Интеллигенция выразила сочувствие самой себе

Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом к Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. «Просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова».

В самом ПЕН-центре, правда, уже заявили, что не обращались к президенту: «Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют». В пресс-службе пояснили, что инициатива исходит «от группы либеральных оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию». «Они являются членами центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», — говорится в сообщении.

От редакции: Ну мы ж помним - "поэт в России больше, чем поэт". Писатель - совесть нации и так далее. Даже если в обычной жизни это мелкий кляузный человечек, да еще и со склонностью писать доносы. Но в данном случае речь не об этом.

Я очень не люблю президента Путина (как с человеком я с ним не знаком, возможно в частной жизни он лучше, чем в должности, но президент ужасный), однако на пресс-конференции он сказал вещь весьма правильную: "Но что нам делать, если режиссёр готовился к терактам? Его отпустить только за то, что он режиссёр?"

Действительно, у нас вот Сердюкова не осудили за то, что он министр обороны? И Васильева провела в местах лишения свободы всего месяц или около того... У нас же перед законом все равны, не так ли?

Вот журналист Сергей Резник, например, отсидел от звонка до звонка, три года, причем вторые полтора ему присудили уже во время отбывания первого срока, так сказать, без отрыва. И никого он не собирался взрывать, никого не убил и не ограбил, даже мухи, в общем, не обидел - всего несколько постов в ЖЖ. И даже президентская амнистия к юбилею победы на него не распространилась.

Но вот что-то не припоминаю я, чтобы "властители дум" из ПЕН-центра что-то там просили за Резника. Он, конечно, не писатель, а журналист, так ведь и Сенцов тоже режиссер, а не литератор... Или может быть Резник такая уж "человеческая мелочь", до которой обитателям писательского олимпа снисходить недосуг? А вот Сенцов - это величина мирового значения! Странно. "Амнисти интернэйшнл" и другие зарубежные организации Резника отметили, а вот "русский" ПЕН-центр у себя под носом - и не заметил...

Ну да ладно, Сергей уже на свободе, но ведь в тюрьме находятся другие литераторы. О них-то кто позаботится?

Вот Юрий Игнатьевич Мухин - извините, фильмов Сенцова не смотрел, а вот книги Мухина читал. Ну вот точно Мухин - писатель! Хотя, наверно, и не член "русского" ПЕН-центра. И заметим - никого ни Мухин, ни проходящие с ним по одному делу журналист Александр Соколов, подполковник РВСН Кирилл Барабаш и активист Валерий Парфенов не убили, не взорвали, даже по физиономии никому не съездили, хотя стоило... Они собирались проводить референдум. Следствие заподозрило, что под видом подготовки референдума означенные граждане намерены заниматься экстремизмом. В чем заключался экстремизм этих граждан - пока не известно (когда-то давно суд города Адлер признал экстремистской какую-то фразу на какой-то листовке), но люди сидят.

Где "властители дум" из ПЕН-центра?

Или для того, чтобы за тебя заступился "русский" ПЕН-центр, нужно обязательно быть иностранным террористом? Вот Дарья Полюдова - та сидит за призывы к "федерализации" Краснодарского края, да-да, того самого, который является субъектом Российской Федерации и имеет с ней федеративный договор. То есть за прикол сидит. Может она и с чудинкой малость. Но никого не убила, не разезала - даже урну не подожгла.

Александр Толмачев, офицер, подполковник запаса, военный журналист, руководил газетой "Уполномочен заявить" и журналом "Про Ростов" в Ростове-на-Дону. Газета и лично Толмачев выступили с рядом разоблачительных материалов. 20 декабря 2011 года Толмачев арестован. Несмотря на плохое состояние здоровья, журналиста продолжают держать в тюрьме. В защиту Толмачева неоднократно выступали депутаты Госдумы, представители общественности, правозащитники. Письма в поддержку Александра Михайловича направили в адрес президента летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко и известный актер Борис Клюев.

Где был все эти годы ПЕН-центр?

Где были все эти малоизвестные и вообще никому не известные "властители дум"? Ждали, пока арестуют наконец настоящего террориста, чтобы выступить в его защиту?

Максим Калашников действительно известный писатель, хотя не думаю, чтоб его когда-то принимали в "русский" ПЕН-центр - он выступал и выступает в защиту Мухина, Соколова, других. Но он ведь сам находится под подпиской о невыезде - его тоже подозревают в экстремизме.

В его поддержку ПЕН-центр... Не?

Я тоже считаю, что поскольку Сенцов на самом деле никому реального вреда не нанес, 20 с лишком лет - это слишком... И Путину ничто не мешает его помиловать - президентское помилование не требует оснований, он может миловать кого угодно. И для репутации нашей страны было б лучше, чтобы ее президент иногда проявлял и великодушие, а не только злобность и мстительность.

Но когда же в нашей стране ее, мать ее так, интеллигенция научится выражать сочувствие не только к самой себе, но и ко всем без исключения униженным и оскорбленным, несправедливо посаженным и незаконно караемым?

Боюсь, не доживу... Хорошо, что я уже давно не интеллигент. В таком обществе порядочному человеку можно быть только его отбросом.