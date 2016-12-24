"Трампнаш": топ-менеджеребцы "Темпбанка" попали под новые санкции США

Министертсво финансов США ввело персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского "Темпбанка" и сирийских чиновников из-за их поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте американского финансового ведомства. Кроме того, Вашингтон также добавил 23 российские компании в санкционный список из-за ситуации на Украине.

В черный список, в частности, вошли заместители председателя правления банка Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

Кроме того, новые санкции распространились и на семерых сирийских чиновников: министра промышленности Ахмада аль-Хамо, министра коммуникаций и технологий Али аль-Зафира, министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, министра финансов Мамуна Хамдана, министра транспорта Али Хаммуда, министра информации Мухаммада Рамиза Турджумана и главу ЦБ Сирии Дурейда Дургама.

В Минфине США подчеркнули, что новые санкционные меры были введены "в ответ на продолжающиеся акты насилия, совершаемые правительством Сирии во главе с Башаром Асадом против собственных граждан". По мнению Вашингтона, вышеперечисленные лица "оказывали поддержку или предоставляли услуги правительству Сирии, а также действовали от имени сирийских чиновников".

В самом "Темпбанке" позднее также сообщили, что в отношении ряда высокопоставленных сотрудников финансовой организации были введены санкции правительством США. В банке процитировали сообщение американского Минфина, в котором говорилось, что "санкции связаны с насилием в Сирии".

На решение Вашингтона уже отреагировали в российском МИДе. Так, замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назвал введение Минфином США санкций против топ-менеджеров "Темпбанка" местью за достижения России на сирийском направлении.

"Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя", - заявил он (цитата по "Интерфаксу").

"Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке", - добавил Рябков.

"Темпбанк" был зарегистрирован в 1989 году. Он ведет активную деятельность в Иране: организует круглые столы совместно с российскими бизнесменами и работает с Центробанком Сирии, "осуществляя расчеты с сирийскими партнерами с целью выполнения государственных задач по развитию сотрудничества с Сирией", отмечает телеканал "Дождь".

От редакции: В 1989-м году банк открылся, просим заметить! Не в 1991-м или 92-м, а ещё ДО контрреволюции - до легетимации капитала уже не как равного с соцсобственностью (тогда она и произошла - в конституции уже не соцсобственность была единственно неприкосновенной, а была провозглашена "многоукладность"), а централизующего эконоического субъекта. Это к вопросу, куда уходило "золото партии" и какими путями шла экономика СССР ещё задолго до политического оформления всех перемен, к которым последовательно вела перестройка... Есть ли у нас сегодня какое-то "чувство локтя" в отношении этих подло-паразитических структур, под которыми и оказался погребён Госплан и весь СССР? Конечно же, нет. Частные банки, как и вообще любой, и особенно спекулятивный капитал - для нас первейшие враги.

Но враги есть ближние и дальние. И, нисколько не меняя классового отношения ни к банкам, ни к персонам, попавшим под санкции - а это и есть силовигархат, - мы понимаем, в какую лужу сели "трампнашисты" и лично Путин. И глубоко им соболезнуем. Потому что, как мы и предупреждали, политика США не изменится в лучшую сторону с приходом нового президента - наоборот, она логически усугубится. Это и произошло - Сирия остаётся полем боя сырьевой империи и единственной сверхдержавы. Не отступать, а наступать там планирует Трамп. Что ж, пожелаем Сечину и его эксонмобилевскому "коллеге" в правительстве Трампа дальнейших "совместных проектов". Проекты "отмена санкций" и "дружба патриотов" удались вполне.

Д.Ч.

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