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Московский листок

Президент рассказал, на чьи деньги построены здания Астаны

Опубликовано 24.12.2016 автором Тайхол Ивайцев в разделе комментариев 8

рабочие казахстан репрессии назарбаев
Президент рассказал, на чьи деньги построены здания Астаны

Источник: /tengrinews.kz
Нурсултан Назарбаев поведал нам, какие инвесторы давали деньги на строительство некоторых астанинских зданий.
 
Из его откровений есть над чем подумать:"Многие сейчас забыли. Например, здание Сената - это были арабские деньги, первоначальные. 15 миллионов долларов принц подарил. Он же подарил нам маленький кардиоцентр. Здание Правительства -это консорциум нефтяных компаний, которые пришли, я попросил их дать 25 миллионов долларов, чтобы мы Астану строили. Кувейт - у нас кувейтское здание - сейчас там Минсельхоз. 15 миллионов долларов они дали - мы построили акимат. "Салтанат сарайы" - это правитель Омана выписал чек на 10 миллионов долларов. Я управляющему дал - построили "Салтанат сарайы". И таким образом турецкие компании и все остальные помогли нам. Это все около 300 миллионов с лишним долларов - это все были инвестиции".
 
Спросить – а с чего вдруг арабские и турецкие инвесторы помогали строить правительственные здания? Ладно кардиоцентр – можно списать на гуманитарные порывы (хотя и в гуманитарные порывы у акул капитализма верится слабо).Любые инвестиции предполагают прибыль. Например, китайская компания купила казахстанские нефтяные месторождения, вложила деньги в их инфраструктуру. И получает прибыль, и даже с приставкой «сверх», учитывая особенности казахстанского Трудового Кодекса. Но какую прибыль можно получить со здания акимата?
 
Безвозмездных подарков в капиталистическом мире не бывает. Это СССР мог безвозмездно построить Асуанскую плотину в Египте. Кстати, многие у нас верят, что и Турция, и арабские шейхи построили нам эти здания в подарок. Потому что сформированы их личности на советских идеалах (даже тех, кто родился в пореформенные годы – влияние старшего поколения на младшее у нас традиционно сильное!). Даже идеологическая экспансия в мире капитала преследует цель собрать как можно больше прибыли. Так что не совсем правы те, кто считает, что эти здания помогали построить только ради распространения исламского влияния.
 
Что же это тогда? Банальная взятка – вот что! Те компании, которые давали деньги на постройку Астаны – выигрывали потом тендеры на нефтяные и газовые месторождения. Не случайно Назарбаев не сказал, какие именно турецкие компании помогали строить Астану. Не сказал он также, какие компании принадлежат правителю Омана. Потому что тогда окажется, что они что-то имеют в Казахстане.


Рейтинг:   4.83,  Голосов: 18
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Всего комментариев к статье: 8
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Re:
!!!JAJBOGTOT TAKI!!&& написал 24.12.2016 15:09
"ввлад мир написал 24.12.2016 09:31
Главной задачей новоявленных царьков и султанчиков на территории СССР, наряду с личным обогащением, былсохранить любыми способами, вплоть до кровавых, свою внезапно свалившуюся на них власть. А основное условие этого- отгораживаться от России с ее непредсказуемой судьбой, по мере сил и возможностей способствуя тому, чтобы и в России не отклонялись от заданной в 90-е траектории падения. "
- Власть этой публике отдали бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, которые размножились в СССР без чуткого надзора Секиры Необоснованных Репрессий.
А как местные царьки распорядились подарком... Как сумели - таки и распорядились! Не надо их таки за это осуждать - не стреляйте в пианиста!
ЗА РАЗВАЛ СССР ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШИНСТВО ТУПЫХ НАСЕЛЮКОВ МОСКВЫ - ТАКИ НЫНЕ - (де-Билл-абад) и ЛЕНИНГРАДА - (таки ныне - подлый собчатник)! Помните об этом! То таки да!
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Ша!
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 14:01
Святой дело: Целиноград превратить Тюркоград.
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Re: Долбоеб Волобуев
Крокодил. написал 24.12.2016 12:20
Опять из психушки сбежал? Нет он там открыл кооператив Век. Продает акции конец капитализму.
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Долбоеб Волобуев
опять из психушки написал 24.12.2016 11:35
сбежал?
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(без названия)
ввлад мир написал 24.12.2016 09:31
Главной задачей новоявленных царьков и султанчиков на территории СССР, наряду с личным обогащением, былсохранить любыми способами, вплоть до кровавых, свою внезапно свалившуюся на них власть. А основное условие этого- отгораживаться от России с ее непредсказуемой судьбой, по мере сил и возможностей способствуя тому, чтобы и в России не отклонялись от заданной в 90-е траектории падения.
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Re: Вам, товарищ Ивайцев, выносится первое и последнее предупреждение
Александр Загонов написал 24.12.2016 07:54
Вопрос у меня - а что это за "первичка" - не та, что в палате &#8470;6?
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Вам, товарищ Ивайцев, выносится первое и последнее предупреждение
ВЕК написал 24.12.2016 03:11
С 1976 года, после отмены золотопаритетности денег, капиталисты перестали присваивать выпускаемые деньги, превращенную прибавочную стоимость, и исчезли. Появился коммунистический способ производства, требующий построения коммунизма. Но нас обманули, такими же голословными утверждениями, как и у Вас, что капитализм якобы все еще существует. Здесь, на форуме.мск, действует группа таких же голословных обманщиков, как и Вы: Черный, Васильев, Трофимов, Полуэктов, Снегирь. На всех их я страшно ругаюсь. Если Вы будете продолжать голословно обманывать народ, что капитализм якобы существует, буду ругаться и на Вас. Ничего личного. Это у меня такое партийное поручение моей первички.
Евгений Волобуев
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Анекдот
про Назарбаева написал 24.12.2016 01:17
После переезда в Астану из Алма-Аты Назарбаев проснулся,подошел к окну:
- А где горы, мы, что, их тоже продали?
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