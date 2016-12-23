Современный художник по кличке Кнедлик провёл в Краснодаре вполне швейковскую акцию с крестом

Суд в Краснодаре арестовал активиста Алексея Кнедляковского на 15 суток за участие в акции с прикреплением креста к бюсту Феликса Дзержинского в этом городе 20 декабря, сообщает сайт "Медиазона". Действия Кнедляковского квалифицировали как мелкое хулиганство. Судебное заседание заняло всего шесть минут. При этом следствие представило в суде кадры съемки камер видеонаблюдения, на которых не запечатлен сам момент прикрепления креста, отмечается в сообщении.
После оглашения вердикта Кнедляковский на своей страничке в Twitter нецензурно отозвался об этом решении и объявил, что будет голодать за решеткой. Между тем издание "Голос Кубани" сообщало, что новость о кресте на памятнике "железному Феликсу" удалили со своих сайтов почти все региональные СМИ, которые ранее ее опубликовали.
Оппозиционного активиста и блогера Кнедляковского задержали 21 декабря по подозрению в причастности к этой акции. Тем же вечером полицейские приходили домой к краснодарскому активисту Виктору Чирикову, однако тот отказался ехать с ними, заявив, что он не имеет отношения к упомянутой акции, в ходе которой к памятнику основателя ВЧК, установленному на пересечении шоссе Нефтяников и улицы Дзержинского, был прикреплен деревянный крест.
Очевидно, акция была приурочена Дню работников органов безопасности РФ - профессиональному празднику сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других спецслужб, отмечаемому 20 декабря.
- Я общался с Кнедликом в 2013-м году в Музее современного искусства под Рабочим и колхозницей на ВДНХ, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - по убеждениям это крайний либерал, а по натуре весёлый провокатор из племени современных художников, не находящий ничего, различающего "тоталитаризмы" 3-го рейха и СССР в искусстве неоклассицизма, так что воспринимать слишком серьёзно и уж тем более в ряду с провокацией Энтео его троллинг - не стоит, впрочем, при нынешних реакционных нормах, ему могут вменить нечто обратное - не осквернение памятника великому атеисту чуждой ему символикой, а наоборот, глумление над крестом православнымъ; но отметим, сколь разным может быть нынешний акционизм, вот в Астане вчера прошла отвжная акция Асхата Ахмедьярова совершенно другого значения и уровня солидарности с трудовым народом советского происхождения: те же методы, но отнюдь не стёб, а вызов правящему классу убийц рабочих...
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лягушка написал 24.12.2016 00:14
доктор жЫдоведоФФДальССкий-! написал 23.12.2016 23:05
Николай написал 23.12.2016 21:41
Наеше имя написал 23.12.2016 21:24
Опять вы недовольны: ваш коллега, "веселый провокатор из племени современных еврейских художников" (слог ДЧ) поржал над вашим же Дзержинским, повесив на него крест!
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А почему не Звезду Давида? А? Почему?
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А потому, что выкрутасы с крестом, веселого б-г-избранного провокатора Кнедляковского в Исраэле похвалят, а вот "святотатство" со звездой Давида не прокатит.
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Именно поэтому на Форум-мск 70% авторов чиста-русские геволюционеры, любяшие обос...ать православный крест в любом виде (атеисты ведь). Но по праздникам в синагогу все ваши атеисты похаживают и меноры зажигают, и Песах отмечаете, и на Пурим упиваетесь в хламищю, как предписывает Талмуд, и кошерные "Уши Амана" уплетаете.
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А че? Традиция у нас такая каждый геволюционер в Рассеи обычно:
а) атеист, б) иудей.
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Скажете, такого не бывает? Атеист не равно иудей? Не может быть атеист верующим? Смотря каким. Так вспомните академика Гинзбурга. Как и вы, просто жутко ненавидел православие. Записной атеист-марксист был! А в синагогу регулярно ходил и меноры зажигал...
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Вот такой атеизм тут у вас, товарищи геволюционеры. Думаете, русский народ за вами пойдет, когда вы его веру КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБСИР..ЕТЕ?