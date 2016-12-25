Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, есть в списке пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. Доктор Лиза указана в списке как представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь».
По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.
От редакции: Традиция поздравлять военнослужащих на боевых позициях очень давняя - еще во время Великой отечественной войны артисты выезжали на позиции, проводили концерты в полевых условиях. И сейчас это делается - например, Николай Московченко, когда был депутатом, организовывал выезды артистов и в Таджикистан во время войны, и в Чечню. Не так давно возил артистов и на Донбасс, уже как частное лицо. Тем более, ансамбль имени Александрова - это его прямая задача, для этого он и создавался. Но дело это не слишком легкое и совсем не безопасное.
Про репортеров даже не говорю - не легкий это хлеб... Сам руководил службой информации в "Правде", знаю. Так что земля пухом, как говорится...
Но надо и понимать, что выезд в зону боевых действий - не увеселительная прогулка, не экскурсия. Это должны понимать в первую очередь те, кто организует такие выезды. Не всегда с них возвращаются.
Тем более, когда летят на устаревшей машине (серийный выпуск прекращен еще в конце 90-х), уже не пригодной для пассажирских авиалиний, но почему-то эксплуатирующейся силовыми ведомствами. Всего в авариях и катастрофах потеряно 73 самолёта Ту-154, погибло 3263 человека. Почему они до сих пор в строю? Да потому что не было из-за развала авипромышленности создано своевременной замены, так и летаем на музейных, по сути, самолетах.
Может стоило как-то бережней к людям отнестись?..
Анатолий Баранов
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дебилу написал 25.12.2016 19:57
свидетелей преступлений хуййла как обычно уничтожают
кого полонием, кого таллием, кого взрывают....
как говорится мементо море... написал 25.12.2016 19:56
Дебилу с крестами написал 25.12.2016 19:52
новостной поток написал 25.12.2016 19:51
по ликвидации свидетелей преступлений путлера
https://www.youtube.com/watch?v=kNvgJmeWsP0
стоик650 написал 25.12.2016 19:50
Вопрос галерным?
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Война в Сирии - не русская война - пусть галерные свое отродье туда посылают погибать?
ну вот написал 25.12.2016 19:50
дурачку написал 25.12.2016 19:49
как можно украинцам подарить их землю?
расейские крепостные совсем охренели, плеткой надо гонять эту мещеру
подарили свободу рабам, а они и на голову залезли, быдло немытое!
сомнению написал 25.12.2016 19:46
ну вот написал 25.12.2016 19:45
да, ранее был "мор генералов" (гуглите). конечно всегда это могут быть случайные совпадения, но их одновременность почти исключает случайность.
ну вот написал 25.12.2016 19:39
донбясяне подставляют своих кураторов в очередной раз болтливым языком :
http://donbass.ua/news/world/2016/12/25/na-bortu-razbivshegosja-samoleta-byl-sekretnyi-gruz-napravlj
"На борту разбившегося под Сочи ТУ-154, который летел в Сирию, находились сразу несколько высокопоставленных чиновников российского Министерства обороны, а также секретные документы ведомства по войне в регионе, пишет Диалог UA."
воот, это та самая тонна компромата. кто кому чего когда приказывал- указывал. и куда все ниточки ведут.
насреддин написал 25.12.2016 19:39
в непрерывный траур написал 25.12.2016 19:39
-++--++----++--++- написал 25.12.2016 19:35
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Об этом в своем Facebook заявил экс-начальник Службы безопасности "президента ПМР", полковник ВДВ РФ В:Гратов:
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"Ребята ясно дали понять, что версия теракта была отметена официальными спикерами МО россии не случайно, что бы не привлекать внимание журналистов. По официальной версии, причиной падения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования. На самом деле существует еще одна неофициальная версия от моих коллег. Самолет взорвали намеренно!"
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По его словам, самолет взорвали намеренно, так как борт принадлежал МО РФ и досмотр проходит более лояльно "для своих".
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"Пронести бомбу на борт было не сложно. Теракт был санкционирован сверху, поэтому даже не имея черных ящиков, в СМИ сразу стали разгонять заявления, что крушение было связано с технической неисправностью или ошибкой пилота", -- пишет Гратов.
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Он отмечает, что заказ, вероятно, поступил из администрации президента, а исполняли его кадыровцы:
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"Возможно, сам президент не был проинформирован об этом, Сурков известен своими подлянками и манипуляциями в плане слива, исполнителями, скорее всего были люди Кадырова. Трудно судить был ли это смертник, или бомбу пронесли и оставили на борту".
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В среде силовиков, говорит он, зреет раскол, так как не все готовы идти по трупам своих граждан и выполнять беспрекословно указания на ликвидацию соотечественников ради картинки в СМИ или политических интриг.
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Гратов добавил, что не имеет оснований не доверять боевым побратимам и коллегам.
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мысленный эксперимент "параноя" написал 25.12.2016 19:32
говорят зачем посадка в районе крыма, если керосину хватит без дозаправки. да может чтоб эту килотонну компромата туда загрузить)
и кобзона зачемто пожалели...
Свеке-педрилке крестожопой написал 25.12.2016 19:31
сомнение написал 25.12.2016 19:30
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Это про бурятов, чеченцев, калмыков, башкир, татар, удмуртов, якутов и т.п?
как говорится написал 25.12.2016 19:28
jcz написал 25.12.2016 19:27
мысленный эксперимент "параноя" написал 25.12.2016 19:26
кроме оравы пропагандонов он вез какие то документы, типо секретные. где то уже писали.
если бы вез пассажир в папочке то никто бы и не писал о такой мелочи.
МОЖЕТ УТОПИЛИ КИЛОТОННУ КОМПРОМАТА?
которая образовалась в процессе скажем бомбардидировок детей в сирии, и на донбассе во время "секретной" (настолько что вся планета вкурсе) войны в донбассе.
какой то документооборот в бумажной форме наверняка велся. и накопилось много веревочек. ведь не всякий приказ выполнят если он устный. но незаконный. письменный это значит "переложена ответственность на вышестоящего".
-++--++----++--++- написал 25.12.2016 19:26
Слова к песне "Вежливые люди" Губанков написал в 2014 году. Исполнил композицию ансамбль Александрова.///
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Ну шо ж, заслуженная награда нашла хероя и прочих хероев, только вот Йося Кобздон подкачал -- а его скоморохи им.Александрова приглашали лететь с собой. Жаль, а так праздник был бы ярче ))
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