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Московский листок

А не поехать ли хлопцам в Еврейскую АО?

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 12

украина майдан социал-дарвинизм
А не поехать ли хлопцам в Еврейскую АО?

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в России тоже следует обсудить автономию «украинской» Тюмени или Дальнего Востока, сообщает информационно агентство «Укринформ». «Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — сказал Грицак. По его словам, в России жестко пресекаются сепаратистские настроения. Однако именно за это Кремль и критикует власти Киева.

В любом государстве сепаратизм не приветствуется. Но автономия - это основа государственного устройства Российской Федерации, в отличие от Украины, которая ведет войну на своей территории именно ради сохранения своей "унитарности".

Однако об "украинской Тюмени". На 2010 год перепись населения дает по Тюменской области 2 миллиона 300 тысяч русских, 240 тысяч татар и всего 157 тысяч украинцев.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав населения области (включая ХМАО и ЯНАО) был следующим:

НародЧисленность
в 2010 году,
чел.
Русские2 352 063
Татары239 995
Украинцы157 296
Башкиры46 405
Азербайджанцы43 610
Ненцы31 621
Ханты29 277
Чуваши25 690
Белорусы25 648
Немцы20 723
Казахи19 146
Кумыки18 668
Лезгины16 247
Молдаване15 806
Армяне15 542
  
Манси11 614
  
Селькупы2 065
  
Эвенки87

То есть украинцы составляли всего около 5 процентов населения Тюменской области, которая, заметим, является субъектом Федерации и имеет с ней отношения на основании федеративного договора. 

Так о чем речь? О том, что необходимо создать украинскую автономию в Тюмени? Или объявить всю Тюмень украинской на основании того, что там проживает 5 процентов украинцев?

К тому же на территории Тюменской области целых два автономных округа! В Ханты-мансийском русские составляют 68 процентов, украинцы - 6. В Ямало-ненецком АО русские составляют "всего" 61 процент, украинцы - целых 9,5 процентов! Говорить же об ущемлении титульных народов в Ханты-мансийском АО просто смешно - достаточно помотреть на мэра Москвы Собянина. Сильно его "ущемили"? Того и гляди, скоро пора уже будет Центральную префектуру Москвы переименовывать в Ханты-московскую...

Собственно, никто не мешает украинским активистам в этих субъектах РФ бороться за внесение украинской нации в титул автономного округа, например, называться Украино-ненецким АО или Ханты-украинским. Если большая часть населения поддержит - почему нет? Есть же в России, кстати, на Дальнем востоке, Еврейская АО, где собственно евреев всего 1 процент! Кстати, украинцев в Еврейской АО целых 2,8 процента! Правда, русских 92... Но ничего, вполне в духе предложений главы СБУ можно подумать о переименовании Еврейской АО в Еврейско-украинскую. Думаю, никто бы не возражал против массовой миграции украинцев в этот отдаленный регион для поднятия тамошней экономики. Но почему-то гордые укры не едут.

Может по линии СБУ провести спецнабор? Для подрыва, так сказать, "страны-агрессора" переселить в Биробиджан тысяч сто жителей Галичины?

Агрессор бы не возражал, даже выдал бы лопаты и рукавички...

А.Б.



