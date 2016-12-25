Ту-154 погиб из-за технических неполадок

Причиной крушения самолета ТУ-154 над Черным морем могла стать рассинхронизация уборки механизации крыла. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на источник в авиационных кругах РФ.
«Это произошло на второй минуте после взлёта, судя по фото, опубликованном на сайте Минобороны», - отметил источник.
- Что это за "авиационные круги" хрен его знает, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У нормальных людей есть имя и должность, а не "круги". Но то, что машина была старая физически, и еще более старая конструктивно - факт. Эксплуатация этих машин на пассажирских линиях была запрещена много лет назад, после того, как один из бортов при наборе высоты свыше 11 с половиной тысяч метров свалился в плоский штопор и погиб. А было это больше 15 лет назад. Естественно, что технические неполадки будут вылазить тут и там. Эти машины еще 20 лет назад надо было менять на Ту-334, как и планировалось еще в советский период. Но ведь нет этой машины, и ничего взамен нет.
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как говорится мементо море... написал 25.12.2016 19:54
Санек написал 25.12.2016 19:50
Санек написал 25.12.2016 19:46
!-! написал 25.12.2016 19:36
Очковтиратель Ликопин написал 25.12.2016 19:11
Без досмотра.
Боярышник. Нитроглицерин. Тампончики.
Я понятно объяснил?
замечание написал 25.12.2016 19:09
FRANCISKO. написал 25.12.2016 18:59
А.Каммерер написал 25.12.2016 18:46
разумение написал 25.12.2016 18:32
FRANCISKO. написал 25.12.2016 18:31
Не туда смотриш... написал 25.12.2016 17:17
в написанном написал 25.12.2016 17:09
Антон написал 25.12.2016 17:04
Эх, глупыш, побывайте в мацква-кале посмотри, как зверьки себя ведут, может осознаете что?
нет денех написал 25.12.2016 17:00
чук-гек написал 25.12.2016 16:58
А что "Боинг" разве пребывает в федеральной собственности? Но даже если это и так, то всякой мелочевкой-комплекташкой (ну, скажем, прокладки для масляных фильтров)все равно государство заниматься не будет. И парадокс-то и заключается в том, что в авиационной безопасности мелочей нет.
Крокодил. написал 25.12.2016 16:56
Главная причина система авиаперевозок пошла в разнос. Частник нацелен на прибыль. Ему всякие аварии должны очень и очень дорого стоить. А наша судебная система не нацелена их круто наказывать. Поэтому травят боярышником, плохо обслуживают самолеты и т.д..
Поддержи Материально.. написал 25.12.2016 16:47
устал металл написал 25.12.2016 16:32
оченьлюбопытный написал 25.12.2016 16:26
Отто написал 25.12.2016 16:10
Аллах-акбарцы занимаются любимым национальным спортом: художественной резьбой по дереву и выжиганием паяльником.
Во имя аллаха великого и милосердного. Аллах на это смотрит и милосердно позволяет. Заодно петь и плясать на рамадан и пр. "на крови убитых сирийцев..."