Россиян потравили "Боярышником" сириец и пятеро азербайджанцев

По уголовному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны выходец из Сирии и пятеро азербайджанцев, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Маргарита Джафарова. По словам Джафаровой, задержанный сириец давно проживает в России и имеет российское гражданство. «Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также — пятеро уроженцев Азербайджана», - заявила она.
По ее словам, выходцы из Азербайджана в суде запросили переводчика. Она также отметила, что среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем нет производителей «Боярышника». Задержаны только владельцы торговых точек, торговавших спиртосодержащей жидкостью.
Напомним, число погибших от отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске возросло до 74. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении было задержано 13 человек.
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Beobachter написал 24.12.2016 10:04
расеянцев потравила говенная власть внучегов камуняк! Они все оттуда.. из ЦК, комсомола и прочего! набивают карманы, забивая на все законы и нормы! Не остановите енту выродившуюся вкпб - все перемрете!
гегге написал 24.12.2016 09:15
без названия написал 24.12.2016 08:20
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Оно и понятно. Не будет же великий Пу из-за 75 померших ссориться с президентом дружественного Азербайджана Алиевым
Надо брать за задницу изготовителей контрафакта, но кто это будет делать, если азеры и прочие чурки купили всех, кого можно?
А причем тут владельцы киосков и продавцы "Боярышника", если вместо этанола в пузырьках был метанол?
фома написал 24.12.2016 08:11
Александр Загонов написал 24.12.2016 07:49
стоик657 написал 24.12.2016 05:15
стоик655 написал 24.12.2016 05:12
Кто приказал изготовить То пойло?
одни вопросы написал 24.12.2016 01:10
Позорный факт , что в стране пьется любая спирт содержащия отрава массово.
И с какой целью пресса назвала национальность продавцов? Это намек на что? Мусульманский заговор? Месть за Сирию? Или просто страну готовят к новому витку ненависти и очередному обьединение нации вокруг главных воров ?
Анасзтаз написал 23.12.2016 23:07
Левон Казарян написал 23.12.2016 22:58
что Баранов был прав насчет руки ИГИЛа?
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Какой там ИГИЛ, когда безо всякого ИГИЛ-а важную сопоставительную информацию сообщает один из авторов ЖЖ:
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gunter-spb.livejournal.com/2503745.html
2016-12-19 18:05:00
"К ИРКУТСКОМУ ОТРАВЛЕНИЮ
Это было лето (июнь-июль) 1993 года. Я тогда фельдшерил на 9-й станции скорой помощи стоявшей на набережной канала Грибоедова дом 54, то есть сразу за углом площади. Пока Анатолий Александрович Собчак в отвоеванном у коммуняк Смольном устраивал роскошные фуршеты для мормонов и свидетелей Иеговы, летом 1993 года был проведен самый массовый геноцид бывших ленинградских, а ныне петербургских бомжей. В основном это были люди уже за 50 лет, алкаши, потерявшие квартиры и обычно набитые оранжевыми купюрами по 200 рублей и зелеными по 500 - то, что им дали за недвижимость нынешние успешные бизнесмены, тогда ходившие в турецком адидасе...
.
В чем соль: в июне-июле 1993 года в город была завезена чудовищная по объему партия "красной шапочки", то есть самого дешевого спиртсодержащего средства, которое в условиях гиперинфляции можно было пить. Но - на метиловом спирте. Последствия были совершенно эпические.
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Как сейчас помню утреннюю конференцию на 9-й станции тем летом. Заведующая проводит опрос каждой бригады по вызовам.
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- Машина номер NNN?
- Пять смертей до прибытия, метанол...
- Машина номер ZZZ?
- Семь смертей до прибытия, метанол...
- Четыре смерти до прибытия...
- Пять смертей до прибытия...
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Ну и так далее. КАЖДЫЙ ДЕНЬ наша станция собирала по 20-25 трупов и только в центре - появилась шуточка про "специализированные констатационные бригады". Статистику по рабочим окраинам я не видел. Токсикология на Будапештской 3/5 задыхалась, резервов не было. Мерли как мухи. Я отлично помню день, когда не Сенной площади в разных углах с утра валялось ПЯТЬ трупов, мы даже не брали машину, ходили от станции с ментами пешком, обыскивали, составляли акт и заказывали труповоз.
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Не помню точно, то в начале 90-х в Ленинграде было не то 25, не то 27 станций скорой помощи. Даже если предположить, что каждая собирала в день по 15 трупов от метанола, то сколько получается в день? Эпидемия закончилась только к началу сентября 1993 года - когда в Питере РЕЗКО уменьшилось число бомжей".
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Это забой людей спецслужбными сектами, прикрывающимися неизвестным ядом.
депортировать через армению написал 23.12.2016 22:53
Получается написал 23.12.2016 22:50