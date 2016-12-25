Сбербанк решил банкротить АвтоВАЗ медленнее, чем мечталось конкурентам

Сбербанк России реструктурировал часть долга "Автоваза" на полтора года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Sberbank CIB. "Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу первого квартала 2017 год", - отметил представитель Sberbank CIB. Сумма пролонгированной на полтора года задолженности не раскрывается. Долг группы "АвтоВАЗ" (ОАО "АвтоВАЗ" и ООО "ОАГ") перед Сбербанком составляет около 16,5 млрд рублей, в июле группа Сбербанка уже провела временную пролонгацию кредитов до декабря.

Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционное подразделение группы Сбербанка. В начале декабря ио главы Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил журналистам, что задолженность "Автоваза" может быть реструктурирована как в декабре, так и в первом квартале 2017 года. Ранее, 10 июня, сообщалось, что кредиторы ОАО "АвтоВАЗ" получили формальное право требовать досрочного погашения долга из-за минусовых активов компании. Чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, "Ростех" и альянс Renault-Nissan в качестве возможного сценария поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.

Компания в настоящее время запустила процедуру финансового оздоровления - на внеочередном собрании 10 октября акционеры "АвтоВАЗа" одобрили увеличение уставного капитала компании на 3 млрд 281 млн 250 тыс. акций. При этом отмечалось, что компания "вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 15 млрд штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая". Всего же, как сообщалось ранее, для финансового оздоровления "АвтоВАЗу" необходимо 85 млрд руб.

Совет директоров АвтоВАЗа рекомендовал собранию акционеров рассмотреть вопрос о начале открытой подписки на акции компании, то есть допэмиссии, сообщает РБК. Если акционеры одобрят предложение, то на первом этапе автоконцерну, который по итогам 2015 года получил рекордный убыток на 73,9 млрд руб. и еще 27,15 млрд руб. в первой половине 2016 года, будет предоставлено 25 млрд рублей, а общий объем докапитализации составит около 85 млрд рублей.

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