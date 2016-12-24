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Московский листок

Почему Путин соврал на своей пресс-конференции?

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 60

кризис путин революция госаппарат
Почему Путин соврал на своей пресс-конференции?

Мы не освещаем "большую" пресс-конференцию Путина, поскольку нас туда никто не звал. Если бы Путина интересовали вопросы, которые волнуют наших читателей, а их довольно-таки немало, он бы нашел возможность пригласить и нас. 

Вот, к примеру, мнение читателей пакистанской газеты Путина, видимо, очень волнует - он не только пригласил пакистанского корреспондента, но даже обратил внимание на его забавный наряд и ответил на вопросы. 

А на читателей ФОРУМа.мск ему начхать. Мы ж не пакистанцы... Вообще если бы власти в России хоть немного интересовались мнением граждан, они бы не вели себя так вызывающе скотски - в формулировке Путина «быть скромнее и не раздражать людей».

Но один вопрос на пресс-конференции касался и нас, и наших читателей - президент пообещал еще раз изучить дело специального корреспондента РБК Александра Соколова, которого судят по делу ИГПР ЗОВ. Таким был его ответ на реплику корреспондента РБК о том, что его коллегу задержали после расследования о космодроме «Восточный». 

Президент сказал, что не знает о деле Соколова, но благодарен журналисту, если тот на самом деле писал о злоупотреблениях на Восточном. Путин выразил готовность помочь Соколову и изданию, «если дело только в этом».

Но Путин прекрасно знает о деле Соколова, а также Барабаша, Парфенова и Мухина! Знает!

Дело в том, что 6 числа этого месяца писатель Максим Калашников и я, Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск направили официальное обращение к президенту Путину с требованием освободить арестованных по делу ИГПР ЗОВ, и в том числе Александра Соколова! 

Обращение было официально зарегистрировано в приемной президента РФ и нам было заявлено, что мы получим официальный ответ в обозначенный законом месячный срок. Путин выступал 23 числа, с учетом того, что и на подготовку мотивированного ответа, а значит и минимального исследования существа дела, а также на доставку ответа требуется какое-то время. Значит, если нам не врут, и это учреждение действительно приемная президента, то он к настоящему времени по любому должен был уже ознакомиться с нашим письмом. 

Я не рискую даже предположить, что клерки администрации президента посмели не доложить Путину о нашем обращении, которое, заметим, имело общественный резонанс, и просто подготовить для нас отписку за его факсимильной подписью! Это значило бы, что у нас не президент Путин решает общественно значимые вопросы, а неизвестно кто от его имени. Нет, такого предположить положительно невозможно!

Уж и не говорю о том, что трудно и помыслить, что Путин вообще ничего сам не читает. А о "деле мухинцев" написано столько, что можно издавать отдельным многотомником. Или его пресс-служба тоже держит президента в блаженном неведении о том, что на самом деле происходит в стране и обществе?

А значит, Путин соврал, что ничего не слыхал про дело Соколова... Как ни неприятно об этом говорить. Или правда он ничего вообще не знает?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. Вместо приглашения на пресс-конференцию главы государства мы получили уведомление от Яндекса: 1 января 2017 года вступает в силу закон о новостных агрегаторах. В связи с этим Яндекс.Новости предлагают партнёрам подписать новое соглашение об информационном сотрудничестве.

Партия "Единая Россия", являющаяся детищем Путина, протащила закон, который резко ограничивает возможности для распространения новостей в российском секторе интернета. Трудно поверить, что это случайно или по недосмыслию - власти стремятся ограничить распространение нежелательной для себя информации. В том числе и с точки зрения "позиции страуса" - засунуть голову в песок и делать вид, что вокруг ничего страшного не происходит. Разумеется это касается и самой верхушки власти, и лично гаранта конституции. По принципу "меньше знаешь, лучше спишь". 

Ну так приятных сновидений, Владимир Владимирович...

