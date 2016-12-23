Экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые миллионы и пообещали новую должность

Экс-главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову возвращены изъятые при обыске деньги и ценности на сумму около ста миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По данным издания, Бельянинову уже предложено несколько важных должностей, одну из которых он может вскоре занять. Издание не исключает, что новое назначение предваряло сегодняшнее заявление президента РФ, который фактически дал понять, что к бывшему главе ФТС у него нет никаких вопросов. Ранее в пятницу Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недопустимым "вброс" в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходил Бельянинов. «То, что всякие следственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были “выброшены” в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — сказал президент Путин, отметив, что в отношении экс-главы ФТС «не было дела».

Напомним, обыски у Бельянинова и его зама, которые прошли в июле этого года, проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере). При обыске в доме тогдашнего главы ФТС следователи обнаружили около 10 млн рублей и сотни тысяч долларов и евро в коробках из-под обуви.