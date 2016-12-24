В столице трое скинхедов изнасиловали, зарезали и выбросили в канализацию двадцатилетнюю африканку

Скинхед по кличке Колючка и двое его приятелей сперва изнасиловали свою знакомую, потом втроём убили её и выбросили в коллектор. Тело девушки было найдено сегодня утром в трубе на улице Поречной. Погибшей оказалась 20-летняя уроженка африканской страны. Её полные данные устанавливают следователи. По информации Лайфа, тело жестоко убитой девушки нашли сегодня утром в трубе на юго-востоке Москвы с многочисленными ножевыми ранениями.
— По подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка, он вместе с двумя приятелями убил девушку, которая живёт на соседней улице. Подозреваемые раздели убитую и волокли несколько сот метров до места обнаружения девушки, — рассказал источник. Также, по данным Лайфа, все трое подозреваемых дали признательные показания.
Отметим, что накануне было обнаружено тело жестоко убитого гражданина Китая в ТЦ "Москва". Мужчина погиб от избиения троих молодых людей в берцах.
Судя по видеозаписи, имеющейся у Лайфа, девушка была хорошо знакома с Колючкой и уходит с ним под руку от подъезда, на котором имелась запечатлевшая всех убийц видеокамера. То есть эта "расовая" акция была ещё и элементарной личной подлостью со стороны молодого человека, видимо, находившегося с девушкой в романтических отношениях...
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Алексей написал 24.12.2016 20:00
Доктор написал 24.12.2016 18:54
даже неудобно постить в такой теме написал 24.12.2016 18:46
В такие моменты дико читать любой российский ресурс с любыми новостями.
Кутья была вкусной.
Руский мир опять убил на востоке украинского солдата.
Как то так.
Сергей Петров написал 24.12.2016 18:35
Ой, я вас умоляю, какие еще "романтические отношения", они просто трахались. Придумали же слово "романтические" и пихуют его куда ни попадя.
Мне самому не дает покоя мысль переспать с молоденькой ниггершей, но подло убивать ее - это дикость какая-то. В общем Колючка-мудаг.
стоик659 написал 24.12.2016 18:29