Современный художник по кличке Кнедлик провёл в Краснодаре вполне швейковскую акцию с крестом

Суд в Краснодаре арестовал активиста Алексея Кнедляковского на 15 суток за участие в акции с прикреплением креста к бюсту Феликса Дзержинского в этом городе 20 декабря, сообщает сайт "Медиазона". Действия Кнедляковского квалифицировали как мелкое хулиганство. Судебное заседание заняло всего шесть минут. При этом следствие представило в суде кадры съемки камер видеонаблюдения, на которых не запечатлен сам момент прикрепления креста, отмечается в сообщении.

После оглашения вердикта Кнедляковский на своей страничке в Twitter нецензурно отозвался об этом решении и объявил, что будет голодать за решеткой. Между тем издание "Голос Кубани" сообщало, что новость о кресте на памятнике "железному Феликсу" удалили со своих сайтов почти все региональные СМИ, которые ранее ее опубликовали.

Оппозиционного активиста и блогера Кнедляковского задержали 21 декабря по подозрению в причастности к этой акции. Тем же вечером полицейские приходили домой к краснодарскому активисту Виктору Чирикову, однако тот отказался ехать с ними, заявив, что он не имеет отношения к упомянутой акции, в ходе которой к памятнику основателя ВЧК, установленному на пересечении шоссе Нефтяников и улицы Дзержинского, был прикреплен деревянный крест.

Очевидно, акция была приурочена Дню работников органов безопасности РФ - профессиональному празднику сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других спецслужб, отмечаемому 20 декабря.

- Я общался с Кнедликом в 2013-м году в Музее современного искусства под Рабочим и колхозницей на ВДНХ, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - по убеждениям это крайний либерал, а по натуре весёлый провокатор из племени современных художников, не находящий ничего, различающего "тоталитаризмы" 3-го рейха и СССР в искусстве неоклассицизма, так что воспринимать слишком серьёзно и уж тем более в ряду с провокацией Энтео его троллинг - не стоит, впрочем, при нынешних реакционных нормах, ему могут вменить нечто обратное - не осквернение памятника великому атеисту чуждой ему символикой, а наоборот, глумление над крестом православнымъ; но отметим, сколь разным может быть нынешний акционизм, вот в Астане вчера прошла отвжная акция Асхата Ахмедьярова совершенно другого значения и уровня солидарности с трудовым народом советского происхождения: те же методы, но отнюдь не стёб, а вызов правящему классу убийц рабочих...

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