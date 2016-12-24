Путин научил Трампа, как быть похожим на себя

Дональд Трамп согласился с мнением Путина, что демократы, потерпевшие поражение на выборах, должны научиться проигрывать достойно.

Путин, конечно, знает, о чем говорит - в России все всегда проигрывают Путину, и не важно, кто как голосовал, это такое "правило игры". На последних выборах в Думу партия Путина получила 75 процентов мест в парламенте, и российским избирателям опять предложили "проигрывать достойно".

Вот и Трамп проиграл Клинтон 3 миллиона голосов, а выборы выиграл - все хотят быть похожими на Путина...

А.Б.