на конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также влиянием, оказываемым на граждан средствами массовой информации, которые ежегодно сообщают о 750-800 преступлениях коррупционной направленности (как минимум два сообщения в день).

Резко снизилась за последние годы доля тех, кто ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что они возможны в 2017 году, - более чем вдвое меньше, чем четыре года назад. Число граждан, ожидающих государственного переворота, сократилось за тот же период с 20 до 9%. Доля ожидающих противостояний на национальной почве стала почти втрое меньше, чем три года назад (17% вместо 48%). До минимума снизилось количество респондентов, прогнозирующих обострение ситуации на Северном Кавказе: сейчас их 22 против 42% в 2014 году.

Тем не менее стабильной остается доля респондентов, верящих в возможность отставки правительства, - 16%. Ожидающих в грядущем году вооруженного конфликта с другими странами за год стало меньше на 8%. Россияне стали меньше опасаться техногенных катастроф (их ожидают 27% респондентов), но немного больше (на 4%) - бояться массовых эпидемий.

В целом в том, что новый год будет лучше уходящего, верят более половины россиян (53%). Эта доля продолжает плавно расти, отмечают социологи.

Комментируя ожидания россиян, эксперты отмечают странность сложившейся ситуации: опросы показывают, что год стал трудным для российских семей, но при этом растет надежда на то, что следующий год будет лучше. По мнению директора "Левада-Центра" Льва Гудкова, "это указывает на сильное напряжение". По его словам, демонстрируя такой оптимизм, респонденты пытаются "заклясть" будущее, понимая, что от их личных действий оно зависит мало.

От редакции: Если попытаться просуммировать не только данные левадовцев, но и степень обнищания населения и износа инфраструктуры, то картина вырисовывается следующая. У большинства граждан РФ нет энергии на революцию, но уже есть достаточно классовой ненависти накопилось, чтобы не самим проводить радикальную ротацию правительства и в целом правящего класса, а поддерживать практически любую отставку. "Бьют, гонят - значит, есть за что" - такова позиция поддержки кадровых чисток. Ненавидят не отдельных чиновников, ненавидеть начинают уже весь правящий класс - за его привилегии, за нагло декларируемые миллиарды в период всеобщей экономии и снижения уровня жизни. Однако при наличии вполне оформившейся субъективной эмоцией классовой ненависти - нет главного, нет суммирующего эту ненависть органа. Народ по-прежнему может ненавидеть не только казнокрадов, но и всю власть иногда - однако желает не трогать государство. Поскольку государство - это механизм дорогой и быстро не вырастающий. Как бы вот само это государство завертело свои "зубчАтые колёса", чтоб всех гадов-казнокрадов вычистить из власти? Чтобы миллиардеров поубавилось, а зарплат прибавилось? Вот на этом "дуализме" пока зависает общественное сознание.

Ответ, однако, давно известен. "Разводка" государства и власти - есть уловка самой власти, приватизировавшей государство, его недра и права эксплуатации не только недр, но и трудящихся. Всё оправдывается сбережением государства - однако тут количество казнокрадов давно уже переходит в качество. И только упрямый дурак может ждать, когда же от этого государства эти властвующие персоны уже "отворуют" достаточно для себя, чтобы оно стало "социальным". Да никогда - Система вертится всеми своими (не своими, а унаследованными от СССР) колёсами не в сторону общества, а в сторону индивидуумов, чьи права специально были завышены частнособственнической Ельцинской конституцией, а теперь ещё и классово определены, и, что главное, защищены Росгвардией и прочими охранительными институтами, куда сами же обворовываемые и рекрутируются. Все, кто не элита - прихлебалы для этого государства. Так не проще ли снести Систему? Нет, к этому, по замерам социологов-либералов из "Левады", общество не готово. Значит - ещё надо терпеть и тепеть, и ждать количественных чисток. Впрочем, явись на политическую сцену организация ,способная собой заменить государственную власть казнокрадов - общество могло бы переориентироваться на неё. Да, власть провела последовательные чистки, и тут если что-то и намечается, то не очень скоро. Но в таком же состоянии была и РСДРП(б), насчитывающая лишь тысячи активных членов на момент 1917-го после разгрома и реакции "нулевых" и начала "десятых"...

Дмитрий Чёрный, редактор ФОРУМа.мск