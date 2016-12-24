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Московский листок

Путин научил Трампа, как быть похожим на себя

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 2

Дональд Трамп согласился с мнением Путина, что демократы, потерпевшие поражение на выборах, должны научиться проигрывать достойно.

Путин, конечно, знает, о чем говорит - в России все всегда проигрывают Путину, и не важно, кто как голосовал, это такое "правило игры". На последних выборах в Думу партия Путина получила 75 процентов мест в парламенте, и российским избирателям опять предложили "проигрывать достойно".

Вот и Трамп проиграл Клинтон 3 миллиона голосов, а выборы выиграл - все хотят быть похожими на Путина...

А.Б.



Рейтинг:   2.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Наблюдательный написал 24.12.2016 15:22
Опять господа "левые" обслуживают либералов.
Я понимаю, что за Клинтоншей стояла куча серьезных людей, весьма авторитетных, хотя среду где эти люди авторитетны трудно назвать коммунистически настроенной. Как может быть верхушка класса капиталистов коммунистически настроенной?
Я понимаю, что куча организаций, которых по неясным причинам уважают редакторы этого форума, выразили бурное негодование по поводу волеизлияния американского народа. Так ведь эти организации финансируются упомянутыми финансистами и капиталистами и служат интересам этих финансистов и капиталистов.
Но я не понимаю откуда такое рвение у редакторов форума. Уже штук десять заметок про "несправедливость" американской избирательной системы, читай Клинтоншу должны были избрать по вашему. И одна лживая заметка про голосование выборщиков, в которой АБ "забыл" написать, что выборщики больше изменяли Клинтонше. Вам то какое дело до американской внутренней политики и до американского избирателя. Эта ваша пропаганда же абсолютно бесполезна. Вам нравится демонстрировать, что вы марионетки, может такое воспитание?
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(без названия)
стоик650 написал 24.12.2016 13:53
Самцу бы хотя осилить начальное школьное образование - двух слов сам связать не может?
На Пескова уже нет ни какой надежды - слишком глуп?
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