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Московский листок

"Надо запретить это безобразие"

Опубликовано 24.12.2016 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 26

медведев боярышник
"Надо запретить это безобразие"

События в Иркутске встряхнуло незначительную часть населения России. Если бы СМИ не отреагировало на это отравление, то народ бы проглотил смерть более 70 человек молча. Заговорили на телевидении и власть вынуждена отреагировать. И вот Дмитрий Анатольевич проводит совещание с бесчисленным аппаратом. На камеру говорит: "Надо запретить это безобразие". Эта фраза покоробила моих земляков, не знаю как основную массу населения. Он это кому сказал? Думаю, что себе если руководствоваться основным законом РФ. Статья Конституции РФ № 113 гласит: "Председатель правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами президента определяет основные направления деятельности правительства и организует его работу. И дальше статьи конкретно указывают что должен делать премьер. В частности обеспечить нормальное функционирование здравоохранения. По поводу гибели людей от спиртосодержащих жидкостей чиновники скажут, что не доглядели, что на этикетке указано, что это поило нельзя употреблять внутрь. Но ведь спирт был использован не тот. Где он был приобретён и для какой цели? Полиция задержала одиннадцать человек, а хозяина нет.

На первом канале телевидения состоялся двухчасовой разговор по этой проблеме. Один господин говорит, что спирт на основании которого произведено это моющее средство, контролируется до капли. Хорошо сказано, а что на деле? Какая идеология сегодня в стране? У богатых и бедных она одна. Нужны деньги и чем больше тем быстрее. И не важно каким способом они приобретаются. Шантажом, убийствами, отжимом собственности, изготовлением продуктов, товаров и не важно какого качества лишь бы на этом можно было заработать. Порядочный человек спросит, а где же государственный контроль? Контроль есть. Несколько дней назад предприниматель Даниленко и руководитель молочного союза РФ, вхож в правительство рассказывал у В.Соловьёва на передаче как он побывал на правительстве, где обсуждался вопрос организации контроля. Оказывается в стране 150 контролирующих организаций. Может нормальный человек поверить этому? Конечно, нет. На самом деле надо верить. Естественно никакого контроля в стране нет. Но эти конторы содержатся на бюджетные денежки. Всем известно, что контролирующие организации не брезгуют поборами. Фактически живут на двойном финансировании, а народ умирает от некачественной продукции. Прошла информация по Иркутску, что проверяющие нашли умершего человека от некачественной водки. Обсуждая два часа у А. Шейнина никто не вспомнил о контроле. Так вот на правительстве разговор зашёл о том, как наладить работу контролирующих организаций. О сокращении тема не возникла. Пришли к такому выводу. Внутри каждой из 150 контролирующих организаций создать контролирующую группу, которая будет контролировать остальных. Дурдом налицо.

Развал Союза имеет трагические последствия и они будут только нарастать. В Иркутске ловкачи организовали производство отравленного боярышника на заброшенном молочном заводе. В Союзе этот завод был нужен, а бандитско-воровскому капитализму нет. Работал бы завод, как и другие брошенные предприятия найти помещение для производства отравы было бы труднее. Более того при обсуждении на телевидении никто не вспомнил участкового. А это его первое дело проверить новое предприятие и доложить куда следует. По участковому есть два вопроса. Во - первых он имел кое что от этого производства. Во - вторых в силу огромной территории не имеет возможности контролировать постоянно и качественно. Когда началась оптимизация полиции при Нургалиеве сократили уличных - участковых, гаишников, патрульно - постовых полицейских, а чиновники остались. И что имеет народ? В сельской местности народ вообще не знает участкового. У нас недавно проведён эксперимент. Чиновник от полиции ходил по дворам и спрашивал жителей, знают ли они своего участкового. Большинство не только не знают, вообще не видели никогда после развала Союза. А участковый первый человек в раскрытии преступлений. Создаётся твёрдое убеждение, что власть не заинтересована в наведении порядка в стране.

А кто участвует на передачах первого канала с А. Шейниным? Учёные, политики, журналисты, члены Общественной палаты и даже представители каких - то советов при президенте. Публика достойная, но не бедная. И вот разговор зашёл о передаче алкогольного производства в руки государства. И тут же перекрикивая других вылез уважаемый журналист состоящий в какой - то президентской общественной конторе М.Шевченко. Он заявил, что в таком случае не будет конкуренции, как в Советском Союзе и спиртное потеряет качество. Сказать, что его серое вещество усохло и он не может реально мыслить не поворачивается язык. Человек образован, начитан. Он отстаивает позицию собственника в данном случае производителя спиртного. Может он имеет что - то от этого. Два года назад шла передача, которую вёл журналист Егоров о качестве продуктов. В подготовке материалов работала Центральная лаборатория по проверке качества продуктов. Они проверяли практически всё от детского питания до коньяков и шампанского. И вот, учёный говорит, что он в этой лаборатории проработал всю жизнь и может сравнить что было и что есть. Раньше при Советском Союзе спирт производили только из зерна и качественного зерна. Сегодня в основном из нефти и каменного угля. Знает об этом М.Шевченко? Он же знает всё. Отвечает не думая на все вопросы. Так что не знать не может. Тогда что? Думайте.

