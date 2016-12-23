Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиян потравили "Боярышником" сириец и пятеро азербайджанцев

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 12

Россиян потравили "Боярышником" сириец и пятеро азербайджанцев

По уголовному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны выходец из Сирии и пятеро азербайджанцев, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Маргарита Джафарова. По словам Джафаровой, задержанный сириец давно проживает в России и имеет российское гражданство. «Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также — пятеро уроженцев Азербайджана», - заявила она.

По ее словам, выходцы из Азербайджана в суде запросили переводчика. Она также отметила, что среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем нет производителей «Боярышника». Задержаны только владельцы торговых точек, торговавших спиртосодержащей жидкостью.

Напомним, число погибших от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске возросло до 74. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении было задержано 13 человек.

Материалы по теме: А не теракт ли был исполнен в Иркутске посредством "Боярышника"?

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 12
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Россиян потравили "Боярышником" сириец и пятеро азербайджанцев - ну что за бред???
Beobachter написал 24.12.2016 10:04
ну что за бред???
расеянцев потравила говенная власть внучегов камуняк! Они все оттуда.. из ЦК, комсомола и прочего! набивают карманы, забивая на все законы и нормы! Не остановите енту выродившуюся вкпб - все перемрете!
Ответить
Re: Re: Александр Загонов
гегге написал 24.12.2016 09:15
Так же надо брать за задницу оборотней, минимум до районного. Не говоря про администрацию, состоящих из членов партии, с преобладающим голубым цветом на символике. Ибо без их "крыши" ни одного флакона не разлили бы.
Ответить
Re: Александр Загонов
без названия написал 24.12.2016 08:20
Она также отметила, что среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем нет производителей "Боярышника"
-----------------------------------
Оно и понятно. Не будет же великий Пу из-за 75 померших ссориться с президентом дружественного Азербайджана Алиевым
Надо брать за задницу изготовителей контрафакта, но кто это будет делать, если азеры и прочие чурки купили всех, кого можно?
А причем тут владельцы киосков и продавцы "Боярышника", если вместо этанола в пузырьках был метанол?
Ответить
(без названия)
фома написал 24.12.2016 08:11
бизнес интернационален. что русские самопал не продают?
Ответить
Re: Левон Казарян написал 23.12.2016 22:58 :
Александр Загонов написал 24.12.2016 07:49
"Это забой людей спецслужбными сектами" - согласен, потому как ну очень уж оперативно дело попало в суд.
Ответить
(без названия)
стоик657 написал 24.12.2016 05:15
Да Здравствуйет Великая Дружба армЭшек и азербайжанцев?
Ответить
(без названия)
стоик655 написал 24.12.2016 05:12
Кто приказал взрывать жилые дома в Москве?
Кто приказал изготовить То пойло?
Ответить
(без названия)
одни вопросы написал 24.12.2016 01:10
Чудные дела. В чем вина торговцев или магазинов , торгующих очистителями для ванн , стекломоем и прочей бытовой химией?
Позорный факт , что в стране пьется любая спирт содержащия отрава массово.
И с какой целью пресса назвала национальность продавцов? Это намек на что? Мусульманский заговор? Месть за Сирию? Или просто страну готовят к новому витку ненависти и очередному обьединение нации вокруг главных воров ?
Ответить
ждем законопроект запрещающий торговать в рф сирийцам и азербайджанцам
Анасзтаз написал 23.12.2016 23:07
увеличить акцизи ВЕЛИКИЙ ПУ приказал уже на второй день. Надобно быть последовательным.
Ответить
(без названия)
Левон Казарян написал 23.12.2016 22:58
Получается написал 23.12.2016 22:50
что Баранов был прав насчет руки ИГИЛа?
- - - - - - -
Какой там ИГИЛ, когда безо всякого ИГИЛ-а важную сопоставительную информацию сообщает один из авторов ЖЖ:
.
gunter-spb.livejournal.com/2503745.html
2016-12-19 18:05:00
"К ИРКУТСКОМУ ОТРАВЛЕНИЮ
Это было лето (июнь-июль) 1993 года. Я тогда фельдшерил на 9-й станции скорой помощи стоявшей на набережной канала Грибоедова дом 54, то есть сразу за углом площади. Пока Анатолий Александрович Собчак в отвоеванном у коммуняк Смольном устраивал роскошные фуршеты для мормонов и свидетелей Иеговы, летом 1993 года был проведен самый массовый геноцид бывших ленинградских, а ныне петербургских бомжей. В основном это были люди уже за 50 лет, алкаши, потерявшие квартиры и обычно набитые оранжевыми купюрами по 200 рублей и зелеными по 500 - то, что им дали за недвижимость нынешние успешные бизнесмены, тогда ходившие в турецком адидасе...
.
В чем соль: в июне-июле 1993 года в город была завезена чудовищная по объему партия "красной шапочки", то есть самого дешевого спиртсодержащего средства, которое в условиях гиперинфляции можно было пить. Но - на метиловом спирте. Последствия были совершенно эпические.
.
Как сейчас помню утреннюю конференцию на 9-й станции тем летом. Заведующая проводит опрос каждой бригады по вызовам.
.
- Машина номер NNN?
- Пять смертей до прибытия, метанол...
- Машина номер ZZZ?
- Семь смертей до прибытия, метанол...
- Четыре смерти до прибытия...
- Пять смертей до прибытия...
.
Ну и так далее. КАЖДЫЙ ДЕНЬ наша станция собирала по 20-25 трупов и только в центре - появилась шуточка про "специализированные констатационные бригады". Статистику по рабочим окраинам я не видел. Токсикология на Будапештской 3/5 задыхалась, резервов не было. Мерли как мухи. Я отлично помню день, когда не Сенной площади в разных углах с утра валялось ПЯТЬ трупов, мы даже не брали машину, ходили от станции с ментами пешком, обыскивали, составляли акт и заказывали труповоз.
.
Не помню точно, то в начале 90-х в Ленинграде было не то 25, не то 27 станций скорой помощи. Даже если предположить, что каждая собирала в день по 15 трупов от метанола, то сколько получается в день? Эпидемия закончилась только к началу сентября 1993 года - когда в Питере РЕЗКО уменьшилось число бомжей".
.
Это забой людей спецслужбными сектами, прикрывающимися неизвестным ядом.
Ответить
всех азеров
депортировать через армению написал 23.12.2016 22:53
там их научат русскому языку...
Ответить
(без названия)
Получается написал 23.12.2016 22:50
что Баранов был прав насчет руки ИГИЛа?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
24.12.2016
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Навальный - "мнимый" выбор
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Наваль...
24.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Новосибирске митинговали против роста тарифов ЖКХ в 30-градусный мороз (1)
В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку (4)
На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут (4)
Верный первому мэру Печатников уже навестил Лужкова в реанимации: идёт на поправку (1)
На частной нелегальной фабрике по производству фейерверков в КНР погбли двое рабочих (0)
Задуманный при Ельцине "мост челноков" из Благовещенска в Хайхэ будет построен при Путине (0)
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя (2)
Обама распространил закон Магнитского на все страны мира (4)
Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске (1)
Несколько самолётов Sukhoi Superjet 100 сняты с эксплуатации из-за проушин (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пресс-конференция кота Леопольда
Дарья Митина Дарья Митина: Непoтoпляемый Васинкевич снoва в бoю
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: И это называется суверенитет?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин готовится в президенты Пакистана?
Максим Калашников Максим Калашников: О выдвижении Навального 2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss