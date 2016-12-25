Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экономическое развитие Крыма явно не удаётся в парадигме капитализма: министры бегут...

Опубликовано 25.12.2016 в разделе комментариев 1

либералы крымнаш кадры
Экономическое развитие Крыма явно не удаётся в парадигме капитализма: министры бегут...

Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года.  "Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова.

Указа Аксенова об освобождении министра на официальном сайте Совмина Крыма пока нет. Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года. Ранее он работал главой администрации Армянска.

Напомним, 22 декабря бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Его кандидатуру, внесенную главой республики Сергеем Аксеновым, согласовали на своей сессии депутаты крымского парламента.

"Спасибо за возможность работать во вновь обретенном крае. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной и эффективной на пользу республике Крым", - сказал в ходе пленарного заседания Королев.

Ранее Аксенов отмечал, что работая в должности заместителя министра экономического развития РФ, Королев курировал Крым, и "у него большой опыт работы".

От редакции: Республика Крым на наших глазах становится из надежды путриотов - точно таким же прихрамывающим, а ещё и дотационным, регионом регрессной Руси, какими являются многие, если не большинство. Кадровая политика - оторви и брось. А просто некого уже ставить - если из улюкаевского министерства (которое закрыть бы надо, а не "размножать" и кадрово экспортировать) берут зама того самого Улюкаева, опозорившегося на откате роснефтяном "за приватизацию", зачем-то в Совмин... Что это, как не заведомое вредительство? Может, лучше уж сразу и этот кадр, Королёва этого - на место бежавшего от проблем экономической деградации Демидова? Или уж сразу Ваню Демидова достать из "запасника патриотовъ"?

Д.Ч.

Новость по теме:

Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
труп деда мороза написал 25.12.2016 17:44
А разве были планы развивать Крым? Цель была отжать у Украины военную базу. В нагрузку правда досталась толпа , которую нужно кормить и траться. Кому не нравится пусть валят хоть в Украину хоть на Камчатку , хоть куда. Откуда планы по развитию? О Крыме как о курортной зоне никто не печется и не будет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
Путин научил Трампа, как быть похожим на себя
24.12.2016
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Навальный - "мнимый" выбор
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Наваль...
24.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Казахская водка травит не хуже, чем сирийско-азербайджанский "Боярышник" (1)
Поляки хотят во Львове экономической автономии от "процветающей" Украины (7)
Экономическое развитие Крыма явно не удаётся в парадигме капитализма: министры бегут... (1)
Ту-154 погиб из-за технических неполадок (29)
Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере (193)
Убийца двенадцатилетней москвички пытался бежать из РФ, но пойман (3)
Интеллигенция выразила сочувствие самой себе (15)
Борьба с курением привела к росту заболеваемости раком легкого! (22)
Грузия попробует стать кавказским Амстердамом, но пока без "дам" (4)
В Новосибирске митинговали против роста тарифов ЖКХ в 30-градусный мороз (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Санитарнoе
Максим Калашников Максим Калашников: К ГИБЕЛИ Ту-154: РАЗРЫВ ТУРБИНЫ ИЛИ ВЗРЫВ НА БОРТУ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Фарисейство Запада и его апологетов
Дарья Митина Дарья Митина: .................................
Дарья Митина Дарья Митина: ДНР-2015: итoги гoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss