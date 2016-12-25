Интеллигенция выразила сочувствие самой себе

Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом к Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. «Просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова».
В самом ПЕН-центре, правда, уже заявили, что не обращались к президенту: «Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют». В пресс-службе пояснили, что инициатива исходит «от группы либеральных оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию». «Они являются членами центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», — говорится в сообщении.
От редакции: Ну мы ж помним - "поэт в России больше, чем поэт". Писатель - совесть нации и так далее. Даже если в обычной жизни это мелкий кляузный человечек, да еще и со склонностью писать доносы. Но в данном случае речь не об этом.
Я очень не люблю президента Путина (как с человеком я с ним не знаком, возможно в частной жизни он лучше, чем в должности, но президент ужасный), однако на пресс-конференции он сказал вещь весьма правильную: "Но что нам делать, если режиссёр готовился к терактам? Его отпустить только за то, что он режиссёр?"
Действительно, у нас вот Сердюкова не осудили за то, что он министр обороны? И Васильева провела в местах лишения свободы всего месяц или около того... У нас же перед законом все равны, не так ли?
Вот журналист Сергей Резник, например, отсидел от звонка до звонка, три года, причем вторые полтора ему присудили уже во время отбывания первого срока, так сказать, без отрыва. И никого он не собирался взрывать, никого не убил и не ограбил, даже мухи, в общем, не обидел - всего несколько постов в ЖЖ. И даже президентская амнистия к юбилею победы на него не распространилась.
Но вот что-то не припоминаю я, чтобы "властители дум" из ПЕН-центра что-то там просили за Резника. Он, конечно, не писатель, а журналист, так ведь и Сенцов тоже режиссер, а не литератор... Или может быть Резник такая уж "человеческая мелочь", до которой обитателям писательского олимпа снисходить недосуг? А вот Сенцов - это величина мирового значения! Странно. "Амнисти интернэйшнл" и другие зарубежные организации Резника отметили, а вот "русский" ПЕН-центр у себя под носом - и не заметил...
Ну да ладно, Сергей уже на свободе, но ведь в тюрьме находятся другие литераторы. О них-то кто позаботится?
Вот Юрий Игнатьевич Мухин - извините, фильмов Сенцова не смотрел, а вот книги Мухина читал. Ну вот точно Мухин - писатель! Хотя, наверно, и не член "русского" ПЕН-центра. И заметим - никого ни Мухин, ни проходящие с ним по одному делу журналист Александр Соколов, подполковник РВСН Кирилл Барабаш и активист Валерий Парфенов не убили, не взорвали, даже по физиономии никому не съездили, хотя стоило... Они собирались проводить референдум. Следствие заподозрило, что под видом подготовки референдума означенные граждане намерены заниматься экстремизмом. В чем заключался экстремизм этих граждан - пока не известно (когда-то давно суд города Адлер признал экстремистской какую-то фразу на какой-то листовке), но люди сидят.
Где "властители дум" из ПЕН-центра?
Или для того, чтобы за тебя заступился "русский" ПЕН-центр, нужно обязательно быть иностранным террористом? Вот Дарья Полюдова - та сидит за призывы к "федерализации" Краснодарского края, да-да, того самого, который является субъектом Российской Федерации и имеет с ней федеративный договор. То есть за прикол сидит. Может она и с чудинкой малость. Но никого не убила, не разезала - даже урну не подожгла.
Александр Толмачев, офицер, подполковник запаса, военный журналист, руководил газетой "Уполномочен заявить" и журналом "Про Ростов" в Ростове-на-Дону. Газета и лично Толмачев выступили с рядом разоблачительных материалов. 20 декабря 2011 года Толмачев арестован. Несмотря на плохое состояние здоровья, журналиста продолжают держать в тюрьме. В защиту Толмачева неоднократно выступали депутаты Госдумы, представители общественности, правозащитники. Письма в поддержку Александра Михайловича направили в адрес президента летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко и известный актер Борис Клюев.
Где был все эти годы ПЕН-центр?
Где были все эти малоизвестные и вообще никому не известные "властители дум"? Ждали, пока арестуют наконец настоящего террориста, чтобы выступить в его защиту?
