Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, есть в списке пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. Доктор Лиза указана в списке как представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь».

По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.

От редакции: Традиция поздравлять военнослужащих на боевых позициях очень давняя - еще во время Великой отечественной войны артисты выезжали на позиции, проводили концерты в полевых условиях. И сейчас это делается - например, Николай Московченко, когда был депутатом, организовывал выезды артистов и в Таджикистан во время войны, и в Чечню. Не так давно возил артистов и на Донбасс, уже как частное лицо. Тем более, ансамбль имени Александрова - это его прямая задача, для этого он и создавался. Но дело это не слишком легкое и совсем не безопасное.

Про репортеров даже не говорю - не легкий это хлеб... Сам руководил службой информации в "Правде", знаю. Так что земля пухом, как говорится...

Но надо и понимать, что выезд в зону боевых действий - не увеселительная прогулка, не экскурсия. Это должны понимать в первую очередь те, кто организует такие выезды. Не всегда с них возвращаются.

Тем более, когда летят на устаревшей машине (серийный выпуск прекращен еще в конце 90-х), уже не пригодной для пассажирских авиалиний, но почему-то эксплуатирующейся силовыми ведомствами. Всего в авариях и катастрофах потеряно 73 самолёта Ту-154, погибло 3263 человека. Почему они до сих пор в строю? Да потому что не было из-за развала авипромышленности создано своевременной замены, так и летаем на музейных, по сути, самолетах.

Может стоило как-то бережней к людям отнестись?..

Анатолий Баранов