Экономическое развитие Крыма явно не удаётся в парадигме капитализма: министры бегут...

Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года. "Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова.

Указа Аксенова об освобождении министра на официальном сайте Совмина Крыма пока нет. Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года. Ранее он работал главой администрации Армянска.

Напомним, 22 декабря бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Его кандидатуру, внесенную главой республики Сергеем Аксеновым, согласовали на своей сессии депутаты крымского парламента.

"Спасибо за возможность работать во вновь обретенном крае. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной и эффективной на пользу республике Крым", - сказал в ходе пленарного заседания Королев.

Ранее Аксенов отмечал, что работая в должности заместителя министра экономического развития РФ, Королев курировал Крым, и "у него большой опыт работы".

От редакции: Республика Крым на наших глазах становится из надежды путриотов - точно таким же прихрамывающим, а ещё и дотационным, регионом регрессной Руси, какими являются многие, если не большинство. Кадровая политика - оторви и брось. А просто некого уже ставить - если из улюкаевского министерства (которое закрыть бы надо, а не "размножать" и кадрово экспортировать) берут зама того самого Улюкаева, опозорившегося на откате роснефтяном "за приватизацию", зачем-то в Совмин... Что это, как не заведомое вредительство? Может, лучше уж сразу и этот кадр, Королёва этого - на место бежавшего от проблем экономической деградации Демидова? Или уж сразу Ваню Демидова достать из "запасника патриотовъ"?

Д.Ч.

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