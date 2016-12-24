События в Иркутске встряхнуло незначительную часть населения России. Если бы СМИ не отреагировало на это отравление, то народ бы проглотил смерть более 70 человек молча. Заговорили на телевидении и власть вынуждена отреагировать. И вот Дмитрий Анатольевич проводит совещание с бесчисленным аппаратом. На камеру говорит: "Надо запретить это безобразие". Эта фраза покоробила моих земляков, не знаю как основную массу населения. Он это кому сказал? Думаю, что себе если руководствоваться основным законом РФ. Статья Конституции РФ № 113 гласит: "Председатель правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами президента определяет основные направления деятельности правительства и организует его работу. И дальше статьи конкретно указывают что должен делать премьер. В частности обеспечить нормальное функционирование здравоохранения. По поводу гибели людей от спиртосодержащих жидкостей чиновники скажут, что не доглядели, что на этикетке указано, что это поило нельзя употреблять внутрь. Но ведь спирт был использован не тот. Где он был приобретён и для какой цели? Полиция задержала одиннадцать человек, а хозяина нет.

На первом канале телевидения состоялся двухчасовой разговор по этой проблеме. Один господин говорит, что спирт на основании которого произведено это моющее средство, контролируется до капли. Хорошо сказано, а что на деле? Какая идеология сегодня в стране? У богатых и бедных она одна. Нужны деньги и чем больше тем быстрее. И не важно каким способом они приобретаются. Шантажом, убийствами, отжимом собственности, изготовлением продуктов, товаров и не важно какого качества лишь бы на этом можно было заработать. Порядочный человек спросит, а где же государственный контроль? Контроль есть. Несколько дней назад предприниматель Даниленко и руководитель молочного союза РФ, вхож в правительство рассказывал у В.Соловьёва на передаче как он побывал на правительстве, где обсуждался вопрос организации контроля. Оказывается в стране 150 контролирующих организаций. Может нормальный человек поверить этому? Конечно, нет. На самом деле надо верить. Естественно никакого контроля в стране нет. Но эти конторы содержатся на бюджетные денежки. Всем известно, что контролирующие организации не брезгуют поборами. Фактически живут на двойном финансировании, а народ умирает от некачественной продукции. Прошла информация по Иркутску, что проверяющие нашли умершего человека от некачественной водки. Обсуждая два часа у А. Шейнина никто не вспомнил о контроле. Так вот на правительстве разговор зашёл о том, как наладить работу контролирующих организаций. О сокращении тема не возникла. Пришли к такому выводу. Внутри каждой из 150 контролирующих организаций создать контролирующую группу, которая будет контролировать остальных. Дурдом налицо.

Развал Союза имеет трагические последствия и они будут только нарастать. В Иркутске ловкачи организовали производство отравленного боярышника на заброшенном молочном заводе. В Союзе этот завод был нужен, а бандитско-воровскому капитализму нет. Работал бы завод, как и другие брошенные предприятия найти помещение для производства отравы было бы труднее. Более того при обсуждении на телевидении никто не вспомнил участкового. А это его первое дело проверить новое предприятие и доложить куда следует. По участковому есть два вопроса. Во - первых он имел кое что от этого производства. Во - вторых в силу огромной территории не имеет возможности контролировать постоянно и качественно. Когда началась оптимизация полиции при Нургалиеве сократили уличных - участковых, гаишников, патрульно - постовых полицейских, а чиновники остались. И что имеет народ? В сельской местности народ вообще не знает участкового. У нас недавно проведён эксперимент. Чиновник от полиции ходил по дворам и спрашивал жителей, знают ли они своего участкового. Большинство не только не знают, вообще не видели никогда после развала Союза. А участковый первый человек в раскрытии преступлений. Создаётся твёрдое убеждение, что власть не заинтересована в наведении порядка в стране.

