Почему Путин соврал на своей пресс-конференции?

Мы не освещаем "большую" пресс-конференцию Путина, поскольку нас туда никто не звал. Если бы Путина интересовали вопросы, которые волнуют наших читателей, а их довольно-таки немало, он бы нашел возможность пригласить и нас.
Вот, к примеру, мнение читателей пакистанской газеты Путина, видимо, очень волнует - он не только пригласил пакистанского корреспондента, но даже обратил внимание на его забавный наряд и ответил на вопросы.
А на читателей ФОРУМа.мск ему начхать. Мы ж не пакистанцы... Вообще если бы власти в России хоть немного интересовались мнением граждан, они бы не вели себя так вызывающе скотски - в формулировке Путина «быть скромнее и не раздражать людей».
Но один вопрос на пресс-конференции касался и нас, и наших читателей - президент пообещал еще раз изучить дело специального корреспондента РБК Александра Соколова, которого судят по делу ИГПР ЗОВ. Таким был его ответ на реплику корреспондента РБК о том, что его коллегу задержали после расследования о космодроме «Восточный».
Президент сказал, что не знает о деле Соколова, но благодарен журналисту, если тот на самом деле писал о злоупотреблениях на Восточном. Путин выразил готовность помочь Соколову и изданию, «если дело только в этом».
Но Путин прекрасно знает о деле Соколова, а также Барабаша, Парфенова и Мухина! Знает!
Дело в том, что 6 числа этого месяца писатель Максим Калашников и я, Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск направили официальное обращение к президенту Путину с требованием освободить арестованных по делу ИГПР ЗОВ, и в том числе Александра Соколова!
Обращение было официально зарегистрировано в приемной президента РФ и нам было заявлено, что мы получим официальный ответ в обозначенный законом месячный срок. Путин выступал 23 числа, с учетом того, что и на подготовку мотивированного ответа, а значит и минимального исследования существа дела, а также на доставку ответа требуется какое-то время. Значит, если нам не врут, и это учреждение действительно приемная президента, то он к настоящему времени по любому должен был уже ознакомиться с нашим письмом.
Я не рискую даже предположить, что клерки администрации президента посмели не доложить Путину о нашем обращении, которое, заметим, имело общественный резонанс, и просто подготовить для нас отписку за его факсимильной подписью! Это значило бы, что у нас не президент Путин решает общественно значимые вопросы, а неизвестно кто от его имени. Нет, такого предположить положительно невозможно!
Уж и не говорю о том, что трудно и помыслить, что Путин вообще ничего сам не читает. А о "деле мухинцев" написано столько, что можно издавать отдельным многотомником. Или его пресс-служба тоже держит президента в блаженном неведении о том, что на самом деле происходит в стране и обществе?
А значит, Путин соврал, что ничего не слыхал про дело Соколова... Как ни неприятно об этом говорить. Или правда он ничего вообще не знает?
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
PS. Вместо приглашения на пресс-конференцию главы государства мы получили уведомление от Яндекса: 1 января 2017 года вступает в силу закон о новостных агрегаторах. В связи с этим Яндекс.Новости предлагают партнёрам подписать новое соглашение об информационном сотрудничестве.
Партия "Единая Россия", являющаяся детищем Путина, протащила закон, который резко ограничивает возможности для распространения новостей в российском секторе интернета. Трудно поверить, что это случайно или по недосмыслию - власти стремятся ограничить распространение нежелательной для себя информации. В том числе и с точки зрения "позиции страуса" - засунуть голову в песок и делать вид, что вокруг ничего страшного не происходит. Разумеется это касается и самой верхушки власти, и лично гаранта конституции. По принципу "меньше знаешь, лучше спишь".
Ну так приятных сновидений, Владимир Владимирович...
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...(настоящий)/ написал 24.12.2016 19:03
То есть речь идет не о рЫдакции, которая на вашего Путина известно что ложила, а о вас, козлах! То есть о читателях, которым может и было что-то интересно?
Ну, например, рЫдакция, получив приглашение, могла бы предложить читателям сформулировать вопросы, которые они бы хотели задать Путину. И корреспондент пошел бы и задал не что ему интересно, а что интересно читателям.
