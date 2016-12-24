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Московский листок

Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 1

жкх сибирь новосибирск
Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске

В Новосибирске на площадке у памятника императору Александру III прошел митинг против роста коммунальных тарифов. НГС сообщает, что в 30-градусный мороз протестовать вышли около 150 человек. Акция прошла на Михайловской набережной Оби. Среди митингующих встречались как и пенсионеры, так и молодежь. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.

В руках митингующих были плакаты: "СИБЭКО - стоп! Хватит грабить народ!", "Сэкономил тепло и воду - получай +20 %", "Городецкий, Локоть, депутаты НСК - за грабеж народа!" (Владимир Городецкий - губернатор области, Анатолий Локоть - мэр Новосибирска, депутат КПРФ).

Издание отмечает, что температура во время митинга составляла -29 градусов, с учетом ветра и влажности она ощущалась как -37.

Региональные власти в середине декабря утвердили рост коммунальных тарифов на 15% с лета 2017 года. Губернатор Городецкий тогда согласился с тем, что это решение может негативно отразиться на категориях населения с наименьшими доходами, но назвал его совершенно правильным.

- Ну, в Томске сейчас не теплее, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вчера так ровно - 40 было, и сейчас (да и ближайшие четыре месяца) вопрос исправной работы ЖКХ это вопрос жизни десятков и сотен тысяч человек, ибо и Новосибирск и Томск города бурно растущие на ипотеке, как единственно доступном здешним труженикам способе приобретения жилья; но видел ли кто-нибудь что строятся вместе с новыми кварталами новые ТЭЦ? отнюдь, всё работает на перегруженных советских ещё мощностях, на угле (благо Кузбасс рядом), а вот поборы с этих мощностей уже капиталистические, как и во всей инфраструктуре, обложенной нынче оброком немыслимым, и вот никто из представителей властей, включая "коммуниста" Локтя (от имени тратящих на регрессные памятники царям и колчакам бюджетные миллионы), не сможет объяснить, как это строившаяся для воспроизводства социалистического человека инфраструктура стала такой дорогой для нынешних дорогих россиян, разве что анператор Александр, под памятником которого митинговали, быстро объяснил бы народу, розгами или уж сразу пушками (митинг-то хороший, только вот памятник неподходящий)...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
историк тот же написал 24.12.2016 16:41
Митинговать надо было перед памятником Ленина!Вождь мирового пролетариата сразу бы объяснил трудящимся,что они власть не для того что бы "всякие тут" митинговали!пулеметами Розалии Землячки или пушками Антонова-Овсеенко.Для особо непонятных товарищ Тухачевский всегда имеет несколько бочек газа с весьма специфическим запахом.Потом бы товарищ Дзержинский легко нашел подстрекателей и их пособников,а Николай Иванович "ежовыми рукавицами" выдернул бы с корнем всякую мысль о бунте. Д.Черный,я понимаю ваше недовольство действиями нынешнего президента,говорившего,что он никогда не выходил из компартии и хранит партбилет,истинные коммунисты всегда должны быть беспощадными!
То ли дело какие то Императоры.Вот до чего безвольные скотины были,нет бы пушек выкатить да пулеметов побольше,да как дать по всей этой шушере!Глядишь было бы сейчас в России миллионов пятьсот русских и крест на Святой Софии.
P.S.Интересно,а кого это царь-миротворец из пушек расстреливал?Может и Освободитель кого то в крепостные превращал,типа колхозников?
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