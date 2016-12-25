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Московский листок

Борьба с курением привела к росту заболеваемости раком легкого!

Опубликовано 25.12.2016 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

наука курение мухин рак
Борьба с курением привела к росту заболеваемости раком легкого!

Тут есть некоторые, которые утверждают, что от кнопкодавов Думы никому нет никакого толку. Неправда! Хоть и не народу России, но толк есть!

Читаю: «Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на МВД. В МВД отметили, что рост цен на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, минимальная ставка акциза в 2017 году вырастет на 26%. Сейчас средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей».

Меня, надо сказать, вынудили бросить курить эти мрази из СК, прокуратуры и судов Москвы - хотелось как можно меньше зависеть от этих тварей, а не людей. Но это не значит, что я перестал обращать внимание на то, как преступники в парламентах и правительствах грабят и убивают свои народы под видом борьбы с курением.

Поскольку убеждать преступников бесполезно, то исключительно для нормальных читателей - давайте проанализируем некоторые новые итоговые данные из этой области.

Но сначала пара слов для тех, кто никогда с этой проблемой не сталкивался и первый раз об этом слышит. Кратко о проблеме.

На курение сваливают ответственность за рост заболеваний раком, особенно раком лёгких, считается, что курение это некий «канцероген» - некое химическое вещество, которое соединившись с ДНК данного человека, вызывает рак. Сама по себе эта концепция с точки зрения химии является тупым бредом, поскольку утверждающие это «учёные», во-первых, сами же установили, что никотин рак никак не вызывает, во-вторых, канцерогеном у этих «учёных» является всё, что угодно, - от чуть ли не всех химических веществ, до новой обуви и загорания под солнцем. Объяснить причину заболеваемости раком эти «учёные» не могут, механизм возникновения рака - тоже, вся их наука сводится к примитивной статистике. Они «устанавливают» причину рака в курении предельно тупо - раз курящие чаще заболевают раком, то причина заболевания - курение.

С таким же успехом можно объяснить смертность от лёгочных заболеваний антибиотиками, дескать, больных туберкулёзом или воспалением лёгких убили антибиотики. Ведь в развитых странах всех умерших наверняка пытались спасти антибиотиками, не так ли? Значит статистика со 100% вероятностью покажет, что перед смертью больным вкалывали антибиотик, значит он и вызвал туберкулёз или воспаление лёгких. Бред?? Бред!

Но аналогия с курением тут полная, поскольку курение является общедоступным (являлось общедоступным до появления придурков в парламентах) лекарством - общедоступным психостимулятором, проверенным веками и позволяющим психике человека устоять от расстройств в стрессовых ситуациях. А заболевания раком без сомнений являются психосоматическими - то есть, болезнями тела, вызванными не микробами или ядами, а ударами по психике человека. Вот люди с уязвимой психикой и нуждаются в курении, и заболевают раком чаще. Для них курение - лекарство. Вот вам и связь курения с заболеваемостью раком.

Но если запретить людям лекарство (в данном случае - курить), то они начнут чаще болеть той болезнью, от которой данное лекарство если и не спасало, то помогало не заболеть. Не так ли?

Ранее я приводил пример того, что наибольшая заболеваемость раком лёгких как раз в тех странах, которые тупо борются с курением. После первых моих статей на эту тему прошло около трёх лет, в это время цены на сигареты росли, а придурь депутатов и правительств опережала цены. Ну, а как чувствовал себя рак лёгкого?

По данным ВОЗ в 2011 году США - передовики борьбы с курением - были на 9-месте в мире по смертности от рака лёгкого - она составляла 35,4 умерших американца в расчёте на 100 тысяч жителей. А в 2014 году США переместились на 12 место в мире, поскольку у них смертность от рака лёгкого действительно снизилась аж до 35,04 случая в расчёте на 100 тысяч жителей.

Всемирный инициатор борьбы с курением, Великобритания, которая в 2011 году была на 18-м месте с 31,0 смертью от рака лёгкого в расчёте на 100 тысяч жителей, так и осталась на этом же месте, но уже с 31,4 случаев смерти в расчёте на 100 тысяч жителей.

Верный холуй США, Германия, в 2011 году была аж на 35-м месте со своими 26,0 смертями в расчёте на 100 тысяч, но по итогам 2014 года перебралась на 30 место, поскольку смертность от рака лёгкого в Германии выросла до 27,78 смертей в расчёте на 100 тысяч жителей. http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/lung-cancers/by-country/

Вы представляете, как заработали врачи и фармацевтическая индустрия на лечении этих умерших в «развитых» странах?

Но нас ведь интересует Россия. Напомню, что за десять лет с 1997 по 2007 в России число продаваемых сигарет увеличилось вдвое – с примерно 200 миллиардов до 400, а заболеваемость раком легкого уменьшилась тогда на 12,9%. Но 23 февраля 2013 года российские кнопкодавы приняли закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». И как успехи?

Просто замечательные!

Если в 2011 году Россия была на жалком 43-м месте в мире по числу смертей от рака легкого – 25,0 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей, то в 2014 году она уже перебралась на 29 место с 28,91 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей. Скоро догоним Великобританию, а там и до США будет рукой подать.

Конечно, это не такой успех, как на Олимпиаде в Сочи, но всё же!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
технарь написал 25.12.2016 01:15
Мухин не учитывает возраст больных раком. В этом его ошибка. Рак - болезнь пожилых, вероятность возникновения заболевания растет с возрастом. В США чаще болеют раком чем, к примеру, в Сомали по той причине что в Сомали народ не доживает до 40 лет от всякой другой хрени и не успевает дожить до старости.
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