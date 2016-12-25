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Московский листок

Ту-154 погиб из-за технических неполадок

Опубликовано 25.12.2016 в разделе комментариев 29

Ту-154 погиб из-за технических неполадок

Причиной крушения самолета ТУ-154 над Черным морем могла стать рассинхронизация уборки механизации крыла. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на источник в авиационных кругах РФ.

«Это произошло на второй минуте после взлёта, судя по фото, опубликованном на сайте Минобороны», - отметил источник.

- Что это за "авиационные круги" хрен его знает, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У нормальных людей есть имя и должность, а не "круги". Но то, что машина была старая физически, и еще более старая конструктивно - факт. Эксплуатация этих машин на пассажирских линиях была запрещена много лет назад, после того, как один из бортов при наборе высоты свыше 11 с половиной тысяч метров свалился в плоский штопор и погиб. А было это больше 15 лет назад. Естественно, что технические неполадки будут вылазить тут и там. Эти машины еще 20 лет назад надо было менять на Ту-334, как и планировалось еще в советский период. Но ведь нет этой машины, и ничего взамен нет. 



Рейтинг:   4.36,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 29
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(без названия)
как говорится мементо море... написал 25.12.2016 19:54
- Моментально! В море!
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Re: Re: Возможно теракт
Санек написал 25.12.2016 19:50
FRANCISKO, не ССЫ!!!!!!!!
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Возможно теракт, но мы все равно всех одолеем
Санек написал 25.12.2016 19:46
Полностью "ЗА" . Пусть идут добровольцы в Сирию! Вперед, орлы! ....Хоть немного меньше путинских дураков станет. И тех кто недолетел тоже!
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Re:
!-! написал 25.12.2016 19:36
**++**
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Тонна медикаментов.
Очковтиратель Ликопин написал 25.12.2016 19:11
Доктор Лиза везла тонну медикаментов.
Без досмотра.
Боярышник. Нитроглицерин. Тампончики.
Я понятно объяснил?
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Re: иш... написал 25.12.2016 1
замечание написал 25.12.2016 19:09
"Причем тут Частник Вообще....Не о том реч Что проблемы в материальной Части....Проблема в системе управления...Принимают решения По всей стране Дегенераты....Волею судьбы оказавшиеся в данном кресле...в данное Время....Большинство решений которые привели к той или иной трагедии Вообще Не должно было быть принято.."-частник , причем во всем , ведь именно каждая отдельная личность-частник , как часть социума формирует общество , его управляющие структуры , полит -экономическую систему .Конечно эти "частники" -отдельные личности, формируют группы по интересам , по масштабам ответственности и иерархичности ,на основе своих способностей , возможностей ,психологии и философии , на том уровне социально -технологической безопасности на который способны."Частники" - электорат , путем действия или бездействия , под влиянием внешних и своих внутренних воззрений , сформировали ту систему, , которую имеют.. и которая имеет их; выдвинули в у правление те ,"кадры которые решают все".
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Re: Re: Re: Re: Re: Возможно теракт, но мы все равно всех одолеем
FRANCISKO. написал 25.12.2016 18:59
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Re: Re: Re: Re: Возможно теракт, но мы все равно всех одолеем
А.Каммерер написал 25.12.2016 18:46
Давай, портянка FRANCISKO, автомат в руки и бегом в Сирию - одолевать. А то гибнут одни, а он героически "одолевает" врагов за клавой. Дал бы я тебе совет хоть немного поумнеть, или на худой конец заткнуть свою вонючую путинскую пасть в такой трагический день. Да только вряд ли ты сможешь к моим советам прислушаться.
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Re: поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
разумение написал 25.12.2016 18:32
"Частника желательно отстранить от основополагающих производств и оставить ему только изготовление тортов, починку сапог, etc."-а, что торты не могут быть опасны если их покушать?Так, частник и торты производит ни как не для удовлетворения потребителей а, для своей личной наживы. Добавками, красками , упаковочками привлекательными названиями все пыль в глаза доверчивым потребителям норовит пустить. Пока работает система при которой любая деятельность ,ставит своей основной целью личную наживу, извлечение максимальных прибылей ( да еще с отсутствием должной ответственности) а, не сделать хорошо другим , ничего хорошего ждать большинству людей на земле не приходится..
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Re: Re: Re: Возможно теракт, но мы все равно всех одолеем
FRANCISKO. написал 25.12.2016 18:31
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Re: Re: поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
Не туда смотриш... написал 25.12.2016 17:17
