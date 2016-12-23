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Московский листок

Экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые миллионы и пообещали новую должность

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 4

Экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые миллионы и пообещали новую должность

Экс-главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову возвращены изъятые при обыске деньги и ценности на сумму около ста миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По данным издания, Бельянинову уже предложено несколько важных должностей, одну из которых он может вскоре занять. Издание не исключает, что новое назначение предваряло сегодняшнее заявление президента РФ, который фактически дал понять, что к бывшему главе ФТС у него нет никаких вопросов. Ранее в пятницу Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недопустимым "вброс" в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходил Бельянинов. «То, что всякие следственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были “выброшены” в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — сказал президент Путин, отметив, что в отношении экс-главы ФТС «не было дела».

Напомним, обыски у Бельянинова и его зама, которые прошли в июле этого года, проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере). При обыске в доме тогдашнего главы ФТС следователи обнаружили около 10 млн рублей и сотни тысяч долларов и евро в коробках из-под обуви.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Почему бы и нет?
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 13:54
Наушники у него соскочили и понесла Остапа нелегкая... Удивляет одно, а можно о личной жизни спросить у царя? Романовы, или как их там по батюшке с матушкой, хоть и отбирали женщин у фельдмаршалов, но делали их женами, т.е. производящими преемников династии. Дело то государственной важности, однако.
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(без названия)
влад мир написал 24.12.2016 09:18
О "недопустимом вбросе" слышать от человека, который показывал всей стране фильм о приключениях генерального прокурора... Даже и не смешно.
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считаю недопустимым
Сова написал 24.12.2016 00:59
ну вот, в Новый год с новым счастьем. Кто там на очереди? Подполковник, губернатор, министр?
И вернут все, и теплое место найдут. Радуйтесь, люди! Закон суров, но это - закон!
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СЕРДЮКОВ 2.0
корнхолио написал 23.12.2016 23:09
пришел к дружбану, покаялся и все зашибись. Кт о б сомневался. Как говорил наш император - Своих не сдаем!!!
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