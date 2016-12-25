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Московский листок

Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере

Опубликовано 25.12.2016 в разделе комментариев 193

сирия катастрофа самолет адлер
Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, есть в списке пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. Доктор Лиза указана в списке как представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь».

По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.

От редакции: Традиция поздравлять военнослужащих на боевых позициях очень давняя - еще во время Великой отечественной войны артисты выезжали на позиции, проводили концерты в полевых условиях. И сейчас это делается - например, Николай Московченко, когда был депутатом, организовывал выезды артистов и в Таджикистан во время войны, и в Чечню. Не так давно возил артистов и на Донбасс, уже как частное лицо. Тем более, ансамбль имени Александрова - это его прямая задача, для этого он и создавался. Но дело это не слишком легкое и совсем не безопасное. 

Про репортеров даже не говорю - не легкий это хлеб... Сам руководил службой информации в "Правде", знаю. Так что земля пухом, как говорится...

Но надо и понимать, что выезд в зону боевых действий - не увеселительная прогулка, не экскурсия. Это должны понимать в первую очередь те, кто организует такие выезды. Не всегда с них возвращаются.

Тем более, когда летят на устаревшей машине (серийный выпуск прекращен еще в конце 90-х), уже не пригодной для пассажирских авиалиний, но почему-то эксплуатирующейся силовыми ведомствами. Всего в авариях и катастрофах потеряно 73 самолёта Ту-154, погибло 3263 человека. Почему они до сих пор в строю? Да потому что не было из-за развала авипромышленности создано своевременной замены, так и летаем на музейных, по сути, самолетах.

Может стоило как-то бережней к людям отнестись?..

