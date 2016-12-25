Казахская водка травит не хуже, чем сирийско-азербайджанский "Боярышник"

В Оренбургской области зафиксировано отравление алкогольными суррогатами: один из госпитализированных умер в больнице, передает "Интерфакс" со ссылкой на информацию областной администрации. Точное число пострадавших не называется.

Все случаи отравления произошли в конце этой недели. "Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и "Whisky" гражданам продавали настойки на метиловом спирте", - сообщили в правительстве области.

В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.

На прошлой неделе в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек. Все отравившиеся употребляли косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник", который содержал метиловый спирт. На упаковке в составе значился этиловый спирт.

По уголовному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны выходец из Сирии и пятеро азербайджанцев, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Маргарита Джафарова. По словам Джафаровой, задержанный сириец давно проживает в России и имеет российское гражданство. «Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также — пятеро уроженцев Азербайджана», - заявила она.

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