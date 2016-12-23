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Московский листок

В столичном ТЦ насмерть забили китайца

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 15

В столичном ТЦ насмерть забили китайца

Трое неизвестных в четверг вечером избили до смерти гражданина Китая в торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, преступники были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина.

По данным «МК», жертвой преступников стал 28-летний Линцзе Чжао. Мужчина держал торговую точку в ТЦ, продавал кошельки и сумки. В четверг в 14.45 другие продавцы услышали громкие крики из павильона Чжао, они бросились на помощь и увидели Чжао, который лежал в проходе на полу. К приезду врачей китаец скончался.

Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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Народ-фашист и смерть китайца
Один написал 23.12.2016 23:29

Пресс-служба полиции Москвы опровергла сообщение о насильственной смерти гражданина КНР.
https://www.ridus.ru/news/240036
.
Т.о. "народ-фашист" (в черных куртках и армейских ботинках) не имеет отношение к смерти китайца.
В этой связи выражаю глубокое соболезнование редакции Ф.мск и прочим этническим антифашистам.
.
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Лучше Москва - Пекин
чем Минские и Женевские соглашения написал 23.12.2016 22:49
о предательстве Русского народа.
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Re: Это злые и подлые
кавказоиды написал 23.12.2016 22:45
косят под русских...
одним словом оборотни, обрезанные говноебы поганые.
Раз в хиджабе - значит без клитора.
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Re:
вопрос1 написал 23.12.2016 21:57
Может с дураком Ковтуном попутали?
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(без названия)
Мао написал 23.12.2016 21:52
Помер хунвэйбин-да и хрен сним.
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деньги-зло
информаторный тыр нет написал 23.12.2016 21:36
На просторах интернета есть инфа,что некую бабу там огребли на 8 с гаком тыщ, причем дважды.На все ее жалобы была в в этом ТЦ послана в Х. Может,оттуда ноги растут?
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(без названия)
ес написал 23.12.2016 20:03
Ищите женщину
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(без названия)
Ужосс! написал 23.12.2016 19:51
Геноцид китайцев организовали московиты!
Срочно нужно вводить на Россию узкоглазых зеленых человечков, которые будут защищать мирных китайцев!
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эхо материала на КМ
chvv написал 23.12.2016 19:11
На днях был материал на КМ с предложением дружить со Штатами против Китая - "Трамп с Россией против Китая?" Не удивлюсь что кто-то порадовался этому материалу.
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(без названия)
Джоанн Батлер,Оклахома написал 23.12.2016 17:45
У китайцев другие методы:как китайцы убивают русских
http://mediadog.ru/zdorovje/kak-kitaycy-ubivayut-rossiyan-3540?utm_source=mail&utm_medium=tizer&utm_content=kak-kitaycy-ubivayut-rossiyan&utm_campaign=rusplt
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Re: Это злые кошерные либерастные фашисты!
100пудово написал 23.12.2016 17:30
Может он Ротенбергу задолжал по "Платону".
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(без названия)
а че написал 23.12.2016 17:28
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Это злые русские фашисты!
Шлагбаум написал 23.12.2016 17:02
Больше некому. Надо бы ввести уголовную ответственность за черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Как за маски.
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21 век
адвокат написал 23.12.2016 15:43
Там все должно быть камерами увешано,искать дело техники
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(без названия)
Шаман написал 23.12.2016 15:21
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