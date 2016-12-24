Угробили космос, угробили спорт и балет тоже угробим

Впервые за свою сознательную жизнь не мог найти в декабрьских СМИ, включая специализированные издания и интернет, календарь важнейших спортивных событий будущего года. Так оно и понятно. Увлечённость россиян спортом, некогда визитной карточкой национальных успехов, стремительно сходит на нет.

Показательно в этом плане решение главного рупора правящего режима - Первого канала, который отказался транслировать хоккейные матчи кубка своего имени, сославшись на небывало низкие рейтинги. Такого не было даже в 90-е, когда наша сборная безнадежно проигрывала практически всё (бывало, за игру не могла войти в зону соперника, они размазывали её "всухую"), но зритель всё равно не отворачивался от команды. Теперь же хоккей, один из самых популярных в России видов спорта, позорно уступил место незатейливому, примитивному шоу "Давай поженимся". Отставим в сторону моральную составляющую решения руководства телеканала, с регулярным пафосом талдычащего про патриотизм. Иначе как предательским данный шаг не назвать. Главное, что знаменитая фраза "Такой хоккей нам не нужен!" повторена компанией К.Эрнста действием в пору, когда честные спортсмены нуждаются в особой поддержке общества. Однако масштаб махинаций в возглавляемой непотопляемым Мутко сфере, видимо, настолько велик, что пропагандистам дана отмашка прекратить всякое освещение спорта. Нет в эфире - нет проблемы.

Если бы уничтожение славных традиций советского спорта поручили самым лютым врагам, ненавистникам и русофобам, то, скорее всего, даже они не смогли бы довести его до нынешнего состояния. Отечественный зритель лишён созерцания "королевы" - лёгкой атлетики. После отлучения из-за допинг-скандала от Олимпиады в Рио-де-Жанейро ситуация здесь не меняется. Амбассадором международного марафона в Сочи в ноябре 2016 года была объявлена Т.Чернова, несмотря на то, что спортсменка отбыла дисквалификацию за употребление анаболического стероида, а в феврале 2016г. на неё заведено новое дело. Российские болельщики лишены тяжёлой атлетики. Однако в июле 2016г. губернатор Владимирской области Орлова назначила советником по спорту отстраненного от участия в соревнованиях за употребление допинга чемпиона мира Ловчева. Сочинский олимпийский триумф сейчас оборачивается раскрытием невиданной в мировом спорте аферы. Накануне Нового года Россия лишилась чемпионата мира по бобслею и скелетону, значимых международных турниров по биатлону и лыжным гонкам, и ходят упорные слухи, что десятки (!) громких имён уличены в применении запрещённых препаратов. В то же время пойманная на рекомбинатном эритропоэтине биатлонистка Ахатова - глава федерации биатлона Ямало-Ненецкого федерального округа.

Перечислена малая толика фактов, свидетельствующих о, мягко говоря, вольной трактовке в России антидопингового законодательства. Спортивный мир в шоке. Лапша для электората, основанная на лжи, приписках и фальсификациях, инъекции духовных скреп и гордости великороссов оказались совершенно негодными на внешней арене. Речитативы чиновников и "ура-патриотов" о всеобщем заговоре уже стыдно слушать. Согласно им, на планете Земля только матушка-Россия чиста и светла, а все прочие порождены исключительно в целях строить ей козни. Совершенно трагикомичным выглядит недавний случай с боем за титул чемпиона мира боксёра Поветкина, чья допинг-проба дала положительный результат, но для избежания убытков промоутеры в последний момент его настоящего противника заменили подставным. Пипл, 14-тысячный зал, схавал. Пожалуй, в этом случае обкатали вероятное будущее отечественного спорта. Если международные федерации продолжат изгнание россиян, то нам станут завозить за небольшую плату альтернативных конкурентов, подбирая их неизвестно где. А что? Наши будут отправлять их в нокаут на первых секундах, класть на лопатки одной левой, обыгрывать с завязанными глазами, громить 100:0... Это ж так поднимет национальный дух!

Спорт был одной из фундаментальных основ мощи России, заложенной в 20 веке. В СССР он держался на миллионах физкультурников, государственной поддержке детского и массового спорта, на возможности каждого гражданина быть к нему причастным - через тренировки в многочисленных залах, стадионах, заводских клубах, через ГТО, регулярные состязания, спартакиады цехов, предприятий, районов, городов, через любовь к народным командам, игравшим за честь, а не деньги. В буржуазной России спорт выродился в игрушку для олигархов, элитарное занятие, средство обогащения, грязное подковёрное мошенничество.

Раньше нечто подобное произошло с космосом. Имена Гагарина, Королева, Циолковского сегодня треплют почем зря. Космос не нужен тем, для кого величие России - сладко спать и сладко есть. Мирок нынешней нашей страны ограничен поповскими песнопениями. Астрономии тридцать лет нет в школьной программе. Для нескольких поколений россиян не существует Вселенной, нет звёзд, нет планет, есть боженька, который почему-то спасает и хранит одну Россию и ненавидит остальное человечество. "Мир" затоплен, ракеты и спутники падают, словно набухшая плесень.

...Зато наш балет по-прежнему - лучший в мире. Долго ли он протянет? Волочкова потолстела, Цискаридзе постарел. Кто-то кому-то плеснул в лицо кислотой. "Матильду" хотят запретить. Что ещё есть у страны, "которая сильнее любого потенциального агрессора"?