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Московский листок

Несколько самолётов Sukhoi Superjet 100 сняты с эксплуатации из-за проушин

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 0

авиа сухой росавиация
Несколько самолётов Sukhoi Superjet 100 сняты с эксплуатации из-за проушин

Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе "Аэрофлота", из-за дефекта "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора", сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам, дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект", - сказал собеседник агентства.

По его словам, технические службы производителя лайнеров - "Гражданские самолеты Сухого" - отреагировали в сложившейся ситуации оперативно: со всеми компаниями-эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов. "В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и реальные дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться", - сказал собеседник агентства.

Оперативно получить комментарии Росавиации и "Аэрофлота" не удалось.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщал, что 22 декабря Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ" подтвердился, при этом утверждалось, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".

Напомним, в мае 2015-го авиалайнер Superjet-100 потерял часть двигателя при взлете из столичного аэропорта Шереметьево, сообщает LifeNews. По данным издания потерю детали обнаружили не сразу, а только при осмотре в киевском Борисполе в момент подготовки лайнера к вылету в обратную сторону.

«В аэропорту Киева на предполетном обслуживании было обнаружено отсутствие центрального тела соплового аппарата двигателя номер один», — пояснил изданию источник в авиационных службах Шереметьево. Этот элемент используется для шумоподавления и для распределения газов в двигателе самолёта.

Новость по теме:

От "Суперджета" отвалилась часть двигателя при взлете в Шереметьево



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