Максим Калашников действительно известный писатель, хотя не думаю, чтоб его когда-то принимали в "русский" ПЕН-центр - он выступал и выступает в защиту Мухина, Соколова, других. Но он ведь сам находится под подпиской о невыезде - его тоже подозревают в экстремизме.
В его поддержку ПЕН-центр... Не?
Я тоже считаю, что поскольку Сенцов на самом деле никому реального вреда не нанес, 20 с лишком лет - это слишком... И Путину ничто не мешает его помиловать - президентское помилование не требует оснований, он может миловать кого угодно. И для репутации нашей страны было б лучше, чтобы ее президент иногда проявлял и великодушие, а не только злобность и мстительность.
Но когда же в нашей стране ее, мать ее так, интеллигенция научится выражать сочувствие не только к самой себе, но и ко всем без исключения униженным и оскорбленным, несправедливо посаженным и незаконно караемым?
Боюсь, не доживу... Хорошо, что я уже давно не интеллигент. В таком обществе порядочному человеку можно быть только его отбросом.
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тупой еще тупее написал 25.12.2016 11:53
стоик650 написал 25.12.2016 11:36
Лить в граните, мочась в сортире - ЭТО их уровень?
Баба в кедах написал 25.12.2016 10:53
ИНОГО НЕ ДАНО. написал 25.12.2016 10:44
Боюсь, не доживу... Хорошо, что я уже давно не интеллигент. В таком обществе порядочному человеку можно быть только его отбросом..............
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Анатолий Юрьевич! А мы здесь для чего? Будем мля учить.
И собственно этим мы здесь и занимаемся. До интеллигенции дело пока не доходит, но вот о ГРЯДУЩЕМ УЖЕ РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ЛИДЕРЕ САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ.
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А ПОЧЕМУ?
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А потому что за нашей спиной нам хотят всучить ОБЧЕЧЕЛОВЕКЧЕСКОГО ЛИДЕРА. Вот уже и принц Чарльз готов принять православие. И с чего бы это?
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Под статьей МАКСИМА КАЛАШНИКОВА, НАДО СКАЗАТЬ ВЕСЬМА ОБСТОЯТЕЛЬНОЙ И ДЕТАЛЬНОЙ, я написал свои вполне себе достаточно детальные соображения о происходящих в мире ДУХОВНЫХ БАТАЛИЯХ.
Статья Максима Калашникова называется "Попытка разгадать стратегию современной Холодной войны". Но ведь так именно оно и есть и БОЛЕЕ ТОГО ВСЕ ЕЩЕ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.
Эта компьютерная программа В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ, так же как и наш ЗЕМНОЙ ИНТЕРНЕТ ИМЕЕТ СВОИ РАДИОКАНАЛЫ СВЯЗИ и МЫ ЗАЧАСТУЮ ПОЛУЧАЕМ НА ПОДСОЗНАНИЕ ИНФОРМАЦИЮ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
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Мой личный опыт ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ.
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Пока не буду ничего доказывать. Достаточно и статей которые на эту тему пишет Юрий Мухин.
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Анатолий Юрьевич! Все мы здесь ЖАЛКИЕ ПИГМЕИ по сравнению с теми кто сейчас у власти и по сравнению с их прихлебателями.
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Однако я почему-то надеюсь что ситуация вскоре выправится.
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И ВИНОЙ ТОМУ ИМЕННО ЭТОТ ФОРУМ.
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Какое-то чувство мне подсказывает что МЫ ПОБЕДИМ.
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А ПОЧЕМУ?
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Да потому что мы не ЛИЦЕМЕРИМ и НЕ ВЫДАЕМ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.
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Более того это ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТСКИЙ ФОРУМ НА КОТОРОМ РАБОТАЮТ в ОДНОМ КЛЮЧЕ ДВА АВТОРА. ЮРИЙ ИГНАТОВИЧ МУХИН и вот я подпевалой мелкий и досадный бес.
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Но самое ГЛАВНОЕ ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЭТОМ ФОРУМЕ и ЭТО ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ЧЕМ ВСЕ ПУСТОПОРОЖНИЕ РЕЧИ ГАЛЕРНОГО РАБА.
