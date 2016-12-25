Убийца двенадцатилетней москвички пытался бежать из РФ, но пойман

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина пытался выехать за пределы России", - сказала она.

По ее словам, задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в субботу днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Напомним, вчера скинхед по кличке Колючка и двое его приятелей сперва изнасиловали свою знакомую, а потом втроём убили её и выбросили в коллектор. Тело девушки было найдено сегодня утром в трубе на улице Поречной. Погибшей оказалась 20-летняя уроженка африканской страны. Её полные данные устанавливают следователи. По информации Лайфа, тело жестоко убитой девушки нашли сегодня утром в трубе на юго-востоке Москвы с многочисленными ножевыми ранениями.

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