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Всего комментариев к статье: 60
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Re: зачем тебе приглашение на этот кукольный спектакль?
...(настоящий)/ написал 24.12.2016 19:03
По-моему, написано понятно даже для идиотов: "если бы Путина интересовали вопросы, которые волнуют наших читателей, а их довольно-таки немало, он бы нашел возможность пригласить и нас".
То есть речь идет не о рЫдакции, которая на вашего Путина известно что ложила, а о вас, козлах! То есть о читателях, которым может и было что-то интересно?
Ну, например, рЫдакция, получив приглашение, могла бы предложить читателям сформулировать вопросы, которые они бы хотели задать Путину. И корреспондент пошел бы и задал не что ему интересно, а что интересно читателям.
Но Путину на вас, козлов, плевать. А вы даже не поняли, что плюнули не на рЫдакцию, а на вас!
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не пригласил таки
Сергей написал 24.12.2016 17:37
никогда ничего не проси.особенно у тех кто сильнее тебя. и зачем тебе приглашение на этот кукольный спектакль? и вообще как говорил абдула из белого солнца пустыни-я долго ждал,а потом бог сказал,садись на коня и возьми сам,что ты хочешь,если ты храбрый и сильный.
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(без названия)
ее написал 24.12.2016 17:27
я проспал --написали, шо капитализма нет? пока спал-зачистили всех паразитов? Аллах акбар, что случилось в рашке? иль я долго спал???
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Re: Re: Re: Надо было участвовать, Анатолий Юрьевич
гению Волбуеву написал 24.12.2016 16:54
В принципе, это могла бы быть и компартия, избавившаяся от дебилизма идиотской борьбы с несуществующим уже капитализмом.
Евгений Волобуев
=============
Вы являетесь живым олицетворением марксизма-ленинизма и наказанием форума за догматизм.
"Волобуевизм есть венец марксизма-ленинизма"
Поручик Белый (С)
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. Или правда
ес написал 24.12.2016 16:48
Поезд, оставив дымок,
В дальние скрылся края,
Лишь промелькнул огонек,
Словно улыбка твоя.
Веришь, не веришь,
Словно улыбка твоя...
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Re: Re: Надо было участвовать, Анатолий Юрьевич
ВЕК написал 24.12.2016 16:16
Szanya написал 24.12.2016 15:29 Подать заявку на аккредитацию, конечно, можно только в Администрации Президента тоже не лохи работают, отслеживают медиаресурсы не только по рейтингу, а скорее по политическому окрасу
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Да ублюдочные лохи они, не сомневайтесь.
Я наблюдал таких же работничков в Ленинграде, когда им стало ясно, что Собчак и Путин проиграют выборы Яковлеву. Они впали в прострацию, понимая, что потеряют работу. И потеряли. Лишь некоторые сбежали в Москву.
Они не понимают, что надо решать поставленные вопросы, иначе и им и Путину придет конец, когда появится нормальный лидер, а не дебильные Зюганов, Харитонов или Навальный, и когда этот лидер во всю мощь поставит эти вопросы. В принципе, это могла бы быть и компартия, избавившаяся от дебилизма идиотской борьбы с несуществующим уже капитализмом.
Евгений Волобуев
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(без названия)
ее написал 24.12.2016 15:47
я таки Вам удивляюсь!!! Вы что не в рашке живете? наша перзидента для начала ни за что не отвечает! на х... ему не нужные расклады?он у нас же супер и рыбку сьесть и на хрен сесть и косточкой не подавиться! у хомяков типа хомо эректус и ПЕРЗИДЕНТ хомячок!!! так что вперед и вниз!!!
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Re: Надо было участвовать, Анатолий Юрьевич
Szanya написал 24.12.2016 15:29
Подать заявку на аккредитацию, конечно, можно только в Администрации Президента тоже не лохи работают, отслеживают медиаресурсы не только по рейтингу, а скорее по политическому окрасу, таже игра что и выборы, задача ведь одна - развод электората, прикрываясь огромно проделанной работой ..на благо своих людей. Ну, а острые вопросы легко обходятся, тут как учитель этого самого Гаранта завещал по Питерскому Зак.Собранию, что больше наглости, в крайнем случай, можно отделаться шутками. Все поставлено для самолюбования Гаранта.
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(без названия)
стоик650 написал 24.12.2016 14:47
Ельцын был глуп (за это ему "Ельцын Центр" поставили?), но хоть выглядел представительно?
А этот двух слов связать не может, но еще мелкий какой-то - смотрит снизу вверх - как будто унизительно просит что-то?
Айфончик - самый умный из галерных?
Самцу необходимо признать умственное превосходство коллеги и отдать пресс-конференции Айфончику - пусть отливает гранитом - многие подумают, что в цирке??
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Все намного проще...
Тов. Тамсямский написал 24.12.2016 14:36
