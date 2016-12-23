В столичном ТЦ насмерть забили китайца

Трое неизвестных в четверг вечером избили до смерти гражданина Китая в торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, преступники были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина.

По данным «МК», жертвой преступников стал 28-летний Линцзе Чжао. Мужчина держал торговую точку в ТЦ, продавал кошельки и сумки. В четверг в 14.45 другие продавцы услышали громкие крики из павильона Чжао, они бросились на помощь и увидели Чжао, который лежал в проходе на полу. К приезду врачей китаец скончался.

Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.