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Наши посетители выбрали ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ КОТА БАРСИКА.
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Над этим можно весело посмеяться. Но только в том случае когда не знаешь ОСНОВ ДУХОВНЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ.
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А В БИБЛИИ ГОВОРИТЬСЯ:
"ЧТО ТОЛКУ ВАМ ЧТО ВЫ ОВЛАДЕЕТЕ ВСЕМ МИРОМ, А ЛЮБВИ В ДУШЕ НЕ ИМЕЕТЕ".
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Так что самое ГЛАВНЫМ и ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ВО ВСЕЛЕННОЙ ЧУВСТВОМ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ.
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УВЫ и АХ. Последним оплотом ЛЮБВИ НА ЗЕМЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ.
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НО ОНО ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИЛО ЛЮБОВЬ.
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Почему я так думаю?
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Да потому что оно срослось с НЫНЕШНЕЙ ГАЛЕРНОЙ ВЛАСТЬЮ РОСТОВЩИКОВ ВСКАРМЛИВАЮЩИХ ГРУДЬЮ МАТЕРИ РОССИИ АМЕРИКАНСКИХ НАХЛЕБНИКОВ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ.
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И что общего у этой власти с ЛЮБОВЬЮ? НЕУЖЕЛИ ЭТО ИУДЕЙСКИЙ ГЕШЕФТ?
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...........Но когда же в нашей стране ее, мать ее так, интеллигенция научится выражать сочувствие не только к самой себе, но и ко всем без исключения униженным и оскорбленным, несправедливо посаженным и незаконно караемым?..........
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НИКОГДА ЭТА ПРОДАЖНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НЕ НАУЧИТСЯ ЛЮБИТЬ.
ЕЙ НЕ ДАНО ЛЮБИТЬ. Как впрочем не дано любить и ПРАВОСЛАВНЫМ. Они этого не умеют делать в принципе.
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Анатолий Юрьевич!
А ВЕДЬ МЫ УМЕЕМ ЛЮБИТЬ НЕ ПРАВДА ЛИ?
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И на примере Барисика и на примере ВСЕЙ ЗДЕШНЕЙ ПУБЛИКИ и ТУСОВКИ МЫ ПО СУТИ ДОКАЗАЛИ и СВОЮ ТЕРПИМОСТЬ и СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ ко ВСЕМ УНИЖЕННЫМ и ОБИЖЕННЫМ и ОСКОРБЛЕННЫМ и СВОЮ ГОТОВНОСТЬ СОСТРАДАТЬ И СОПЕРЕЖИВАТЬ и ПОМОГАТЬ СЛОВОМ и ДЕЛОМ.
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И именно поэтому я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ ЧТО НОВЫЙ ЛИДЕР РОССИИ ВЫЙДЕТ ИМЕННО ИЗ НЕДР ЭТОГО ФОРУМА.
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ИНОГО НЕ ДАНО. ПРОДАЖНОЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ. А МЫ И НЕ ТОРГУЕМ ЛЮБОВЬЮ.
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ааааааа-ха-ха написал 25.12.2016 09:43
Дыр бул щыл написал 25.12.2016 03:34
в жопу да молиться, чтобы подольше на троне удержался.
анатолий1 написал 25.12.2016 03:19
более того написал 25.12.2016 02:37
на настоящие руссссские мужики так любят путина что просто д..чат на него!
...(настоящий). написал 25.12.2016 01:33
!!!JJTODABOG-TOT-DA!!!&& написал 25.12.2016 01:31
- Таки его многие не любят! Таки вот - бандерофашисты тоже не любят...
\\//\\/\"Но когда же в нашей стране ее, мать ее так, интеллигенция научится выражать сочувствие не только к самой себе, но и ко всем без исключения униженным и оскорбленным, несправедливо посаженным и незаконно караемым?"
- Таки долго ждать! Им, как утверждаем Мы, Зоо-психологи, сначала надо научиться лазить по деревьям, чтобы сверху лучше видеть реальную таки жизнь, потом слезть, научиться таки работать, а не абиздянничать - таки, в общем - таки целая история...