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Московский листок

На частной нелегальной фабрике по производству фейерверков в КНР погбли двое рабочих

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 0

кнр рабочий класс
На частной нелегальной фабрике по производству фейерверков в КНР погбли двое рабочих

Власти китайской провинции Хэбэй (Северный Китай) сообщили о взрыве на нелегальной фабрике по производству фейерверков.  По данным Центрального китайского телевидения, в результате произошедшего погибли два человека.

Инцидент произошел в городском округе Таншань около 13:00 по местному времени (8:00 мск) . В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные. Полиция начала расследование причин происшествия. Власти китайской провинции Хэбэй (Северный Китай) сообщили о взрыве на нелегальной фабрике по производству фейерверков.

Напомним, 11 декабря в КНР грузовой поезд насмерть сбил шестерых железнодорожных рабочих на скоростных путях. По информации телеканала CCTV, инцидент произошел в провинции Хэнань. Поездам в Китае запрещено передвигаться по путям, на которых ведется строительство.

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