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Московский листок

Путин признал себя глубоко верующим в дружественность Трампа

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 4

сша силовигархия классоваяненависть трамп
Путин признал себя глубоко верующим в дружественность Трампа

Представления о государственной власти у политических элит и у народных масс США сильно отличаются, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции по итогам 2016 года. Этим он и объяснил поражение Демократической партии, «хотя ее представители все чаще обвиняют в этом какие - то внешние силы».

По его словам, избрание нового президента Дональда Трампа показывает, что у значительной части американского народа и России совпадают представления о проблемах и общих опасностях в традиционных общественных ценностях.

«Это хорошая предпосылка, чтобы выстраивать отношения двух мощных государств - взаимная симпатия и уважение друг к другу», - считает президент.

Редактор ФОРУМаюмск Дмитрий Чёрный смеётся:

- А вот продолжающаяся поставка вооружений той самой Укарине, которую Путин вроде как считает противницей, заговорщицей и сепаратисткой - это хорошая предпосылка. При Трампе ассигнования США на военную кампанию в Донбассе и вообще на Сбройные Силы - вырастают в разы и "в нули", сравнительно с царствованием Обамы - это как? Если мы тут чего-то важного, что знает Национальный Лидер, не поняли и не просекли - что ж, поживём-увидим... Вот только что будут говорить "трампнашисты", когда уже поставленное на Украину оружие заговорит после инаугурации Трампа в ДНР и ЛНР? Или сотрут все свои высказывания, видеоролики? Дадут "задний ход", как в случае "потепления" в отношениях с Эрдоганом?.. Мутная какая-то, лизоблюдская политика у Путина, хитропланщики заврались и уже не понимают, с чем шутят - на трон всходит небывалый даже для США популист, империалист и диктатор (а именно такие опасны для мира), а ему льстят, в надежде на милость, "я ваша, я ваша, собака Палкаша"...

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Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги"



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Всего комментариев к статье: 4
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Как то
Надо же написал 23.12.2016 18:44
На 5 президентский срок попасть,а для этого все средства хороши,лизнуть надо,задобрить,уступить во многом,что бы не сильно критиковали,не говорили о легитимности... В 2012 г.пришлось отдать Ульяновский крупнейший в России военный аэродром под оперативно-тыловую базу НАТО.А что отдадут пиндосам перед следующими выборами?
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(без названия)
стоик657 написал 23.12.2016 18:27
Самца смазкой для ануса видимо уже обеспечили?
Поэтому он так покорно радостный?
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автор - не удачный коментарий
chvv написал 23.12.2016 17:59
Трамп, как понял, ориентирован на восстановление экономики Штатов. Поддержка боевых действий требует не малых средств (даже если ведут войны третьи силы) поэтому он должен сокращать военную активность Штатов. Уж насколько его хватит, чтобы перебороть свои "элиты".
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(без названия)
вася питерский написал 23.12.2016 15:47
такие люди как трамп уважают силу. а какая силаа тут кроме жоповылизывания. его просто сотрут.
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