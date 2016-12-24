На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут

Новый кризисный 2017-й год сростом цен на всё, включая бензин и солярку, не наступил, а проблемы на дорогах уже начались. Не только адский мороз, взявший всю Сибирь в свои рукавицы, но и родное правительство Медведева с неистово растущими при нём ценами на бензин - даже в нефтеносных и газоносных регионах, где ещё и "Платон" свирепствует, доводят дальнобойщиков до самого края.

В редакцию ФОРУМа.мск поступил сигнал SOS с Ямала (а рядом - город миллионеров Ноябрьск, классовые контрасты так и бьют в лицо ветром перемен посильнее морозных вихрей):

"Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям-дальнобойщикам! В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.

Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра. Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день.

Всё это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей за литр!

До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим только если заплатим им!

За счёт того, что наши машины ещё работают, мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо - одному богу известно.

Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться!

Тех, кто не равнодушен, прошу поддержать нас хотя бы репостом в социальные сети, и пусть все узнают, что происходит здесь на самом деле!"

Новость по теме:

Александр Третий спокойно взирал в мороз на муки постсоветских потребителей ЖКУ в Новосибирске