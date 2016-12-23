Игиловцы продолжают устрашать Турцию показательными казнями её солдат

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) опубликовали видео с казнью двух турецких военных в Сирии. Взятых в плен солдат сожгли заживо, передает Reuters со ссылкой на сайт SITE Intelligence Group. Отмечается, что агентство не смогло проверить это сообщение и получить комментарии от турецких властей.

По данным турецкого портала Turkish Minute, военные были взяты в плен боевиками три недели назад рядом с городом Эль-Баб на севере Сирии. Боевики выложили видеоролик казни турецких солдат в четверг вечером.

Напомним, в феврале 2015 года ИГ распространила видеозапись казни попавшего в плен пилота иорданских ВВС Муаза Юсефа аль-Касасба, F-16 которого разбился в декабре 2014-го на территории Ракки. Летчика также сожгли заживо.

Недавно заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир сообщил об обнаружении в ходе проверки укрытий боевиков ИГ большого количества фото- и видеодоказательств пыток, проведенных террористами.

В контексте этих показательных игиловских казней - становится не вполне ясно, от чьего имени крикнул послу РФ перед тем как его убить Алтынташ "Мы умираем там, ты умрёшь здесь!"... Исламисты чётко позиционируют себя врагами турецкой армии и всей государственной силовой политики, а значит и полиции...

Вот такие загадки Сирии.

Напомним, сотрудник турецкой полиции, убивший посла РФ Андрея Карлова, несколько раз принимал участие в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил журналист издания Hurriyet Абдулкадир Шелви. По данным Шелви, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ с 15 июля восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие турецкий лидер. Алтынташ не входил в команду, занимавшуюся личной охраной главы государства, однако участвовал в операциях по обеспечению его безопасности, говорится в сообщении.

Кроме того, по сведениям Абдулкадира Шелви, которого цитирует "Интерфакс", в ночь попытки госпереворота в Турции 15 июля Алтынташ сообщил о том, что заболел, и отпросился с работы. Что он делал той ночью, неизвестно, пишет журналист.

Турецкие СМИ после убийства российского посла писали, что Алтынташа отстранили от службы после июльской попытки госпереворота. Затем появились сведения, что на момент атаки он был действующим сотрудником полиции.

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