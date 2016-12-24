Верный первому мэру Печатников уже навестил Лужкова в реанимации: идёт на поправку

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который накануне был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, готовят к переводу из реанимации в обычную палату, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на медицинский источник. По его словам, в состоянии экс-мэра Москвы "наблюдается позитивная динамика". "Он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.

В пятницу днем у Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание. Источники сообщали, что медики подозревали у него клиническую смерть, но "прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать".

Пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков категорически опроверг информацию об экстренной госпитализации. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", - пояснил он, добавив, что "Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников рассказал журналистам, что навестил Юрия Лужкова в больнице и убедился, что его состояние нормализовалось, что позволяет надеяться на скорую выписку.

Напомним, Владимир Путин наградил в сентябребывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени в день его юбилея. Этой почетной награды экс-градоначальник удостоен "за активную общественную деятельность", сообщается в президентском указе от 21 сентября, опубликованном на портале правовой информации.

В этот день Лужкову исполнилось 80 лет, с чем его не преминул поздравить его преемник на посту столичного мэра Сергей Собянин. "Здоровья и долгих лет жизни", - написал он в Twitter.

"Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей", - добавил Собянин.

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия". Также Лужков в течение девяти лет (с 2001 года) был сопредседателем высшего совета "Единой России" и покинул партию власти сразу после утраты градоначальничьего кресла.

От редакции: Нам, как давним "друзьям" второго (если считать краткосрочного Попова) мэра столицы в этой ситуации злорадствовать не приходится - все под одним атмосферным столбом ходим... Интересно нам выяснить у Печатникова (проявившего невиданную прыть явно по приказу Собянина - поколения мэров хотят дружить) только одно: Лужков лежал в обыкновенной клинике или всё же в коммерческой? "Америкэн медикэл центр"? "Еуропеан мэдикэл центр" близ "Олимпийского"? А то ведь так и воображаем себе сцену: неистовый Лужков рвёт из себя капельницу и громит "оптимизированную" клинику, в которой не хватает персонала и медикаментов, мол, при мне такого быть не могло! И ведь верно - точечная застройка, рост тарифов, это было... Но вот сокращения больниц и особенно психиатрических клиник (этот этап "оптимизации" готовится Собяниным сейчас) - быть не могло... И вот оказался мэр, вводивший капитализм в Москву, словно армию врага, поэтапно и хитро (сохраняя льготы пенсионеров на транспорте), в руках той медицины, что при нём ещё как-то жила, а теперь-то, согласно той же тенденции буржуазной - отступает...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Национальный Лидер "помиловал" Лужкова орденом

Сокращение медицины улучшает продолжительность жизни в Москве

Политэмигранты Лужков и Гуриев возвысили голоса в защиту санкционки

Печатникову стыдно за Матаева... А за погром в здравоохранении - не стыдно?

Убийство советской медицины, лежащее на совести Ельцина и Путина, начинает приносить закономерные плоды не только в Москве