Другие говорили, что в частных руках производство работает стабильнее и продукция более качественная. На чём основываются говорящие? На личной выгоде. Сколько предприятий после развала Союза было закрыто и разграблено? Десятки тысяч, тогда когда они попали в частные руки. Профессор Мулдашев недавно на телевидении подтвердил, что частник работает на личную выгоду, а в государстве на общество. Примеров тысячи. 40 самых богатых олигархов страны имеют на счетах за рубежом 273 миллиардов долларов, больше чем бюджет страны. При этом миллионы граждан страны ежедневно митингуют, объявляют голодовки из - за невыплаты нищенской зарплаты собственниками. В Ростовской области горняки без зарплаты сидят полтора года. Обращались во все инстанции и конечно к президенту. И что? А ничего. Кинул собственник несколько тысяч на обед и точка. И далее дорога к президенту закрылась. Такова система бандитско-воровского капитализма. Сколько было разговора о золотых парашютов. Из обихода убрали это словосочетание, а смысл остался. Гендиректор "Почты России" выписал себе премиальные в размере 95 миллионов рублей и когда это достигло СМИ, заявил, что есть распоряжение правительства, назвал номер этого распоряжения и все замолчали. Теперь ему предложили продлить контракт. А почему бы и нет. Даже без премиальных он миллионер по зарплате. Обсуждая эту проблему никто не вспомнил о зарплате его сотрудников. В сельской местности она равно 7 тысячам рублей. Почему я затронул эту тему, хотя начал с отравления граждан. Отравления случаются по всей стране и не только от спиртного или его заменителя, но и от продуктов питания. Разве миллионные зарплаты - это не безобразие? В современной России человек лишается работы либо зарплата не покрывает половину расходов, частые задержки и на этой почве в семье ежедневные скандалы, что и приводит к деградации личности. Поэтому люди пьют суррогат и не важно какого качества, лишь бы на некоторое время забыться. А завтра тоже самое, что и приводит к суицидам. Это наша перспектива.

По этому поводу сегодня на радио Д.Куликов говорит: "В условиях тоталитарного режима в Советском Союзе ничего не оставалось как напиться". Куликову должно быть известно, что в Союзе практически не было бомжей и бомжей детского возраста. Не было тотально суицида ни во взрослой среде, ни в детской. Единичные случаи были, но не от нищеты. Сегодня главная причина в пьянстве - это нищета, которая приводит к бомжеванию и смерти, которая возросла на 20 процентов.

Что происходит с интеллигенцией? А её в России не стало. Они переквалифицировались в потребителей, которых не интересует жизнь страны и народа. Да они говорят красивые слова, но это только для того, чтобы заработать. Ведь на передачах одни и те же лица и говорят иногда правильные слова, но дальше разговора дело не идёт.

Однако Дмитрий Анатольевич согласился с предложением Роспотребнадзора приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 %, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Премьер согласился не потому что на телевидении тема отравления не сходит с экрана, а итог этого отравления. Уже умерло более 70 человек, а в стационарах ещё остаются больные. Премьер употребил слово "приостановить". Что бы это значило. Пройдут похороны и народ кроме родственников вспомнит о трагедии через 9 и 40 дней и на этом инцидент закончится. После этого можно будет запрет и отменить.