Рейтинг:   4.54,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
стоик650 написал 24.12.2016 05:08
Сионизму пора на историческую родину - в Ад?
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Re: То есть украинцы составляли всего около 5 процентов населения
Артналету написал 24.12.2016 04:59
Они кошерно-обрезаные,скрываются под украинскими фамилиями
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Re: Хохол себя не хулит,даром что козлом скачет и свиньей воняет!!т
Пяному умному хрену написал 24.12.2016 03:01
Бандера был евреем,гитлер,и вся верхушка 3 рейха,были евреями,220тысяч евреев воевало в немецкой армии против СССР.ТЫ В ШКОЛЕ БУКВАРЬ СКУРИЛ?
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Хохол себя не хулит,даром что козлом скачет и свиньей воняет!!т
Трезвый,ученому хрену написал 23.12.2016 21:49
Как могут укропы обьединиться с евреями,если Хмельницкий второй
после Гитлера по массовым
убийствам евреев,если во 2-й мировой войне хохлы подменяли немцев в массовых акциях в
Бабьем ЯРУ,в лагерях работали
капами по унижтожению евреев,
вырезали евреев наравне с поляками в"Нахтигаль",в УНО и
УНСО.Какое может быть обьединение,когда сегодня разрушив все памятники, приступили к уничтожению синагог в Умани.Евреи делятся на две группы,умные и дураки, умные сваливают с Дуркаины,а глупые ждут,когда их начнут вырезать!
Насчет имен и сдесь хохлы пытаются примазаться к совсем другому народу,как когда-то примазались к русским и назвали
себя украйинцами,что означает на славянском языке человек
проживающий на границе,и по глупости назвали по имени свое государство.Все фальшиво на Окраине от названия до герба,все
украдено и позаимственно у других народов вплоть до мовы.
Бедный народ с жалкой судьбой!
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Бывал
Много раз написал 23.12.2016 18:32
В Биробиджанских краях.Москва не дает им никакой самостоятельности,даже водочный завод прикрыли,за названия сортов водок.
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(без названия)
Гость из РБ. написал 23.12.2016 18:21
От же хохломордые!Ржунемагу!Наведите порядок сначала у себя хохлосраче,бандерлоги!Цирк бесплатный!Отожмите деньги и предприятия у олигархии, а потом дудите себе,нищеброды!Прочитайте электронные налоговые декларации своей рады(у кого святой Никола принес часы за десять тысяч долларов,у кого личная церковь с мощами святого,у Авакова подвал с коллекционным вином),словом,наведите порядок,а потом брешите,вислюки!
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То есть украинцы составляли всего около 5 процентов населения
Тот самый Артналет. написал 23.12.2016 16:33
А перепись где проводилась? на производстве?Верю.
Если в кабинетах чинуш и мвд-прокуратуре,то там хохла больше,чем в Киеве.
как сегодня их главмент прикрывал преступную перевозку нефтесосами тягача,когда детей убили.
Романыця его фамилия.
А до него Голодюк.И прочее свидомое Зыхарь и Вовк.
Это как Косово.Приютили спасавшихся от турок,спасаемые отъелись,отогрелись и отжали край себе.
Так и хохляра.Потянулся за копеечкой,зацепился,укрепился.Можно и про автономию заикнуться.
Кстати,о сформированой на случай атаки Японией на СССР в годы ВОВ,т.н."Приморской украинской республике" слышали?Тоже потомки тех,кто ломанулся туда при царе за дармовой землицей.
ПОВТОРЯЮ.
Средств от хохла только два: забор и напалм.
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Re: Янычары
ХХХ написал 23.12.2016 16:23
" И эти украинцы уже не совсем украинцы. И не чувствуют связи со своей малой родиной."
..............................
Чего же Вы их тогда пристраиваите к своим 36% процентам? Не совсем украинцы, или правильнее сказать, совсем не украинцы. Или Вы прадлагаете их силой записать укринцами, как это делали с русскими на Украине? Захотят ли?
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все на месте
свои написал 23.12.2016 15:44
А что, евреев теперь в РФ нет? Все теперь русские или ханты? Или здесь только получки получают, а сами-то граждане Изра-швейца-брита-США?
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(без названия)
Дед зануда написал 23.12.2016 15:25
А если Еврейская АО и Мордовская республика решат объединиться?
Как тогда называться будет это образование?
Евро-Мордовская, или Морда-Еврейская?
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.12.2016 15:24
Израиль, похоже, полностью игнорирует такое квазигосударственное образование, как Еврейская автономная область. Слышал ли кто, чтобы правительственный эмиссар, или парламентская делегация, или мэр города Израиля, или израильский турист посетили ЕАО, или направили ей поздравительное послание?
.
Это подтверждает Еврейско-израильский конфликт.
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(без названия)
янычары написал 23.12.2016 15:20
Или объявить всю Тюмень украинской на основании того, что там проживает 5 процентов украинцев?
****************
Ну не 5% а 27-36%. А если учесть во втором-третьем поколениях то и побольше.После каждой переписи все украинцы записывались русскими.
Но дело даже не в традиционной лживости российской статистики. Украинский менталитет с его "моя хата с краю" позволяет быстро ассимилироваться в любой среде с любым местным народом. И эти украинцы уже не совсем украинцы. И не чувствуют связи со своей малой родиной.
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