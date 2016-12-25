Поляки хотят во Львове экономической автономии от "процветающей" Украины

Форум польской общины Львовской области принял решение требовать у Киева экономической автономии для региона. Об этом сообщило издание "Пресса Украины". По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет. "Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя", - сказал он.

Депутат Сейма Ян Жарин от партии "Право и справедливость" отметил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. По его словам, Львов всегда был верным полякам, и они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Форум принял резолюцию, в которой содержится требование к киевским властям предоставить Львовской области право на самостоятельное ведение экономической политики региона. Это, по мнению участников форума, в первую очередь необходимо для налаживания экономических связей с Польшей.

Ранее, русины и венгерская община Закарпатья потребовали от украинских властей предоставить им права на автономию. Требования закарпатских венгров поддержали депутаты парламента Венгрии от ультраправой партии Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"). Председатель партии Мартон Генгеши заявил тогда, что Киев до сих пор не имплементировал результаты референдума 1991 года о предоставлении Закарпатью статуса автономной области в составе Украины, в ходе которого большинство жителей высказались за автономию региона.

- Ну, а мы-то давно приметили, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что джинн деструктивного национализма-сепаратизма, выпущенный на майдане в Киеве, имеется не только у украинцев, но и у поддержавших майдан на первых порах поляков, тогда же примерно зазвучали на польских стадионах лозунги "Львов вернём, бандеровцев убьём", вот в этом направлении всё и движется, не один СССР, но и отколовшиеся от него островки продолжают делиться на мельчающие национально-экономические единицы, это и есть социальный регресс, учитесь распознавать его в зародыше!

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