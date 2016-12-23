Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Современный художник по кличке Кнедлик провёл в Краснодаре вполне швейковскую акцию с крестом

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 4

краснодар акционизм
Современный художник по кличке Кнедлик провёл в Краснодаре вполне швейковскую акцию с крестом

Суд в Краснодаре арестовал активиста Алексея Кнедляковского на 15 суток за участие в акции с прикреплением креста к бюсту Феликса Дзержинского в этом городе 20 декабря, сообщает сайт "Медиазона". Действия Кнедляковского квалифицировали как мелкое хулиганство. Судебное заседание заняло всего шесть минут. При этом следствие представило в суде кадры съемки камер видеонаблюдения, на которых не запечатлен сам момент прикрепления креста, отмечается в сообщении.

После оглашения вердикта Кнедляковский на своей страничке в Twitter нецензурно отозвался об этом решении и объявил, что будет голодать за решеткой. Между тем издание "Голос Кубани" сообщало, что новость о кресте на памятнике "железному Феликсу" удалили со своих сайтов почти все региональные СМИ, которые ранее ее опубликовали.

Оппозиционного активиста и блогера Кнедляковского задержали 21 декабря по подозрению в причастности к этой акции. Тем же вечером полицейские приходили домой к краснодарскому активисту Виктору Чирикову, однако тот отказался ехать с ними, заявив, что он не имеет отношения к упомянутой акции, в ходе которой к памятнику основателя ВЧК, установленному на пересечении шоссе Нефтяников и улицы Дзержинского, был прикреплен деревянный крест.

Очевидно, акция была приурочена Дню работников органов безопасности РФ - профессиональному празднику сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других спецслужб, отмечаемому 20 декабря.

- Я общался с Кнедликом в 2013-м году в Музее современного искусства под Рабочим и колхозницей на ВДНХ, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - по убеждениям это крайний либерал, а по натуре весёлый провокатор из племени современных художников, не находящий ничего, различающего "тоталитаризмы" 3-го рейха и СССР в искусстве неоклассицизма, так что воспринимать слишком серьёзно и уж тем более в ряду с провокацией Энтео его троллинг - не стоит, впрочем, при нынешних реакционных нормах, ему могут вменить нечто обратное - не осквернение памятника великому атеисту чуждой ему символикой, а наоборот, глумление над крестом православнымъ; но отметим, сколь разным может быть нынешний акционизм, вот в Астане вчера прошла отвжная акция Асхата Ахмедьярова совершенно другого значения и уровня солидарности с трудовым народом советского происхождения: те же методы, но отнюдь не стёб, а вызов правящему классу убийц рабочих... 

Материалы по теме:

Православным можно кощунствовать?

Арт-акция в память о погибших в Жанаозене рабочих прошла в Астане спокойно



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Наеше имю
лягушка написал 24.12.2016 00:14
Поддерживаю предложение: звезду вместо креста.да и все это отвлекающие мелочи на фоне создания системы КОНТИНГЕНТ.
Ответить
Re: Заголовок
доктор жЫдоведоФФДальССкий-! написал 23.12.2016 23:05
Доходчиво и по делу!
Ответить
Re: НАЕШЕ ИМЮ
Николай написал 23.12.2016 21:41
Не хочу показаться занудой,но вы уважаемый "Наеше имя" казачок то засланный.Свалить все в кучу и обо..ть -ваш почерк.Я вот атеист и при этом не разу не иудей.А к сионизму отношусь так же как и к воинствующему "православию",как к чему то мерзкому и гадкому.А если поставили вас гавкать ,так хоть гавкайте умело-не один адепт религии не напишет слово "вера" с маленькой буквы .
Ответить
Заголовок
Наеше имя написал 23.12.2016 21:24
Как же вы задолбали, господа черные-революционеры.
Опять вы недовольны: ваш коллега, "веселый провокатор из племени современных еврейских художников" (слог ДЧ) поржал над вашим же Дзержинским, повесив на него крест!
.
А почему не Звезду Давида? А? Почему?
.
А потому, что выкрутасы с крестом, веселого б-г-избранного провокатора Кнедляковского в Исраэле похвалят, а вот "святотатство" со звездой Давида не прокатит.
.
Именно поэтому на Форум-мск 70% авторов чиста-русские геволюционеры, любяшие обос...ать православный крест в любом виде (атеисты ведь). Но по праздникам в синагогу все ваши атеисты похаживают и меноры зажигают, и Песах отмечаете, и на Пурим упиваетесь в хламищю, как предписывает Талмуд, и кошерные "Уши Амана" уплетаете.
.
А че? Традиция у нас такая каждый геволюционер в Рассеи обычно:
а) атеист, б) иудей.
.
Скажете, такого не бывает? Атеист не равно иудей? Не может быть атеист верующим? Смотря каким. Так вспомните академика Гинзбурга. Как и вы, просто жутко ненавидел православие. Записной атеист-марксист был! А в синагогу регулярно ходил и меноры зажигал...
.
Вот такой атеизм тут у вас, товарищи геволюционеры. Думаете, русский народ за вами пойдет, когда вы его веру КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБСИР..ЕТЕ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
24.12.2016
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Навальный - "мнимый" выбор
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Наваль...
24.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Новосибирске митинговали против роста тарифов ЖКХ в 30-градусный мороз (1)
В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку (4)
На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут (4)
Верный первому мэру Печатников уже навестил Лужкова в реанимации: идёт на поправку (1)
На частной нелегальной фабрике по производству фейерверков в КНР погбли двое рабочих (0)
Задуманный при Ельцине "мост челноков" из Благовещенска в Хайхэ будет построен при Путине (0)
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя (2)
Обама распространил закон Магнитского на все страны мира (4)
Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске (1)
Несколько самолётов Sukhoi Superjet 100 сняты с эксплуатации из-за проушин (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пресс-конференция кота Леопольда
Дарья Митина Дарья Митина: Непoтoпляемый Васинкевич снoва в бoю
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: И это называется суверенитет?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин готовится в президенты Пакистана?
Максим Калашников Максим Калашников: О выдвижении Навального 2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss