Почему Путин соврал на своей пресс-конференции?

Мы не освещаем "большую" пресс-конференцию Путина, поскольку нас туда никто не звал. Если бы Путина интересовали вопросы, которые волнуют наших читателей, а их довольно-таки немало, он бы нашел возможность пригласить и нас.

Вот, к примеру, мнение читателей пакистанской газеты Путина, видимо, очень волнует - он не только пригласил пакистанского корреспондента, но даже обратил внимание на его забавный наряд и ответил на вопросы.

А на читателей ФОРУМа.мск ему начхать. Мы ж не пакистанцы... Вообще если бы власти в России хоть немного интересовались мнением граждан, они бы не вели себя так вызывающе скотски - в формулировке Путина «быть скромнее и не раздражать людей».

Но один вопрос на пресс-конференции касался и нас, и наших читателей - президент пообещал еще раз изучить дело специального корреспондента РБК Александра Соколова, которого судят по делу ИГПР ЗОВ. Таким был его ответ на реплику корреспондента РБК о том, что его коллегу задержали после расследования о космодроме «Восточный».

Президент сказал, что не знает о деле Соколова, но благодарен журналисту, если тот на самом деле писал о злоупотреблениях на Восточном. Путин выразил готовность помочь Соколову и изданию, «если дело только в этом».

Но Путин прекрасно знает о деле Соколова, а также Барабаша, Парфенова и Мухина! Знает!

Дело в том, что 6 числа этого месяца писатель Максим Калашников и я, Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск направили официальное обращение к президенту Путину с требованием освободить арестованных по делу ИГПР ЗОВ, и в том числе Александра Соколова!

Обращение было официально зарегистрировано в приемной президента РФ и нам было заявлено, что мы получим официальный ответ в обозначенный законом месячный срок. Путин выступал 23 числа, с учетом того, что и на подготовку мотивированного ответа, а значит и минимального исследования существа дела, а также на доставку ответа требуется какое-то время. Значит, если нам не врут, и это учреждение действительно приемная президента, то он к настоящему времени по любому должен был уже ознакомиться с нашим письмом.

Я не рискую даже предположить, что клерки администрации президента посмели не доложить Путину о нашем обращении, которое, заметим, имело общественный резонанс, и просто подготовить для нас отписку за его факсимильной подписью! Это значило бы, что у нас не президент Путин решает общественно значимые вопросы, а неизвестно кто от его имени. Нет, такого предположить положительно невозможно!

Уж и не говорю о том, что трудно и помыслить, что Путин вообще ничего сам не читает. А о "деле мухинцев" написано столько, что можно издавать отдельным многотомником. Или его пресс-служба тоже держит президента в блаженном неведении о том, что на самом деле происходит в стране и обществе?

А значит, Путин соврал, что ничего не слыхал про дело Соколова... Как ни неприятно об этом говорить. Или правда он ничего вообще не знает?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. Вместо приглашения на пресс-конференцию главы государства мы получили уведомление от Яндекса: 1 января 2017 года вступает в силу закон о новостных агрегаторах. В связи с этим Яндекс.Новости предлагают партнёрам подписать новое соглашение об информационном сотрудничестве.

Партия "Единая Россия", являющаяся детищем Путина, протащила закон, который резко ограничивает возможности для распространения новостей в российском секторе интернета. Трудно поверить, что это случайно или по недосмыслию - власти стремятся ограничить распространение нежелательной для себя информации. В том числе и с точки зрения "позиции страуса" - засунуть голову в песок и делать вид, что вокруг ничего страшного не происходит. Разумеется это касается и самой верхушки власти, и лично гаранта конституции. По принципу "меньше знаешь, лучше спишь".

Ну так приятных сновидений, Владимир Владимирович...

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