Но Путину на вас, козлов, плевать. А вы даже не поняли, что плюнули не на рЫдакцию, а на вас!
Сергей написал 24.12.2016 17:37
ее написал 24.12.2016 17:27
гению Волбуеву написал 24.12.2016 16:54
Евгений Волобуев
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Вы являетесь живым олицетворением марксизма-ленинизма и наказанием форума за догматизм.
"Волобуевизм есть венец марксизма-ленинизма"
Поручик Белый (С)
ес написал 24.12.2016 16:48
В дальние скрылся края,
Лишь промелькнул огонек,
Словно улыбка твоя.
Веришь, не веришь,
Словно улыбка твоя...
ВЕК написал 24.12.2016 16:16
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Да ублюдочные лохи они, не сомневайтесь.
Я наблюдал таких же работничков в Ленинграде, когда им стало ясно, что Собчак и Путин проиграют выборы Яковлеву. Они впали в прострацию, понимая, что потеряют работу. И потеряли. Лишь некоторые сбежали в Москву.
Они не понимают, что надо решать поставленные вопросы, иначе и им и Путину придет конец, когда появится нормальный лидер, а не дебильные Зюганов, Харитонов или Навальный, и когда этот лидер во всю мощь поставит эти вопросы. В принципе, это могла бы быть и компартия, избавившаяся от дебилизма идиотской борьбы с несуществующим уже капитализмом.
Евгений Волобуев
ее написал 24.12.2016 15:47
Szanya написал 24.12.2016 15:29
стоик650 написал 24.12.2016 14:47
А этот двух слов связать не может, но еще мелкий какой-то - смотрит снизу вверх - как будто унизительно просит что-то?
Айфончик - самый умный из галерных?
Самцу необходимо признать умственное превосходство коллеги и отдать пресс-конференции Айфончику - пусть отливает гранитом - многие подумают, что в цирке??
Тов. Тамсямский написал 24.12.2016 14:36
Путинецъ написал 24.12.2016 14:31
ВЕК написал 24.12.2016 14:22
Надо было пробиваться, подать заявку на аккредитацию.
И задать там вопросы.
- По Ю. И. Мухину, что его обвиняют в изучении закона о референдуме.
- В какой формации мы находимся, раз на форуме.мск установили, что капитализм погиб 40 лет назад?
- Что Путин собирается делать, в связи с очевидной дебилизацией общества, когда одни дебилы строят капитализм, которого нет и больше не будет, а другие дебилы вот уже 40 лет ведут идиотскую борьбу с уже несуществующим капитализмом?
- Собирается ли Путин строить коммунизм, как того требует появившийся 40 лет назад коммунистический способ производства?
- Собирается ли Путин прекратить незаконный выпуск денег в России?
- Собирается ли Путин наладить выпуск денег только государством и законное (бюджетное) направление выпускаемых денег населению?
- Собирается ли Путин ликвидировать искусственно созданную бесприбыльность экономики России, без чего невозможно существование никаких предприятий в России, даже самых современных?
Евгений Волобуев
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 13:24
читатель а не писатель написал 24.12.2016 13:18
Szanya написал 24.12.2016 12:18
случайнозашел написал 24.12.2016 12:15
Пахом написал 24.12.2016 12:11
Блин, Толя, окстись, их там много!
стоик650 написал 24.12.2016 12:03
А этот двух слов связать не может, но еще мелкий какой-то - смотрит снизу вверх - как будто унизительно просит что-то?
Айфончик - самый умный из галерных?
Самцу необходимо признать умственное превосходство коллеги и отдать пресс-конференции Айфончику - пусть отливает гранитом - многие подумают, что в цирке??
стс написал 24.12.2016 11:58
Szanya написал 24.12.2016 11:54
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Ха-ха, с Ваших слов получается, что это так недочет, недароботка, с вопросами от граждан, ага, в эти сказки может поверить лишь школьник, да и то начальных классов. Вот почему имеются подобные не конституционные структуры как Администрация Президента, РосГвардия, задача только одна иметь какую-то прослойку между ими и народом, а любовь и заинтересованность проблемами этого самого народа ручные СМИ обставят.