В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку

Скинхед по кличке Колючка и двое его приятелей сперва изнасиловали свою знакомую, потом втроём убили её и выбросили в коллектор. Тело девушки было найдено сегодня утром в трубе на улице Поречной. Погибшей оказалась 20-летняя уроженка африканской страны. Её полные данные устанавливают следователи. По информации Лайфа, тело жестоко убитой девушки нашли сегодня утром в трубе на юго-востоке Москвы с многочисленными ножевыми ранениями.

— По подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка, он вместе с двумя приятелями убил девушку, которая живёт на соседней улице. Подозреваемые раздели убитую и волокли несколько сот метров до места обнаружения девушки, — рассказал источник. Также, по данным Лайфа, все трое подозреваемых дали признательные показания.

Отметим, что накануне было обнаружено тело жестоко убитого гражданина Китая в ТЦ "Москва". Мужчина погиб от избиения троих молодых людей в берцах.

Судя по видеозаписи, имеющейся у Лайфа, девушка была хорошо знакома с Колючкой и уходит с ним под руку от подъезда, на котором имелась запечатлевшая всех убийц видеокамера. То есть эта "расовая" акция была ещё и элементарной личной подлостью со стороны молодого человека, видимо, находившегося с девушкой в романтических отношениях...

Новости по теме:

Скины, побившие таджиков в московском метро, пойманы

Нацисты качественно подготовились к трауру по жертвам Одесского холокоста

Господа Сенат желают пореже видеть в РФ бывший советский народ - желательно с визами