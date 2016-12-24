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Московский листок

Обама распространил закон Магнитского на все страны мира

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 4

Обама распространил закон Магнитского на все страны мира

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанный в минувшую пятницу президентом США Бараком Обамой, распространяет действие так называемого «закона Магнитского» на весь мир и позволяет вводить санкции против всех, кто причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

Согласно документу, глава американской администрации может ввести санкции в отношении любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международных признанных прав человека против людей в любой стране, а также за причастность к коррупции, хищениям и другим правонарушениям, сообщает РИА Новости.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Кроме того, лица, подпадающие под данный закон, не смогут получить американскую визу. Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Отметим, что подписанный президентом США закон является развитием принятого в США 14 декабря 2012 года так называемого "акта Магнитского", который вводил санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
личное мнение написал 24.12.2016 17:49
Черный Обама наделал "черных дел" и сваливает.Теперь рыжий
будет разгребать гавно за
черным.Рано еще Обамкам в президенты,черного кобеля не отмоешь до бела!
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Про Запад, ихние санкции и существ, проживающих на "славянской" земле
Барак Обмана написал 24.12.2016 16:40
Ты, козел, сначала докажи, что эта ("славянская") земля - ТВОЯ, после чего и базар-вокзал будет и все остальное.
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(без названия)
стоик650 написал 24.12.2016 12:09
У Запада почти неограниченные возможности вводить персональные санкции против существ, нарушающих права людей на славянской земле?
Или тогда придется половину Израиля объявить вне закона?
Айфончик, Самец периодически отчитывают перед Хозяевами?
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Вот и славно!
ТРАМПАМПАМ... написал 24.12.2016 12:01
А Путину дадут (визу)?
Или он везде непричастный, неучастный, не состоялый? И ничего не знает (не помнит)?..
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