Причем тут Частник Вообще....Не о том реч Что проблемы в материальной Части....Проблема в системе управления...Принимают решения По всей стране Дегенераты....Волею судьбы оказавшиеся в данном кресле...в данное Время....Большинство решений которые привели к той или иной трагедии Вообще Не должно было быть принято....Вся эта Карусель Организаторства нынешних Управленцев-Недоумков...Опвсна Впринципе..Любое решение их приводит к трагедии Вне зависимостит от области применения...Будь это организация Дорожного движения...Или регулирование Производства пирта опасных и Ядовитых веществ...Или обеспечение безопасности на транспорте...Илиже поддержка Экономики....Все Это следствие некомпетентных Неправильных Решений...Которые принимаються Случайными Людьми....Как в песне Любой кто заплатил Имеет все права...На любое решение...Пусть даже Этот Кто Полное ичтожество С явными или скрытыми умственными отклонениями от нормы в лутьшем случае...Вот в чем состоит Главная угроза ...А усталость металла...Это Вторичный фактор....
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Re: чуку-геку
в написанном написал 25.12.2016 17:09
сказано же про - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ производства(ессно со смежниками). А так то и торт можно вместо ванили йадом присыпать.
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Re: Re: Возможно теракт, но мы все равно всех одолеем
Антон написал 25.12.2016 17:04
Глупышка! Это чеченов вы "одолели"? Сраки муслоидные лижите, последние гроши чюрбанам отдаете, своих дочерей постилками мухтарскими воспитываете, это победа такая, да?
Эх, глупыш, побывайте в мацква-кале посмотри, как зверьки себя ведут, может осознаете что?
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Re: Re: поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
нет денех написал 25.12.2016 17:00
Нарышкины-Шуваловы отнюдь не дети кухарок. Оне счас рулят,мож,оттого беды?
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Re: поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
чук-гек написал 25.12.2016 16:58
В чьих же руках сегодня находится российский авиапром? Неужели "Сухой" теперь тоже корпоративная собственность с частным акционерным участием?
А что "Боинг" разве пребывает в федеральной собственности? Но даже если это и так, то всякой мелочевкой-комплекташкой (ну, скажем, прокладки для масляных фильтров)все равно государство заниматься не будет. И парадокс-то и заключается в том, что в авиационной безопасности мелочей нет.
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Когалымский самолет также развалился
Крокодил. написал 25.12.2016 16:56
Правда там выдумали теракт, однако следов взрывчатки не нашли, но это мелочи.
Главная причина система авиаперевозок пошла в разнос. Частник нацелен на прибыль. Ему всякие аварии должны очень и очень дорого стоить. А наша судебная система не нацелена их круто наказывать. Поэтому травят боярышником, плохо обслуживают самолеты и т.д..
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Re: поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
Поддержи Материально.. написал 25.12.2016 16:47
Вечно Банят За мнение...Вообщем Страной рулят Дети Шарикрвых....Всякие Матвиенки...Наебулины..Собчаки...Хуета вообщем....Всех этих Элитных Шариковых к Стенке пора ставить...В стране твориться Черт знает что...Каждый ден. Какоето ЧП...Катастрофа..Терр Акт..Либо Очередной КарпаратиВ Нано менеджеров...Или Амнистии всяких Сердюковых и енвсюковых......Всю эту Шваль надо в Печку....
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поддержу А.Б.,хоть он и не падает.
устал металл написал 25.12.2016 16:32
Вне зависимости от того сбили ли самолет,взорвали ли - общая суть такова,что самолеты все старые, а новые не производятся. Посему они и без терактов будут падать,если не восстановить советское по сути производство без частника,который экономит даже на безопасности людей в угоду алчности. Частника желательно отстранить от основополагающих производств и оставить ему только изготовление тортов, починку сапог, etc.
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А вот такую версию кто нибудь рассматривает?
оченьлюбопытный написал 25.12.2016 16:26
Утренние сумерки.Кусты недалеко от аэропорта в сторону побережья.Бородатый мужик или хлопец в шароварах.На плече длинная труба.Над головой пролетает самолет,набирающий высоту.Дядя смотрит в ящичек и видит раскаленные газы из реактивного двигателя.Он нажимает рычажок и...Что то пошло не так.
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Re: Мустафе Ибрагимовичу. "В Сирии наимасштабнейшее горе"
Отто написал 25.12.2016 16:10
Судя по тому, с каким энтузиазмом и профессионализмом тапочники и халатники режут друг друга, отрезают головы и выпускают кишки и стару и младу, уничтожают памятники человеческой цивилизации, то в Сирии совсем другое, а не горе.
Аллах-акбарцы занимаются любимым национальным спортом: художественной резьбой по дереву и выжиганием паяльником.
Во имя аллаха великого и милосердного. Аллах на это смотрит и милосердно позволяет. Заодно петь и плясать на рамадан и пр. "на крови убитых сирийцев..."
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