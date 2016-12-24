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Московский листок

В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 5

москва фашизм скины неонацизм
В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку

Скинхед по кличке Колючка и двое его приятелей сперва изнасиловали свою знакомую, потом втроём убили её и выбросили в коллектор. Тело девушки было найдено сегодня утром в трубе на улице Поречной. Погибшей оказалась 20-летняя уроженка африканской страны. Её полные данные устанавливают следователи. По информации Лайфа, тело жестоко убитой девушки нашли сегодня утром в трубе на юго-востоке Москвы с многочисленными ножевыми ранениями.

— По подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка, он вместе с двумя приятелями убил девушку, которая живёт на соседней улице. Подозреваемые раздели убитую и волокли несколько сот метров до места обнаружения девушки, — рассказал источник. Также, по данным Лайфа, все трое подозреваемых дали признательные показания.

Отметим, что накануне было обнаружено тело жестоко убитого гражданина Китая в ТЦ "Москва". Мужчина погиб от избиения троих молодых людей в берцах.

Судя по видеозаписи, имеющейся у Лайфа, девушка была хорошо знакома с Колючкой и уходит с ним под руку от подъезда, на котором имелась запечатлевшая всех убийц видеокамера. То есть эта "расовая" акция была ещё и элементарной личной подлостью со стороны молодого человека, видимо, находившегося с девушкой в романтических отношениях...

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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Алексей написал 24.12.2016 20:00
Если внимательно присмотреться, то когда девушка поправляет сумочку-рука белая.
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(без названия)
Доктор написал 24.12.2016 18:54
Это русская духовность
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(без названия)
даже неудобно постить в такой теме написал 24.12.2016 18:46
А в Украине сейчас сочельник. Ночь перел Рождеством. Огромное количество семей отмечает самый милы семейный праздник за столом. С первой звездой. Вкуснейшая украинская и польская кухня. Молитва . Добрые слова , благодарность и пожелания.
В такие моменты дико читать любой российский ресурс с любыми новостями.
Кутья была вкусной.
Руский мир опять убил на востоке украинского солдата.
Как то так.
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(без названия)
Сергей Петров написал 24.12.2016 18:35
"подлостью со стороны молодого человека, видимо, находившегося с девушкой в романтических отношениях..."
Ой, я вас умоляю, какие еще "романтические отношения", они просто трахались. Придумали же слово "романтические" и пихуют его куда ни попадя.
Мне самому не дает покоя мысль переспать с молоденькой ниггершей, но подло убивать ее - это дикость какая-то. В общем Колючка-мудаг.
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(без названия)
стоик659 написал 24.12.2016 18:29
Кто приказал взорвать жилые дома в Москве?
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