Рейтинг:   4.68,  Голосов: 22
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Всего комментариев к статье: 26
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Типичный журналист центральных каналов...
Следователь. написал 24.12.2016 18:19
М.Шевченко (или как его там на самом деле?!) это который вначале говорит о том, что Асад и их правящий класс вел преступную политику в отношении сельского населения Сирии, а затем заявляет о поддержки операции пьяных десантников против народа Сирии? Тот который одновременно поддерживает мусульман и одновременно поддерживает Савченко, которая с его же слов участвовал в войне против мусульман в Ираке? Знаем такого...
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Re:
клоуну написал 24.12.2016 17:38
Азеоп,один за всех стараешься?
Театр одного актера им.Барана!
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(без названия)
Патриот. написал 24.12.2016 17:13
Султана на вас нету!
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(без названия)
Михаил Сергеевич. написал 24.12.2016 17:11
Тысяча чертей! Клянусь, что вы ответите за оскорбленную честь Боярышника!
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(без названия)
Шарль Ожье де Батц Боярышник. написал 24.12.2016 17:04
Кругом дешевые политические суррогаты...
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"Мрут как мухи..."
Шестерых одним ударом. написал 24.12.2016 16:55
Этим еще Петр I забавлялся... Напаивал свое окружение и смотрел забавляясь на то как они будут бить друг другу морды, ругаться и как вести себя. А затем вроде еще и Сталин...
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Заповедь.
Прохожий. написал 24.12.2016 16:38
Спои ближнего своего...
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Психологические особенности зависимых.
Психолог. написал 24.12.2016 16:36
В итоге все равно будет виноват кто угодно кроме самих русских алкоголиков...
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Декабрьский тезис.
Ленинец. написал 24.12.2016 16:32
Слава БОЯРЫШНИКУ, а "людям" алкоголикам позор!
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(без названия)
Нарколог. написал 24.12.2016 16:30
В середине XX века начали пропивать страну, а нынешние алкоголики выносят последнее имущество из квартиры...
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(без названия)
Сережа. написал 24.12.2016 16:28
Кстати, в начале XX века насколько я помню в СССР этот вопрос был решен также как в мусульманских странах. Производство, продажа и т.п. алкоголя приравнивалось к "антисоветской деятельности".
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(без названия)
Политолог. написал 24.12.2016 16:25
Грязный западный политтехнологический прием... Сделали советский "Боярышник" именем нарицательным...
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(без названия)
Социал-исламист. написал 24.12.2016 16:23
Мусульмане просто решили этот вопрос объявив ВСЕХ кто употребляет спиртное или зарабатывает на этом НЕВЕРНЫМИ. А вся западная болтовня о том кому передать в руки зарабатывание на одурманивании людей (государственным ли чиновником или предпринимателем или поставить это под некий контроль) это все туфта от больных, зависимых "людей" или подлецов...
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(без названия)
Горький. написал 24.12.2016 16:19
"Если бы СМИ не отреагировало на это отравление" Автор типа пытается убедить читателей, что нынешние буржуазные журналисты это не проститутки? и что они всегда реагируют на события не после того как припекло? Чего ж они молчали все, когда на протяжении последних нескольких десятков лет спаивали народ? Просто информационный повод изобразить свою озабоченность и подхватить волну многочисленных антиалкогольных обществ и активистов...
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Сплотимся...
Феликс. написал 24.12.2016 16:15
Учитывая события в Рязани, нынешние спецслужбы могли и специально травануть людей...
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(без названия)
Трезвый. написал 24.12.2016 16:14
Гон это все на боярышник... Отравились там разными спиртными напитками... А значит это просто способ одних торговцев алкоголем вытеснить других.
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Ищем везде-только не там!
Гагарин написал 24.12.2016 13:49
Никто даже не ставит главный вопрос. Кто допустил преступную халатность или умышленно добавил яд (а метанол это сильнейший яд)в эту продукцию? Для какого бы она применения не предназначалась. Даже пары метанола очень ядовиты. Кроме того метанол ДОРОЖЕ этилового спирта, по этому нет смысла его добавлять для наживы. Ни какому подпольщику и в голову не придет умышленно травить людей. Ровно 10 лет назад было уже подобное происшествие. Люди желтели сотнями от спирта умерло около 90% пожелтевших. Также арестовывали всех торговцев перевозчиков и т.п.. А ядовитое вещество которое содержалось в спирте так и не опознали (или не хотели опознать), производителя так и не нашли (или не хотели найти). А в этот раз найдут ключевое звено???
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(без названия)
н-Стожар написал 24.12.2016 13:05
можа на меня терракт?- сам то я иркутский, хотя счас на 1000 км севернее живу.
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Re: А Полуэктов ведь сам вовсю убивает людей
ххх написал 24.12.2016 13:03
"Капитализм погиб 40 лет назад,"
..............................
И социализм погиб 25 лет назад. Значит ни капитализма, ни социализма теперь нет! Получается, что ничего у нас теперь нет! Однако!!! До такой степени нищеты мы еще не доходили.
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(без названия)
н-Стожар написал 24.12.2016 13:00
иркутский терракт - первое место в мире по зафиксированому одномоментному отравлению метиловым спиртом. заказчика и организатора ожидаемо не нашли. вообще я не люблю власть и российскую в частности хотя бы за коэффициент сокрытия умерших. в первой Чечне был 1:40, при геленжикском потопе 1:10. обычно власть шевелится начинает от пятой сотни умерших. до этого в пределах допуска на убывание. скорее всего здесь также. который в Иркутск поехал родствеников хоронить говорит пили белую березу водку. если бы телевиденье пинка не дало б чиновникам ,то те бы зашевилились тока после 15 января,а етиловой контрафакты говорят на десятки тысяч едениц заарестовали. по телеку показывали,сам не видел,из комментариев.
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