Россиян потравили "Боярышником" сириец и пятеро азербайджанцев

По уголовному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны выходец из Сирии и пятеро азербайджанцев, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Маргарита Джафарова. По словам Джафаровой, задержанный сириец давно проживает в России и имеет российское гражданство. «Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также — пятеро уроженцев Азербайджана», - заявила она.

По ее словам, выходцы из Азербайджана в суде запросили переводчика. Она также отметила, что среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем нет производителей «Боярышника». Задержаны только владельцы торговых точек, торговавших спиртосодержащей жидкостью.

Напомним, число погибших от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске возросло до 74. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении было задержано 13 человек.

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