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Московский листок

Поляки хотят во Львове экономической автономии от "процветающей" Украины

Опубликовано 25.12.2016 в разделе комментариев 7

украина польша неонацизм львов сепаратизм
Поляки хотят во Львове экономической автономии от "процветающей" Украины

Форум польской общины Львовской области принял решение требовать у Киева экономической автономии для региона. Об этом сообщило издание "Пресса Украины". По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет. "Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя", - сказал он.

Депутат Сейма Ян Жарин от партии "Право и справедливость" отметил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. По его словам, Львов всегда был верным полякам, и они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Форум принял резолюцию, в которой содержится требование к киевским властям предоставить Львовской области право на самостоятельное ведение экономической политики региона. Это, по мнению участников форума, в первую очередь необходимо для налаживания экономических связей с Польшей.

Ранее, русины и венгерская община Закарпатья потребовали от украинских властей предоставить им права на автономию. Требования закарпатских венгров поддержали депутаты парламента Венгрии от ультраправой партии Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"). Председатель партии Мартон Генгеши заявил тогда, что Киев до сих пор не имплементировал результаты референдума 1991 года о предоставлении Закарпатью статуса автономной области в составе Украины, в ходе которого большинство жителей высказались за автономию региона.

- Ну, а мы-то давно приметили, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что джинн деструктивного национализма-сепаратизма, выпущенный на майдане в Киеве, имеется не только у украинцев, но и у поддержавших майдан на первых порах поляков, тогда же примерно зазвучали на польских стадионах лозунги "Львов вернём, бандеровцев убьём", вот в этом направлении всё и движется, не один СССР, но и отколовшиеся от него островки продолжают делиться на мельчающие национально-экономические единицы, это и есть социальный регресс, учитесь распознавать его в зародыше!

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
польско украинская дружба написал 25.12.2016 17:54
Поляки хотят во Львове ...
**************
Я поляк. Я не хочу. У нас и так все это происходит само собой. Мы есть Украина. И если чего то мне как украинскому поляку хочется , то это обьединение Польши и Украины в много миллионную конфедерацию или федерацию. И слияния церквей. Любое изменения границ и обмен территориями дурость из 20 века. Россия последняя кого это интересует вследствии слабого развития.
А статью чисто по польски можно назвать глупством.
Россия суетится , подгаживает. Используя полезных идиотов со всех сторон чтобы ослаблять дружбу поляков и украинцев , но ничего у кремля не выйдет. Их все поняли.
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(без названия)
В лад написал 25.12.2016 17:41
До 1918 г.Львов принадлежал Австро-Венгрии, а сейчас в нем более 70 процентов украинцы и при чем тут шляхтичи?
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Re: Что это за сайт такой, русофобский???
1 9 8 4 написал 25.12.2016 17:30
Это типичное жидоСМИ: главредактор и прочая. -русофобы, любители дружбы народов против русских, поклонники жидобольшевиков бланка и джугашвили, состав писак. - более половины явные евреи.
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(без названия)
FRANCISKO. написал 25.12.2016 17:19
''регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет''А насколько регион отстает в экономическом развитии от русских земель?Наверное,лет на 100.Но дело не в этом.Россия НИКОГДА не претендовала на какую либо территорию Украины.То,что от Украины отсоеденились Крым и Новороссия-это личное дело жителей этих регионов.Ну,это как Прибалтика вышла из состава СССР.Вопрос в другом.Если Украина действительно хочет сохранить свою территориальную целостность,то помочь ей в этом может только Россия.Ни США,ЕС и прочее,а именно Россия.Так же как Россия помогает сейчас Асаду.Так что пора бы украинцам повернуть лицо с запада на восток.
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Что это за сайт такой, русофобский???
Антон написал 25.12.2016 16:58
Что это за сайт такой, русских и братьев-славян ненавидят, а чюрок в грязные ж..ы целуют взасос?
Вроде пукина поругивают, а сами его политику очюрбанивания России, закавказывания ее, проводят!
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(без названия)
чук-гек написал 25.12.2016 16:46
Что такое экономическая авьлномия не вполне ясно. Бывают экономические преференции в виде особых экономических зон, но это мы уже проходили в 90-е; бывают льготы по налогообложению для отдельных регионов с целью стимуляции экономической, в основном инвестиционной, деятельности. То, что предлагает польская община Львова, скорее напоминает сепаратизм под прикрытием экономических требований (!).
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Атаману Порошенко это не понравится.
Это что?! написал 25.12.2016 16:43
Начнется ли западное АТО в 2017 г.?:)
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