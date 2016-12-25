Ту-154 погиб из-за технических неполадок

Причиной крушения самолета ТУ-154 над Черным морем могла стать рассинхронизация уборки механизации крыла. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на источник в авиационных кругах РФ.

«Это произошло на второй минуте после взлёта, судя по фото, опубликованном на сайте Минобороны», - отметил источник.

- Что это за "авиационные круги" хрен его знает, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У нормальных людей есть имя и должность, а не "круги". Но то, что машина была старая физически, и еще более старая конструктивно - факт. Эксплуатация этих машин на пассажирских линиях была запрещена много лет назад, после того, как один из бортов при наборе высоты свыше 11 с половиной тысяч метров свалился в плоский штопор и погиб. А было это больше 15 лет назад. Естественно, что технические неполадки будут вылазить тут и там. Эти машины еще 20 лет назад надо было менять на Ту-334, как и планировалось еще в советский период. Но ведь нет этой машины, и ничего взамен нет.