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 193
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(без названия)
дебилу написал 25.12.2016 19:57
Очевидно что самолет подорвали слуги ботоксного педофила.
свидетелей преступлений хуййла как обычно уничтожают
кого полонием, кого таллием, кого взрывают....
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(без названия)
как говорится мементо море... написал 25.12.2016 19:56
-Моментально!... В море!
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Re: Вытираны ФСБ: катастрофа Тушки -- это почерк Путина
Дебилу с крестами написал 25.12.2016 19:52
Паранойик и дебил! Путину-то это зачем? Совсем уже крыша едет, мля! Уж кому и нужен теракт, так это твоему Алкашенко. Ой, не позавидую я бандеровской подлятине, если ниточка потянется в усропию.
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(без названия)
новостной поток написал 25.12.2016 19:51
Есть уже в сети видео вспышки в небе в момент катастрофы. Очевидно, спецоперация ФСБ
по ликвидации свидетелей преступлений путлера
https://www.youtube.com/watch?v=kNvgJmeWsP0
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(без названия)
стоик650 написал 25.12.2016 19:50
Зачем из Русских воинов делать военных преступников?
Вопрос галерным?
.
Война в Сирии - не русская война - пусть галерные свое отродье туда посылают погибать?
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версия заметания следов поджигателями войны
ну вот написал 25.12.2016 19:50
везли получается не только документы но и "высокопоставленных чиновников мо" (опять "мор генералов", и сразу вместе с документами). Вуаля.
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(без названия)
дурачку написал 25.12.2016 19:49
Украинцам РФ ничего не дарила, а только гадила
как можно украинцам подарить их землю?
расейские крепостные совсем охренели, плеткой надо гонять эту мещеру
подарили свободу рабам, а они и на голову залезли, быдло немытое!
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Re:
сомнению написал 25.12.2016 19:46
это про тебя, бандеровский отстой!
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зачем российской стороне сходу отметать версию теракта и говорить о неисправности?
ну вот написал 25.12.2016 19:45
подумайте в рамках такой версии что так топят документы "о войне в регионе", эти документы являются компроматом и материалом для гааги. на поджигателей войны.
да, ранее был "мор генералов" (гуглите). конечно всегда это могут быть случайные совпадения, но их одновременность почти исключает случайность.
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Самолет предположительно вез секретные документы (гуглите)
ну вот написал 25.12.2016 19:39
при дозаправке в него еще чего то загрузили. документы а может вместе с устройством которое разрушит самолет.
донбясяне подставляют своих кураторов в очередной раз болтливым языком :
http://donbass.ua/news/world/2016/12/25/na-bortu-razbivshegosja-samoleta-byl-sekretnyi-gruz-napravljajuschiisja-v-siriju.html
"На борту разбившегося под Сочи ТУ-154, который летел в Сирию, находились сразу несколько высокопоставленных чиновников российского Министерства обороны, а также секретные документы ведомства по войне в регионе, пишет Диалог UA."
воот, это та самая тонна компромата. кто кому чего когда приказывал- указывал. и куда все ниточки ведут.
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(без названия)
насреддин написал 25.12.2016 19:39
Или теракт, или диверсия. Какого хрена они вообще поперлись в гражданский порт заправляться? Тут же Моздок рядом, другие базы есть. А в гражданском сидит себе консерва и ждет своего часа. Бомбу заправщик легко мог на себе пронести, а имея подход к самолету, еще и поставить ее в уязвимое место. Это же Адлер, туда сам путин летает, там не может не быть врагов. Вот только к борту 1 их не подпустят, а на других чекизды забили. Чекиздам главное что, главное Мухина посадить, ну еще геленваген себе любимому прикупить.
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Война в Сирии превращается
в непрерывный траур написал 25.12.2016 19:39
.
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Вытираны ФСБ: катастрофа Тушки -- это почерк Путина
-++--++----++--++- написал 25.12.2016 19:35
В кругах ФСБ Сочи утверждают, что крушение Ту 154 Минобороны РФ наступлио в результате теракта, а заказ, вероятно, поступил из администрации Путлера.
.
Об этом в своем Facebook заявил экс-начальник Службы безопасности "президента ПМР", полковник ВДВ РФ В:Гратов:
.
"Ребята ясно дали понять, что версия теракта была отметена официальными спикерами МО россии не случайно, что бы не привлекать внимание журналистов. По официальной версии, причиной падения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования. На самом деле существует еще одна неофициальная версия от моих коллег. Самолет взорвали намеренно!"
.
По его словам, самолет взорвали намеренно, так как борт принадлежал МО РФ и досмотр проходит более лояльно "для своих".
.
"Пронести бомбу на борт было не сложно. Теракт был санкционирован сверху, поэтому даже не имея черных ящиков, в СМИ сразу стали разгонять заявления, что крушение было связано с технической неисправностью или ошибкой пилота", -- пишет Гратов.
.
Он отмечает, что заказ, вероятно, поступил из администрации президента, а исполняли его кадыровцы:
.
"Возможно, сам президент не был проинформирован об этом, Сурков известен своими подлянками и манипуляциями в плане слива, исполнителями, скорее всего были люди Кадырова. Трудно судить был ли это смертник, или бомбу пронесли и оставили на борту".
.
В среде силовиков, говорит он, зреет раскол, так как не все готовы идти по трупам своих граждан и выполнять беспрекословно указания на ликвидацию соотечественников ради картинки в СМИ или политических интриг.
.
Гратов добавил, что не имеет оснований не доверять боевым побратимам и коллегам.
.
Ответить
я понимаю что таким путем топить тонну компромата не самое рациональное решение.
мысленный эксперимент "параноя" написал 25.12.2016 19:32
но все же. определенные плюсы в этом есть. на фоне погибших людишек кто вспомнит чего еще везли.
говорят зачем посадка в районе крыма, если керосину хватит без дозаправки. да может чтоб эту килотонну компромата туда загрузить)
и кобзона зачемто пожалели...
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Re: Re: судьба не Тимошка, видит немножко
Свеке-педрилке крестожопой написал 25.12.2016 19:31
Ага, судьба твоей понадусерии уже решена. Заслужили, бандеры, полный развал и забвение. Штырь тебе в задницу, урод йододефицитный!
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(без названия)
сомнение написал 25.12.2016 19:30
"Толпа фашиствующих уродов, что живет на подаренных Россией землях"
---
Это про бурятов, чеченцев, калмыков, башкир, татар, удмуртов, якутов и т.п?
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(без названия)
как говорится написал 25.12.2016 19:28
Концы в воду
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Re: Fin-у
jcz написал 25.12.2016 19:27
ПшелнаХуй, уЁБок кастрюлеголовый!
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а если это тест НЕ ТОРЧАТ ЛИ НАШИ (ЧЕКИСТСКИЕ) УШИ
мысленный эксперимент "параноя" написал 25.12.2016 19:26
а ведь есть некоторые признаки этих ушей. что мы слышали о самолетике?
кроме оравы пропагандонов он вез какие то документы, типо секретные. где то уже писали.
если бы вез пассажир в папочке то никто бы и не писал о такой мелочи.
МОЖЕТ УТОПИЛИ КИЛОТОННУ КОМПРОМАТА?
которая образовалась в процессе скажем бомбардидировок детей в сирии, и на донбассе во время "секретной" (настолько что вся планета вкурсе) войны в донбассе.
какой то документооборот в бумажной форме наверняка велся. и накопилось много веревочек. ведь не всякий приказ выполнят если он устный. но незаконный. письменный это значит "переложена ответственность на вышестоящего".
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Re: судьба не Тимошка, видит немножко
-++--++----++--++- написал 25.12.2016 19:26
\\\в числе погибших оказался руководитель департамента культуры Минобороны РФ А.Губанков. Именно он &#8212; автор песни "Вежливые люди", в которой воспел аннексию Крыма Россией.
Слова к песне "Вежливые люди" Губанков написал в 2014 году. Исполнил композицию ансамбль Александрова.///
.
Ну шо ж, заслуженная награда нашла хероя и прочих хероев, только вот Йося Кобздон подкачал -- а его скоморохи им.Александрова приглашали лететь с собой. Жаль, а так праздник был бы ярче ))
.
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