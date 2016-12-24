Президент рассказал, на чьи деньги построены здания Астаны

Нурсултан Назарбаев поведал нам, какие инвесторы давали деньги на строительство некоторых астанинских зданий.

Из его откровений есть над чем подумать:"Многие сейчас забыли. Например, здание Сената - это были арабские деньги, первоначальные. 15 миллионов долларов принц подарил. Он же подарил нам маленький кардиоцентр. Здание Правительства -это консорциум нефтяных компаний, которые пришли, я попросил их дать 25 миллионов долларов, чтобы мы Астану строили. Кувейт - у нас кувейтское здание - сейчас там Минсельхоз. 15 миллионов долларов они дали - мы построили акимат. "Салтанат сарайы" - это правитель Омана выписал чек на 10 миллионов долларов. Я управляющему дал - построили "Салтанат сарайы". И таким образом турецкие компании и все остальные помогли нам. Это все около 300 миллионов с лишним долларов - это все были инвестиции".

Спросить – а с чего вдруг арабские и турецкие инвесторы помогали строить правительственные здания? Ладно кардиоцентр – можно списать на гуманитарные порывы (хотя и в гуманитарные порывы у акул капитализма верится слабо).Любые инвестиции предполагают прибыль. Например, китайская компания купила казахстанские нефтяные месторождения, вложила деньги в их инфраструктуру. И получает прибыль, и даже с приставкой «сверх», учитывая особенности казахстанского Трудового Кодекса. Но какую прибыль можно получить со здания акимата?

Безвозмездных подарков в капиталистическом мире не бывает. Это СССР мог безвозмездно построить Асуанскую плотину в Египте. Кстати, многие у нас верят, что и Турция, и арабские шейхи построили нам эти здания в подарок. Потому что сформированы их личности на советских идеалах (даже тех, кто родился в пореформенные годы – влияние старшего поколения на младшее у нас традиционно сильное!). Даже идеологическая экспансия в мире капитала преследует цель собрать как можно больше прибыли. Так что не совсем правы те, кто считает, что эти здания помогали построить только ради распространения исламского влияния.

Что же это тогда? Банальная взятка – вот что! Те компании, которые давали деньги на постройку Астаны – выигрывали потом тендеры на нефтяные и газовые месторождения. Не случайно Назарбаев не сказал, какие именно турецкие компании помогали строить Астану. Не сказал он также, какие компании принадлежат правителю Омана. Потому что тогда окажется, что они что-то имеют в Казахстане.