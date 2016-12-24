В Новосибирске митинговали против роста тарифов ЖКХ в 30-градусный мороз

В Новосибирске на набережной Оби у памятника императору Александру III прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Как передает Тайга.инфо, несмотря на 30-градусный мороз акция собрала около 200 человек. Мэрия отказала организаторам в проведении акции на центральной площади города — площади Ленина под предлогом уборки снега. По словам заявителей акции, уборка в назначенное время так и не началась.

«Тарифы ЖКХ подорожают в Новосибирске на 15%, несмотря на то, что федеральные власти рекомендовали не повышать тарифы в Новосибирской области более чем на 4%. Мы против таких решений, мы против грабительского роста тарифов, мы против того, чтобы власти повышали тарифы в угоду монополиям!», – говорили на митинге.

В руках митингующих были плакаты: "СИБЭКО - стоп! Хватит грабить народ!", "Сэкономил тепло и воду - получай +20 %", "Городецкий, Локоть, депутаты НСК - за грабеж народа!" (Владимир Городецкий - губернатор области, Анатолий Локоть - мэр Новосибирска, депутат КПРФ).

Напомним, горсовет Новосибирска согласился на предложение губернатора о повышении с 1 июля 2017 года тарифов ЖКХ на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение вырастут на 20,1% и 20%, соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%.