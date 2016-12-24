Угробили космос, угробили спорт и балет тоже угробим

Впервые за свою сознательную жизнь не мог найти в декабрьских СМИ, включая специализированные издания и интернет, календарь важнейших спортивных событий будущего года. Так оно и понятно. Увлечённость россиян спортом, некогда визитной карточкой национальных успехов, стремительно сходит на нет.
Показательно в этом плане решение главного рупора правящего режима - Первого канала, который отказался транслировать хоккейные матчи кубка своего имени, сославшись на небывало низкие рейтинги. Такого не было даже в 90-е, когда наша сборная безнадежно проигрывала практически всё (бывало, за игру не могла войти в зону соперника, они размазывали её "всухую"), но зритель всё равно не отворачивался от команды. Теперь же хоккей, один из самых популярных в России видов спорта, позорно уступил место незатейливому, примитивному шоу "Давай поженимся". Отставим в сторону моральную составляющую решения руководства телеканала, с регулярным пафосом талдычащего про патриотизм. Иначе как предательским данный шаг не назвать. Главное, что знаменитая фраза "Такой хоккей нам не нужен!" повторена компанией К.Эрнста действием в пору, когда честные спортсмены нуждаются в особой поддержке общества. Однако масштаб махинаций в возглавляемой непотопляемым Мутко сфере, видимо, настолько велик, что пропагандистам дана отмашка прекратить всякое освещение спорта. Нет в эфире - нет проблемы.
Если бы уничтожение славных традиций советского спорта поручили самым лютым врагам, ненавистникам и русофобам, то, скорее всего, даже они не смогли бы довести его до нынешнего состояния. Отечественный зритель лишён созерцания "королевы" - лёгкой атлетики. После отлучения из-за допинг-скандала от Олимпиады в Рио-де-Жанейро ситуация здесь не меняется. Амбассадором международного марафона в Сочи в ноябре 2016 года была объявлена Т.Чернова, несмотря на то, что спортсменка отбыла дисквалификацию за употребление анаболического стероида, а в феврале 2016г. на неё заведено новое дело. Российские болельщики лишены тяжёлой атлетики. Однако в июле 2016г. губернатор Владимирской области Орлова назначила советником по спорту отстраненного от участия в соревнованиях за употребление допинга чемпиона мира Ловчева. Сочинский олимпийский триумф сейчас оборачивается раскрытием невиданной в мировом спорте аферы. Накануне Нового года Россия лишилась чемпионата мира по бобслею и скелетону, значимых международных турниров по биатлону и лыжным гонкам, и ходят упорные слухи, что десятки (!) громких имён уличены в применении запрещённых препаратов. В то же время пойманная на рекомбинатном эритропоэтине биатлонистка Ахатова - глава федерации биатлона Ямало-Ненецкого федерального округа.
Перечислена малая толика фактов, свидетельствующих о, мягко говоря, вольной трактовке в России антидопингового законодательства. Спортивный мир в шоке. Лапша для электората, основанная на лжи, приписках и фальсификациях, инъекции духовных скреп и гордости великороссов оказались совершенно негодными на внешней арене. Речитативы чиновников и "ура-патриотов" о всеобщем заговоре уже стыдно слушать. Согласно им, на планете Земля только матушка-Россия чиста и светла, а все прочие порождены исключительно в целях строить ей козни. Совершенно трагикомичным выглядит недавний случай с боем за титул чемпиона мира боксёра Поветкина, чья допинг-проба дала положительный результат, но для избежания убытков промоутеры в последний момент его настоящего противника заменили подставным. Пипл, 14-тысячный зал, схавал. Пожалуй, в этом случае обкатали вероятное будущее отечественного спорта. Если международные федерации продолжат изгнание россиян, то нам станут завозить за небольшую плату альтернативных конкурентов, подбирая их неизвестно где. А что? Наши будут отправлять их в нокаут на первых секундах, класть на лопатки одной левой, обыгрывать с завязанными глазами, громить 100:0... Это ж так поднимет национальный дух!
Спорт был одной из фундаментальных основ мощи России, заложенной в 20 веке. В СССР он держался на миллионах физкультурников, государственной поддержке детского и массового спорта, на возможности каждого гражданина быть к нему причастным - через тренировки в многочисленных залах, стадионах, заводских клубах, через ГТО, регулярные состязания, спартакиады цехов, предприятий, районов, городов, через любовь к народным командам, игравшим за честь, а не деньги. В буржуазной России спорт выродился в игрушку для олигархов, элитарное занятие, средство обогащения, грязное подковёрное мошенничество.
Раньше нечто подобное произошло с космосом. Имена Гагарина, Королева, Циолковского сегодня треплют почем зря. Космос не нужен тем, для кого величие России - сладко спать и сладко есть. Мирок нынешней нашей страны ограничен поповскими песнопениями. Астрономии тридцать лет нет в школьной программе. Для нескольких поколений россиян не существует Вселенной, нет звёзд, нет планет, есть боженька, который почему-то спасает и хранит одну Россию и ненавидит остальное человечество. "Мир" затоплен, ракеты и спутники падают, словно набухшая плесень.
...Зато наш балет по-прежнему - лучший в мире. Долго ли он протянет? Волочкова потолстела, Цискаридзе постарел. Кто-то кому-то плеснул в лицо кислотой. "Матильду" хотят запретить. Что ещё есть у страны, "которая сильнее любого потенциального агрессора"?
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Beobachter написал 24.12.2016 18:26
... все енти вещи НЕ ОСОБО нужны для благосостояния людей! Выкиньте все енто ***** ! Дайте людям пожить, запарили тратить бабло на всякую нечисть!
