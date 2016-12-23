А не поехать ли хлопцам в Еврейскую АО?

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в России тоже следует обсудить автономию «украинской» Тюмени или Дальнего Востока, сообщает информационно агентство «Укринформ». «Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — сказал Грицак. По его словам, в России жестко пресекаются сепаратистские настроения. Однако именно за это Кремль и критикует власти Киева.

В любом государстве сепаратизм не приветствуется. Но автономия - это основа государственного устройства Российской Федерации, в отличие от Украины, которая ведет войну на своей территории именно ради сохранения своей "унитарности".

Однако об "украинской Тюмени". На 2010 год перепись населения дает по Тюменской области 2 миллиона 300 тысяч русских, 240 тысяч татар и всего 157 тысяч украинцев.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав населения области (включая ХМАО и ЯНАО) был следующим:

Народ Численность

в 2010 году,

чел. Русские 2 352 063 Татары 239 995 Украинцы 157 296 Башкиры 46 405 Азербайджанцы 43 610 Ненцы 31 621 Ханты 29 277 Чуваши 25 690 Белорусы 25 648 Немцы 20 723 Казахи 19 146 Кумыки 18 668 Лезгины 16 247 Молдаване 15 806 Армяне 15 542 Манси 11 614 Селькупы 2 065 Эвенки 87





То есть украинцы составляли всего около 5 процентов населения Тюменской области, которая, заметим, является субъектом Федерации и имеет с ней отношения на основании федеративного договора.

Так о чем речь? О том, что необходимо создать украинскую автономию в Тюмени? Или объявить всю Тюмень украинской на основании того, что там проживает 5 процентов украинцев?

К тому же на территории Тюменской области целых два автономных округа! В Ханты-мансийском русские составляют 68 процентов, украинцы - 6. В Ямало-ненецком АО русские составляют "всего" 61 процент, украинцы - целых 9,5 процентов! Говорить же об ущемлении титульных народов в Ханты-мансийском АО просто смешно - достаточно помотреть на мэра Москвы Собянина. Сильно его "ущемили"? Того и гляди, скоро пора уже будет Центральную префектуру Москвы переименовывать в Ханты-московскую...

Собственно, никто не мешает украинским активистам в этих субъектах РФ бороться за внесение украинской нации в титул автономного округа, например, называться Украино-ненецким АО или Ханты-украинским. Если большая часть населения поддержит - почему нет? Есть же в России, кстати, на Дальнем востоке, Еврейская АО, где собственно евреев всего 1 процент! Кстати, украинцев в Еврейской АО целых 2,8 процента! Правда, русских 92... Но ничего, вполне в духе предложений главы СБУ можно подумать о переименовании Еврейской АО в Еврейско-украинскую. Думаю, никто бы не возражал против массовой миграции украинцев в этот отдаленный регион для поднятия тамошней экономики. Но почему-то гордые укры не едут.

Может по линии СБУ провести спецнабор? Для подрыва, так сказать, "страны-агрессора" переселить в Биробиджан тысяч сто жителей Галичины?

Агрессор бы не возражал, даже выдал бы лопаты и рукавички...

А.Б.