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Грузия попробует стать кавказским Амстердамом, но пока без "дам"

Опубликовано 24.12.2016 в разделе комментариев 1

грузия наркотрафик марихуана
Грузия попробует стать кавказским Амстердамом, но пока без "дам"

Грузия приступила к легализации марихуаны: в субботу Конституционный суд легализовал употребление наркотика в небольших объемах, исключающих его сбыт. Продажа наркотика - по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает "Грузия онлайн".

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Рассмотрение вопроса в Конституционном суде инициировал грузинский омбудсмен. Он доказывал, что статьи Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах, негуманны тем самым нарушают Конституцию.

Суд указал, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно. В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков, отмечает "Грузия онлайн".

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.

Как напоминает "Интерфакс", уголовное наказание за хранение и распространение марихуаны - до 11 лет тюрьмы.

От редакции: В общем, для Грузии это, наверное, выход. В стране, где зарплата в 300 долларов - мечта трудящихся. В ситуации, когда прежние межреспубликанские связи с провалом и освистыванием всей плановой экономики СССР утрачены, когда из товаров в лучшем случае бывшая советская республика поставляет соседям лишь сельхозпродукцию - стать точкой сбыта в наркотрафике, это вариант. Эдакой кавказской Голландией... И ведь вполне логично: вино тут производится, отсюда поставляется (правда, не в тех объёмах, что имелись "в проклятом совке"), так почему бы и "травку" не покуривать тут? Туристический траффик имеется, если на него наложить ещё и наркотрафик - так прибыль вдвойне. Экономического чуда не будет, но как "штат Джорджия" республика вполне имеет шанс состояться. Будут сюда летать подымить каннабисом и из США - почему бы и нет. Как часть культурной программы... Саакашвили всё твердил, что создал за годы своего правления там какую-то суперполицию. Ну так почему бы теперь не создать ту инфраструктуру, что Голландии давно служит? Легализовать ещё и проституцию - в сумме с каннабисом будет уже существенный экономический подъём! Утром господа европейцы или американцы прилетели, по святым местам прошлись, вечером курнули и к "девочкам" заглянули, утром смыли грехи в Чёрном море, и далее по маршруту... Реформа вполне в духе Саакашвили - может, ему и будет зачем возвращаться, а революцию "нового политического класса" на Украине он свершать передумает.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик655 написал 24.12.2016 21:45
только под наркотой можно послать русских людей на убой в Сирию?
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