А не поехать ли хлопцам в Еврейскую АО?

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в России тоже следует обсудить автономию «украинской» Тюмени или Дальнего Востока, сообщает информационно агентство «Укринформ». «Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — сказал Грицак. По его словам, в России жестко пресекаются сепаратистские настроения. Однако именно за это Кремль и критикует власти Киева.
В любом государстве сепаратизм не приветствуется. Но автономия - это основа государственного устройства Российской Федерации, в отличие от Украины, которая ведет войну на своей территории именно ради сохранения своей "унитарности".
Однако об "украинской Тюмени". На 2010 год перепись населения дает по Тюменской области 2 миллиона 300 тысяч русских, 240 тысяч татар и всего 157 тысяч украинцев.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав населения области (включая ХМАО и ЯНАО) был следующим:
|Народ
|Численность
в 2010 году,
чел.
|Русские
|2 352 063
|Татары
|239 995
|Украинцы
|157 296
|Башкиры
|46 405
|Азербайджанцы
|43 610
|Ненцы
|31 621
|Ханты
|29 277
|Чуваши
|25 690
|Белорусы
|25 648
|Немцы
|20 723
|Казахи
|19 146
|Кумыки
|18 668
|Лезгины
|16 247
|Молдаване
|15 806
|Армяне
|15 542
|Манси
|11 614
|Селькупы
|2 065
|Эвенки
|87
То есть украинцы составляли всего около 5 процентов населения Тюменской области, которая, заметим, является субъектом Федерации и имеет с ней отношения на основании федеративного договора.
Так о чем речь? О том, что необходимо создать украинскую автономию в Тюмени? Или объявить всю Тюмень украинской на основании того, что там проживает 5 процентов украинцев?
К тому же на территории Тюменской области целых два автономных округа! В Ханты-мансийском русские составляют 68 процентов, украинцы - 6. В Ямало-ненецком АО русские составляют "всего" 61 процент, украинцы - целых 9,5 процентов! Говорить же об ущемлении титульных народов в Ханты-мансийском АО просто смешно - достаточно помотреть на мэра Москвы Собянина. Сильно его "ущемили"? Того и гляди, скоро пора уже будет Центральную префектуру Москвы переименовывать в Ханты-московскую...
Собственно, никто не мешает украинским активистам в этих субъектах РФ бороться за внесение украинской нации в титул автономного округа, например, называться Украино-ненецким АО или Ханты-украинским. Если большая часть населения поддержит - почему нет? Есть же в России, кстати, на Дальнем востоке, Еврейская АО, где собственно евреев всего 1 процент! Кстати, украинцев в Еврейской АО целых 2,8 процента! Правда, русских 92... Но ничего, вполне в духе предложений главы СБУ можно подумать о переименовании Еврейской АО в Еврейско-украинскую. Думаю, никто бы не возражал против массовой миграции украинцев в этот отдаленный регион для поднятия тамошней экономики. Но почему-то гордые укры не едут.
Может по линии СБУ провести спецнабор? Для подрыва, так сказать, "страны-агрессора" переселить в Биробиджан тысяч сто жителей Галичины?
Агрессор бы не возражал, даже выдал бы лопаты и рукавички...
А.Б.
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стоик650 написал 24.12.2016 05:08
Артналету написал 24.12.2016 04:59
Пяному умному хрену написал 24.12.2016 03:01
Трезвый,ученому хрену написал 23.12.2016 21:49
после Гитлера по массовым
убийствам евреев,если во 2-й мировой войне хохлы подменяли немцев в массовых акциях в
Бабьем ЯРУ,в лагерях работали
капами по унижтожению евреев,
вырезали евреев наравне с поляками в"Нахтигаль",в УНО и
УНСО.Какое может быть обьединение,когда сегодня разрушив все памятники, приступили к уничтожению синагог в Умани.Евреи делятся на две группы,умные и дураки, умные сваливают с Дуркаины,а глупые ждут,когда их начнут вырезать!
Насчет имен и сдесь хохлы пытаются примазаться к совсем другому народу,как когда-то примазались к русским и назвали
себя украйинцами,что означает на славянском языке человек
проживающий на границе,и по глупости назвали по имени свое государство.Все фальшиво на Окраине от названия до герба,все
украдено и позаимственно у других народов вплоть до мовы.
Бедный народ с жалкой судьбой!
Много раз написал 23.12.2016 18:32
Гость из РБ. написал 23.12.2016 18:21
Тот самый Артналет. написал 23.12.2016 16:33
Если в кабинетах чинуш и мвд-прокуратуре,то там хохла больше,чем в Киеве.
как сегодня их главмент прикрывал преступную перевозку нефтесосами тягача,когда детей убили.
Романыця его фамилия.
А до него Голодюк.И прочее свидомое Зыхарь и Вовк.
Это как Косово.Приютили спасавшихся от турок,спасаемые отъелись,отогрелись и отжали край себе.
Так и хохляра.Потянулся за копеечкой,зацепился,укрепился.Можно и про автономию заикнуться.
Кстати,о сформированой на случай атаки Японией на СССР в годы ВОВ,т.н."Приморской украинской республике" слышали?Тоже потомки тех,кто ломанулся туда при царе за дармовой землицей.
ПОВТОРЯЮ.
Средств от хохла только два: забор и напалм.
ХХХ написал 23.12.2016 16:23
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Чего же Вы их тогда пристраиваите к своим 36% процентам? Не совсем украинцы, или правильнее сказать, совсем не украинцы. Или Вы прадлагаете их силой записать укринцами, как это делали с русскими на Украине? Захотят ли?
свои написал 23.12.2016 15:44
Дед зануда написал 23.12.2016 15:25
Как тогда называться будет это образование?
Евро-Мордовская, или Морда-Еврейская?
Левон Казарян написал 23.12.2016 15:24
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Это подтверждает Еврейско-израильский конфликт.
янычары написал 23.12.2016 15:20
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Ну не 5% а 27-36%. А если учесть во втором-третьем поколениях то и побольше.После каждой переписи все украинцы записывались русскими.
Но дело даже не в традиционной лживости российской статистики. Украинский менталитет с его "моя хата с краю" позволяет быстро ассимилироваться в любой среде с любым местным народом. И эти украинцы уже не совсем украинцы. И не чувствуют связи со своей малой родиной.