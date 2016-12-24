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Московский листок

Задуманный при Ельцине "мост челноков" из Благовещенска в Хайхэ будет построен при Путине

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 0

кнр сырьеваяимперия
Задуманный при Ельцине "мост челноков" из Благовещенска в Хайхэ будет построен при Путине

В Амурской области в городе Благовещенск в субботу началось строительство моста в Китай, соглашение о котором было подписано еще в 1995 году, передает "Интерфакс". По плану строительство, которое финансируют совместно Китай и Россия, займет три года.

Вантовый мост длиной почти 1300 м должен соединить Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Стоимость строительства оценивалась в 356 млн долларов, сообщает ТАСС. Две трети стоимости оплачивает российская сторона.

Новый международный маршрут будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России, заявил на церемонии начала строительства губернатор китайской провинции Лу Хао.

Соглашение о строительстве моста через Амур в районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государство в 1995 году, в сентябре 2015 год в него были внесены изменения.

На паритетной основе в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.

Строительство моста будет проводиться в три этапа: на первом начнется строительство самого сооружения, на втором - подъездных дорог. Заключительным этапом станет создание пункта взимания платы на российской и китайской сторонах.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- В Благовещенске я был в 1989-м году, в СССР. Это ощущалось сильнейшим советским превосходством во всём - Хайхэ с нашей длиннющей гранитной набережной казался городком времён белой эмиграции - через Амур были чётко видны частые чёрные трубы над невысокими, двухэтажными домами, центрального отопления в Хайхэ не было. Сама их мрачная набережная со старинными фонариками была коротка - примерно одна десятая нашей серой могучей набережной. Об архитектуре можно сказать то же самое - наши высокие бетонные дома, гостиницы, жилые комплексы давали огромную фору китайским, едва ли не дореволюционным. Пацанята там бегали по земляным набережным в наших же, советских рваных трениках, а вдали стояли наши ЗИЛы (это ещё наш легкпром и автопром их снабжал!!!)... И только одно, привезённое из Китая (сообщение речными трамвайчиками по договорённости - нашим позволялось заплывать на их территорию Амура, почти вплотную  к берегу) - "пересиливало" нашу технику, карандашики с тонкими выдвижными грифелями. Коричневые такие - очень похожие на японские, с которыми мы были уже знакомы. Вот именно этот вестник их экономического чуда - и был тем знаком, предзнаменованием нашего будущего поражения, что обрекло сотрудников советских НИИ и прочих спциалистов собственной науки и индустрии стать лишь транспортом для товаров из КНР. Да, у них шёл мониторинг рынка, у них имелся прицел на нашего потребителя - они были готовы к борьбе на рынке, потому и победили. И нынешний мост - это окончательное признание поражения. Отсутствие моста имело, конечно же, политический смысл. Мало ли - война... А тут всё же водный рубеж. Но с тех пор, с 1989-го - всё поменялось радикально. Став транспортным придатком КНР, советский рабочий класс и научные сотрудники (да и не они одни) - своими ногами-рейдами питали, обслуживали экономику Китая долгие десятилетия, решали вопросы снабжения. Что мост задумали в 1995-м - говорит о многом, туда ломились десятки и сотни тысяч наших "челноков". И вот результат победы их центра экономической тяжести - Хайхэ стал городом небоскрёбов, а Благовещенск прозябает в статусе депрессивного городка, питаемого только таможенными поступлениями. Всё умерло, всё перестроилось под насыщающий любой спрос Китай. Отданный КНР Путиным остров Тарабаров в 2004-м - был тоже закономерным шагом. Это же ждёт и Южные Курилы - и тут нечему удивляться. В направлении КНР строится огромный газопровод, туда ударно качается российская нефть - и в обработанном нехитрой индустрией виде тотчас возвращается в виде товаров. Это - полное, последовательное поражение сырьевой империи. Проиграли экономически - проигрываем и территориально, за поражение надо платить, а платить правящему классу уже нечем, кроме как природными богатствами, например, землёй... 

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