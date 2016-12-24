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Московский листок

На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 4

регионы кризис мчс ямал мороз дальнобои
На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут

Новый кризисный 2017-й год сростом цен на всё, включая бензин и солярку, не наступил, а проблемы на дорогах уже начались. Не только адский мороз, взявший всю Сибирь в свои рукавицы, но и родное правительство Медведева с неистово растущими при нём ценами на бензин - даже в нефтеносных и газоносных регионах, где ещё и "Платон" свирепствует, доводят дальнобойщиков до самого края.

В редакцию ФОРУМа.мск поступил сигнал SOS с Ямала (а рядом - город миллионеров Ноябрьск, классовые контрасты так и бьют в лицо ветром перемен посильнее морозных вихрей):

"Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям-дальнобойщикам! В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.

Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра. Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день.

Всё это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей за литр!

До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим только если заплатим им!

За счёт того, что наши машины ещё работают, мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо - одному богу известно.

Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться!

Тех, кто не равнодушен, прошу поддержать нас хотя бы репостом в социальные сети, и пусть все узнают, что происходит здесь на самом деле!"

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Всего комментариев к статье: 4
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Re: ?
Это что?! написал 24.12.2016 18:56
а как может хозяин на таком расстоянии позаботиться? у него своей авиации нет... но часто дальнобойщики на своих машинах ездят - выкупленных, везут товары в Ноябрьск. и что? подыхать им теперь без помощи "своего" государства? не имеют права на нее? в отличие от "Югославии"...
-------------------------------------------
50 км до города то ни о чем. Выслать денег на карточки. Чтоб могли купить горючки, если она заканчивается. Еды, еще чего-то...
Да мало ли-чего?? Если они местные сибирские , то послать машину иную на выручку...Если,уж, что то экстраординарного случилось!
У меня брат дальнобойщик. И знаю я их проблемы...Они решаются очередной или внеочередной отсылкой денег на карточку конкретному водиле...
Проблема высосанная из пальца какая то...Соответственно, и новость.
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(без названия)
личное мнение написал 24.12.2016 17:52
Совсем захеревает форум,одни стоики
и дебилы остались!
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?
Д.Ч. написал 24.12.2016 17:31
а как может хозяин на таком расстоянии позаботиться? у него своей авиации нет... но часто дальнобойщики на своих машинах ездят - выкупленных, везут товары в Ноябрьск. и что? подыхать им теперь без помощи "своего" государства? не имеют права на нее? в отличие от "Югославии"...
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Как они там оказались?
Это что?! написал 24.12.2016 17:24
Что они там делают?
И что им нужно?
Если это не государственные машины, а частные,то почему хозяин не позаботится?
Заметка-о чем?
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