ее написал 24.12.2016 17:22
Барак Обмана написал 24.12.2016 17:11
У этой, горячо ЛЮБИМОЙ мною СТРАНЫ на хребте еще и государство "БЫВШИХ" ЗАХРЕБЕТНИКОВ-ПИДОРОВ, воспитанных в духе и букве "Морального кодекса строителя коммунизма" и подобной ему ЕБЕДЕНИ. Вот возьмем, к примеру, товарища Путина... Либерал, да и только - полные штаны. Демократ - аж до горла доходит. Еще чуть-чуть, и захлебнется ведь... Своим собственным... Жалко.
чук-гек написал 24.12.2016 16:51
!!!JAJBOGTOTTAKI!!!&& написал 24.12.2016 14:45
И вы правы: спорт используется государствами для доказательства превосходства государства. Обычно доказывание превосходства одного человека над другим отходит на второй план. Как рапортуют о достижениях на Олимпийских играх, например? Командный зачет - сколько медалей "завоевало" то или иное государство, сколько очков в сумме набрало."
- Таки где-то в Эфиопии есть племя лучших в мире бегунов, а в таки Непале самых лучших горовосходителей! Таки к Непал и Эфиопия - самые лучшие в мире странны! То таки да!
свобода слова 6забанен написал 24.12.2016 12:28
Но и это доказательство превосходства путем спорта какое-то странное. Допустим, у гражданина государства А оказалась лучше всех развита прыгучесть в длину. У гражданина государства Б - прыгучесть в высоту. У гражданина государства В - прыгучесть в высоту, но с шестом!
И что из этого следует? Ведь у человека есть много иных, более важных характеристик, которые спортом никак не охватываются.
Спортсмены могут жить и тренироваться в одной стране, а выступают на соревнованиях от другой страны. Таким образом другой стране оказываются приписаны "достижения" иной страны.
После соревнований спортсмены становятся больными людьми... даже многие физкультурники теряют здоровье, если переусердствуют...
Я уж не говорю о том, что сравнение людей и стран бессмысленно, жизнь сложнее всех подобных глупостей.
Вы правы! написал 24.12.2016 11:38
свобода слова 6забанен написал 24.12.2016 11:28
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А что там изучать, если все выдумано и рисуются какие-то картонные дурилки?
Блоггеры уже сомневаются, есть ли звезды, как о них говорят, что они - солнца. Подозревают, что они - нарисованы!
Я, правда, не понимаю, на чем они могут быть нарисованы, но факт, что космонавты звезд не видели. Одни космонавты, бывшие на околоземной орбите, говорят, что звезд там не видно, некоторые другие - что видно, большинство же отмалчивается на тему, что они там видели или не видели.
Дело ясное, что дело темное.
Может лучше вернуться к взглядам Птолемея, который считал, что звезды и планеты закреплены на сферах и вращаются вокруг земли? До выяснения истины.
патриот истинный написал 24.12.2016 11:10
Тогда его действительно перекрыли,а вот запустить в полет в небо гидротурбину не смогли.А при Путине смогли!Нигде в мире не могут производить летающих гидротурбин,а рАссеяне (под мудрым руководством самого Великого Президента)могут!Поэтому мы самые великие,самые духовные,все скрепы наши,крымнаш,алепеаш,пальмирнаш(или уже не наш?),но не важно.Балет нам вообще не нужен,там одни голубые,пидарасты и энти,как их, Геи.Я не знаю кто они такие,в школе говорили про какую то Гею,но она давно жила и не у нас,я забыл,но говорят тоже вредная тетка была.
И объясните одну вещь,обамка чмо это понятно,а вот как с Трампом быть?Если он хороший и друг Путина,то будет ли он писать в моем подъезде?А если будет,то как мне к всему этому теперь относиться?
свобода слова 6забанен написал 24.12.2016 10:17
То, что у РФовских зрителей телепрограмм пропал интерес к спорту и передачам соревнований, говорит
а) о возросшем умственном уровне телезрителей, о расширении их кругозора, об уходе примитивных инстинктов,
б) о наличии иных телепрограмм, которые эти инстинкты удовлетворяют лучше, чем скучный спорт,
в) о наличии других телепередач, которые интересные, и благодаря которым зрители осознали, как недостойно было раньше унижаться до просмотра спорт. соревнований,
г) о наличии интернета, который отвлекает от примитивизма спорта более интересной инфой, а спорт. болельщикам позволяет находить трансляции именно тех соревнований, которые их интересуют, без помощи телевидения.
без названия написал 24.12.2016 08:27
Только честный спорт невозможен
Спорт - это бизнес. Большой спорт - это большой бизнес.
Во сколько млрд обошлась нашему народу Олимпиада в Рио - знаете? Никто не знает. И никто не скажет. А почему?
Потому что распилили преотменно и пиплу ничего не должен знать
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 08:18
* написал 24.12.2016 07:48
Aer написал 24.12.2016 07:25
анатолию номер 1 написал 24.12.2016 06:51
стоик657 написал 24.12.2016 05:42
Мозги пока не усовершенствовали, но уже может перемещаться?
стоик657 написал 24.12.2016 05:32
Барак Обмана написал 24.12.2016 05:30
Удел величавого россиянина - беспокойный сон и питание отрубями!
Вопрос:
А зачем нужен космос если недочеловек не знает, что у него всего в 10 км под ногами?
И последнее:
Спорт и физическая культура человека это примерно так же, как Путин и балет.
Немного про хоккей.
Найдите у современного российского хоккеиста хотя бы один предемет одежды, обмундирования и инвентаря отечественного производства (включая нижнее белье, клюшку и шайбу). А то же самое у хоккеиста вышей лиги в СССР?
.......... написал 24.12.2016 02:01
!!!!JJTOBOGNRKLOPOV!!&&& написал 24.12.2016 01:49