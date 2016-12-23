Путин признал себя глубоко верующим в дружественность Трампа

Представления о государственной власти у политических элит и у народных масс США сильно отличаются, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции по итогам 2016 года. Этим он и объяснил поражение Демократической партии, «хотя ее представители все чаще обвиняют в этом какие - то внешние силы».

По его словам, избрание нового президента Дональда Трампа показывает, что у значительной части американского народа и России совпадают представления о проблемах и общих опасностях в традиционных общественных ценностях.

«Это хорошая предпосылка, чтобы выстраивать отношения двух мощных государств - взаимная симпатия и уважение друг к другу», - считает президент.

Редактор ФОРУМаюмск Дмитрий Чёрный смеётся:

- А вот продолжающаяся поставка вооружений той самой Укарине, которую Путин вроде как считает противницей, заговорщицей и сепаратисткой - это хорошая предпосылка. При Трампе ассигнования США на военную кампанию в Донбассе и вообще на Сбройные Силы - вырастают в разы и "в нули", сравнительно с царствованием Обамы - это как? Если мы тут чего-то важного, что знает Национальный Лидер, не поняли и не просекли - что ж, поживём-увидим... Вот только что будут говорить "трампнашисты", когда уже поставленное на Украину оружие заговорит после инаугурации Трампа в ДНР и ЛНР? Или сотрут все свои высказывания, видеоролики? Дадут "задний ход", как в случае "потепления" в отношениях с Эрдоганом?.. Мутная какая-то, лизоблюдская политика у Путина, хитропланщики заврались и уже не понимают, с чем шутят - на трон всходит небывалый даже для США популист, империалист и диктатор (а именно такие опасны для мира), а ему льстят, в надежде на милость, "я ваша, я ваша, собака Палкаша"...

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