Единожды солгавший? Кто тебе поверит!
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За Путина!
Путинецъ написал 24.12.2016 14:31
Путину что делать нечего чтобы на ваши тупые вопросы отвечать?! Он великий руководитель великой страны,а вы маргиналы нищие ни начто не способные людишки! Сидят в зомбонете и власть хают,вместо того чтобы пойти и работать на благо страны!
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Надо было участвовать, Анатолий Юрьевич
ВЕК написал 24.12.2016 14:22
Рейтинг у форума.мск дай боже. От 6-го по 8-е место колеблется, среди интернет изданий. Там было множество представителей от интернет газет, имеющих просто смешной рейтинг.
Надо было пробиваться, подать заявку на аккредитацию.
И задать там вопросы.
- По Ю. И. Мухину, что его обвиняют в изучении закона о референдуме.
- В какой формации мы находимся, раз на форуме.мск установили, что капитализм погиб 40 лет назад?
- Что Путин собирается делать, в связи с очевидной дебилизацией общества, когда одни дебилы строят капитализм, которого нет и больше не будет, а другие дебилы вот уже 40 лет ведут идиотскую борьбу с уже несуществующим капитализмом?
- Собирается ли Путин строить коммунизм, как того требует появившийся 40 лет назад коммунистический способ производства?
- Собирается ли Путин прекратить незаконный выпуск денег в России?
- Собирается ли Путин наладить выпуск денег только государством и законное (бюджетное) направление выпускаемых денег населению?
- Собирается ли Путин ликвидировать искусственно созданную бесприбыльность экономики России, без чего невозможно существование никаких предприятий в России, даже самых современных?
Евгений Волобуев
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Re: Вас не звали! Да и Вас тоже.
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 13:24
Радоваться не надо, Василич. Вытягивай нам рейтинг, но не снимай штанцы перед супостатами.
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политпроповцу, косящему под "Васильича"
читатель а не писатель написал 24.12.2016 13:18
Невеже прежде всего напомню, что в России не принято к незнакомому человеку обращаться на "ты". Так что сам невежа имеет отношение к России только в качестве "подголоска" из подворотни ( не знаем его ФИО, в отличие от Баранова). А если "пасквили" читать подголоску-запутинцу не охота, то можно читать РГ или самое лучшее тельавивдение смотреть. Оно работает, кстати, круглосуточно.
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Пресс конференция, а что хорошее дело..
Szanya написал 24.12.2016 12:18
Пресс конференция, а что хорошее дело, обратили внимание что за некоторое время до подобных мероприятий национальная валюта укрепляется, наверное, чтобы картинку радующую глаз состояния дел в экономики создать, а как же Гарант доволен, как можно пропустить такой момент самолюбования. Так что покупайте валюту, запасайтесь дешевыми авиабилетами в лето, через пару дней, ну, со следующей недели, твердый рубль уже не будет актуален для экономии РФ.
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случайнозашел написал 24.12.2016 12:15
Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.© А.Чехов.
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(без названия)
Пахом написал 24.12.2016 12:11
О каком Путине говорит Баранов?
Блин, Толя, окстись, их там много!
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(без названия)
стоик650 написал 24.12.2016 12:03
Ельцын был глуп (за это ему "Ельцын Центр" поставили?), но хоть выглядел представительно?
А этот двух слов связать не может, но еще мелкий какой-то - смотрит снизу вверх - как будто унизительно просит что-то?
Айфончик - самый умный из галерных?
Самцу необходимо признать умственное превосходство коллеги и отдать пресс-конференции Айфончику - пусть отливает гранитом - многие подумают, что в цирке??
Ответить
Забывчивый.
стс написал 24.12.2016 11:58
На пресс-конференции в 2015 году ВВП уже спрашивали про Соколова. Он тогда ответил, что ничего не знает, но разберется. В 2016 году на вопрос о Соколове он снова ответил, что ничего не знает, но разберется.
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Re: Знаем, плавали
Szanya написал 24.12.2016 11:54
Не соврал Путин. А дело в том, что у него, а по его примеру, и у Собянина существует некая "черная дыра", называемая управлением по работе с письмами граждан.
_____________________________
Ха-ха, с Ваших слов получается, что это так недочет, недароботка, с вопросами от граждан, ага, в эти сказки может поверить лишь школьник, да и то начальных классов. Вот почему имеются подобные не конституционные структуры как Администрация Президента, РосГвардия, задача только одна иметь какую-то прослойку между ими и народом, а любовь и заинтересованность проблемами этого самого народа ручные СМИ обставят.
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