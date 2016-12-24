Обама распространил закон Магнитского на все страны мира

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанный в минувшую пятницу президентом США Бараком Обамой, распространяет действие так называемого «закона Магнитского» на весь мир и позволяет вводить санкции против всех, кто причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

Согласно документу, глава американской администрации может ввести санкции в отношении любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международных признанных прав человека против людей в любой стране, а также за причастность к коррупции, хищениям и другим правонарушениям, сообщает РИА Новости.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Кроме того, лица, подпадающие под данный закон, не смогут получить американскую визу. Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Отметим, что подписанный президентом США закон является развитием принятого в США 14 декабря 2012 года так называемого "акта Магнитского", который вводил санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.