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Московский листок

Верный первому мэру Печатников уже навестил Лужкова в реанимации: идёт на поправку

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 1

лужков москва медицина
Верный первому мэру Печатников уже навестил Лужкова в реанимации: идёт на поправку

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который накануне был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, готовят к переводу из реанимации в обычную палату, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на медицинский источник. По его словам, в состоянии экс-мэра Москвы "наблюдается позитивная динамика". "Он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.

В пятницу днем у Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание. Источники сообщали, что медики подозревали у него клиническую смерть, но "прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать".

Пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков категорически опроверг информацию об экстренной госпитализации. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", - пояснил он, добавив, что "Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников рассказал журналистам, что навестил Юрия Лужкова в больнице и убедился, что его состояние нормализовалось, что позволяет надеяться на скорую выписку.

Напомним, Владимир Путин наградил в сентябребывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени в день его юбилея. Этой почетной награды экс-градоначальник удостоен "за активную общественную деятельность", сообщается в президентском указе от 21 сентября, опубликованном на портале правовой информации. 

В этот день Лужкову исполнилось 80 лет, с чем его не преминул поздравить его преемник на посту столичного мэра Сергей Собянин. "Здоровья и долгих лет жизни", - написал он в Twitter. 

"Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей", - добавил Собянин. 

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия". Также Лужков в течение девяти лет (с 2001 года) был сопредседателем высшего совета "Единой России" и покинул партию власти сразу после утраты градоначальничьего кресла.

От редакции: Нам, как давним "друзьям" второго (если считать краткосрочного Попова) мэра столицы в этой ситуации злорадствовать не приходится - все под одним атмосферным столбом ходим... Интересно нам выяснить у Печатникова (проявившего невиданную прыть явно по приказу Собянина - поколения мэров хотят дружить) только одно: Лужков лежал в обыкновенной клинике или всё же в коммерческой? "Америкэн медикэл центр"? "Еуропеан мэдикэл центр" близ "Олимпийского"? А то ведь так и воображаем себе сцену: неистовый Лужков рвёт из себя капельницу и громит "оптимизированную" клинику, в которой не хватает персонала и медикаментов, мол, при мне такого быть не могло! И ведь верно - точечная застройка, рост тарифов, это было... Но вот сокращения больниц и особенно психиатрических клиник (этот этап "оптимизации" готовится Собяниным сейчас) - быть не могло... И вот оказался мэр, вводивший капитализм в Москву, словно армию врага, поэтапно и хитро (сохраняя льготы пенсионеров на транспорте), в руках той медицины, что при нём ещё как-то жила, а теперь-то, согласно той же тенденции буржуазной - отступает...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
мАсквич написал 24.12.2016 17:12
Здоровья,Юрий Михайлович!Все москвичи желают вам этого,подчеркиваю,москвичи.Те,для которых Москва родной город,которые любят свой город,гордятся им и хотят и дальше это был "самый лучший город на земле"!А вот "преемник" Лужкова на посту градоначальника так не думает.Для Лужкова Москва родной и любимый город,а для Собянина и Ко,место жительства и обогащения.Если Лужков и делал ошибки,то он никогда не желал напортить своему городу.А "эти"...им наплевать на Москву,она для них чужая,и как говорил Розенбаум "никогда не станет моей",главное свой интерес.
Д.Ч.,а вам не стыдно злорадствовать над заболевшим человеком?
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