В столичном ТЦ насмерть забили китайца

Трое неизвестных в четверг вечером избили до смерти гражданина Китая в торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, преступники были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина.
По данным «МК», жертвой преступников стал 28-летний Линцзе Чжао. Мужчина держал торговую точку в ТЦ, продавал кошельки и сумки. В четверг в 14.45 другие продавцы услышали громкие крики из павильона Чжао, они бросились на помощь и увидели Чжао, который лежал в проходе на полу. К приезду врачей китаец скончался.
Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Один написал 23.12.2016 23:29
Пресс-служба полиции Москвы опровергла сообщение о насильственной смерти гражданина КНР.
https://www.ridus.ru/news/240036
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Т.о. "народ-фашист" (в черных куртках и армейских ботинках) не имеет отношение к смерти китайца.
В этой связи выражаю глубокое соболезнование редакции Ф.мск и прочим этническим антифашистам.
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чем Минские и Женевские соглашения написал 23.12.2016 22:49
кавказоиды написал 23.12.2016 22:45
одним словом оборотни, обрезанные говноебы поганые.
Раз в хиджабе - значит без клитора.
вопрос1 написал 23.12.2016 21:57
Мао написал 23.12.2016 21:52
информаторный тыр нет написал 23.12.2016 21:36
ес написал 23.12.2016 20:03
Ужосс! написал 23.12.2016 19:51
Срочно нужно вводить на Россию узкоглазых зеленых человечков, которые будут защищать мирных китайцев!
chvv написал 23.12.2016 19:11
Джоанн Батлер,Оклахома написал 23.12.2016 17:45
http://mediadog.ru/zdorovje/kak-kitaycy-ubivayut-rossiyan-3540?utm_source=mail&utm_medium=tizer&utm_
100пудово написал 23.12.2016 17:30
а че написал 23.12.2016 17:28
Шлагбаум написал 23.12.2016 17:02
адвокат написал 23.12.2016 15:43
Шаман написал 23.12.2016 15:21