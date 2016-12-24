Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске

В Новосибирске на площадке у памятника императору Александру III прошел митинг против роста коммунальных тарифов. НГС сообщает, что в 30-градусный мороз протестовать вышли около 150 человек. Акция прошла на Михайловской набережной Оби. Среди митингующих встречались как и пенсионеры, так и молодежь. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.

В руках митингующих были плакаты: "СИБЭКО - стоп! Хватит грабить народ!", "Сэкономил тепло и воду - получай +20 %", "Городецкий, Локоть, депутаты НСК - за грабеж народа!" (Владимир Городецкий - губернатор области, Анатолий Локоть - мэр Новосибирска, депутат КПРФ).

Издание отмечает, что температура во время митинга составляла -29 градусов, с учетом ветра и влажности она ощущалась как -37.

Региональные власти в середине декабря утвердили рост коммунальных тарифов на 15% с лета 2017 года. Губернатор Городецкий тогда согласился с тем, что это решение может негативно отразиться на категориях населения с наименьшими доходами, но назвал его совершенно правильным.

- Ну, в Томске сейчас не теплее, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вчера так ровно - 40 было, и сейчас (да и ближайшие четыре месяца) вопрос исправной работы ЖКХ это вопрос жизни десятков и сотен тысяч человек, ибо и Новосибирск и Томск города бурно растущие на ипотеке, как единственно доступном здешним труженикам способе приобретения жилья; но видел ли кто-нибудь что строятся вместе с новыми кварталами новые ТЭЦ? отнюдь, всё работает на перегруженных советских ещё мощностях, на угле (благо Кузбасс рядом), а вот поборы с этих мощностей уже капиталистические, как и во всей инфраструктуре, обложенной нынче оброком немыслимым, и вот никто из представителей властей, включая "коммуниста" Локтя (от имени тратящих на регрессные памятники царям и колчакам бюджетные миллионы), не сможет объяснить, как это строившаяся для воспроизводства социалистического человека инфраструктура стала такой дорогой для нынешних дорогих россиян, разве что анператор Александр, под памятником которого митинговали, быстро объяснил бы народу, розгами или уж сразу пушками (митинг-то хороший, только вот памятник неподходящий)...

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