А кто участвует на передачах первого канала с А. Шейниным? Учёные, политики, журналисты, члены Общественной палаты и даже представители каких - то советов при президенте. Публика достойная, но не бедная. И вот разговор зашёл о передаче алкогольного производства в руки государства. И тут же перекрикивая других вылез уважаемый журналист состоящий в какой - то президентской общественной конторе М.Шевченко. Он заявил, что в таком случае не будет конкуренции, как в Советском Союзе и спиртное потеряет качество. Сказать, что его серое вещество усохло и он не может реально мыслить не поворачивается язык. Человек образован, начитан. Он отстаивает позицию собственника в данном случае производителя спиртного. Может он имеет что - то от этого. Два года назад шла передача, которую вёл журналист Егоров о качестве продуктов. В подготовке материалов работала Центральная лаборатория по проверке качества продуктов. Они проверяли практически всё от детского питания до коньяков и шампанского. И вот, учёный говорит, что он в этой лаборатории проработал всю жизнь и может сравнить что было и что есть. Раньше при Советском Союзе спирт производили только из зерна и качественного зерна. Сегодня в основном из нефти и каменного угля. Знает об этом М.Шевченко? Он же знает всё. Отвечает не думая на все вопросы. Так что не знать не может. Тогда что? Думайте.

Другие говорили, что в частных руках производство работает стабильнее и продукция более качественная. На чём основываются говорящие? На личной выгоде. Сколько предприятий после развала Союза было закрыто и разграблено? Десятки тысяч, тогда когда они попали в частные руки. Профессор Мулдашев недавно на телевидении подтвердил, что частник работает на личную выгоду, а в государстве на общество. Примеров тысячи. 40 самых богатых олигархов страны имеют на счетах за рубежом 273 миллиардов долларов, больше чем бюджет страны. При этом миллионы граждан страны ежедневно митингуют, объявляют голодовки из - за невыплаты нищенской зарплаты собственниками. В Ростовской области горняки без зарплаты сидят полтора года. Обращались во все инстанции и конечно к президенту. И что? А ничего. Кинул собственник несколько тысяч на обед и точка. И далее дорога к президенту закрылась. Такова система бандитско-воровского капитализма. Сколько было разговора о золотых парашютов. Из обихода убрали это словосочетание, а смысл остался. Гендиректор "Почты России" выписал себе премиальные в размере 95 миллионов рублей и когда это достигло СМИ, заявил, что есть распоряжение правительства, назвал номер этого распоряжения и все замолчали. Теперь ему предложили продлить контракт. А почему бы и нет. Даже без премиальных он миллионер по зарплате. Обсуждая эту проблему никто не вспомнил о зарплате его сотрудников. В сельской местности она равно 7 тысячам рублей. Почему я затронул эту тему, хотя начал с отравления граждан. Отравления случаются по всей стране и не только от спиртного или его заменителя, но и от продуктов питания. Разве миллионные зарплаты - это не безобразие? В современной России человек лишается работы либо зарплата не покрывает половину расходов, частые задержки и на этой почве в семье ежедневные скандалы, что и приводит к деградации личности. Поэтому люди пьют суррогат и не важно какого качества, лишь бы на некоторое время забыться. А завтра тоже самое, что и приводит к суицидам. Это наша перспектива.

По этому поводу сегодня на радио Д.Куликов говорит: "В условиях тоталитарного режима в Советском Союзе ничего не оставалось как напиться". Куликову должно быть известно, что в Союзе практически не было бомжей и бомжей детского возраста. Не было тотально суицида ни во взрослой среде, ни в детской. Единичные случаи были, но не от нищеты. Сегодня главная причина в пьянстве - это нищета, которая приводит к бомжеванию и смерти, которая возросла на 20 процентов.

Что происходит с интеллигенцией? А её в России не стало. Они переквалифицировались в потребителей, которых не интересует жизнь страны и народа. Да они говорят красивые слова, но это только для того, чтобы заработать. Ведь на передачах одни и те же лица и говорят иногда правильные слова, но дальше разговора дело не идёт.

Однако Дмитрий Анатольевич согласился с предложением Роспотребнадзора приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 %, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Премьер согласился не потому что на телевидении тема отравления не сходит с экрана, а итог этого отравления. Уже умерло более 70 человек, а в стационарах ещё остаются больные. Премьер употребил слово "приостановить". Что бы это значило. Пройдут похороны и народ кроме родственников вспомнит о трагедии через 9 и 40 дней и на этом инцидент закончится. После этого можно будет запрет и отменить.