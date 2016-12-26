Россия голодает

Вот тут Даша Митина разместила скрин из ЖЖ какого-то свидомого человека, видимо, из тех, что буйно радуются падению самолета в Адлере, а парой дней раньше несли пузырки с настойкой боярышника к российскому посольству. А еще чуть раньше дико ликовали насчет "жареных колорадов" - это когда заживо пожгли людей в Одессе и "самке колорада" - это когда после ракетно-бомбового удара украинских ВВС по зданию городской администрации Луганска мучительно погибала министр здравоохранения республики...

Кстати, свидомые вполне интернационалисты - в том смысле, что радуются гибели и мучениям не только россиян, но и граждан Украины. Им все равно.

Удивительные люди, сделавшие "европейский выбор" и при этом готовые взять на себя ответственность и за массовое отравление сибиряков метиловым спиртом, и за гибель в авиакатастрофе ничего им не сделавших людей. Вот "выколю себе глаз" нехай у тещи зять будет кривой"... Европейцы, чо.

Так вот скрин поста европейца.

Ну, про кацапов все правда, даже не вся правда - я вот лично мяса не ел уже лет 20, честное слово! Даже на день рождения Путина. Утром овсянка, хлеб дома печем сами - экономим... Чай пьем китайский, тоже из экономии. Кофе в зернах перемалываем сами, растворимого не пьем - дорого. Супчик жиденький, на воде. Макароны тоже без мяса, вместо него кладем трюфели или белые грибы - так дешевле. Ну салатик там - помидорчики, огурчики, редиска... Бедно живем, я бы даже сказал скудно. Даже рыбу, семужку или белорыбицу какую, и ту себе позволяем раза три в неделю, не чаще, а так чтоб подешевле - мидии, осьминоги. В общем, с хлеба на соль перебиваемся.

Однако ж до такого расточительного богачества, как на постмайданной Украине - и не мечтал даже. Котлетку - каждому члену семьи! Нет, чтоб через раз - ты, допустим, вчера котлету ел, значит сегодня одно пюре... Нет! Каждому члену по котлете! И так аж два раза в неделю!

Нельзя же так роскошествовать, никаких же ресурсов не хватит. Сегодня котлета, завтра котлета... Про суп с галушками молчу, это уже выше моего понимания. Ну хоть чай-то спитой? Ну хлеба-то хоть по одному кусочку?

Хотя еще и до майдана сам видал - использованные презервативы в украинской деревне сушат на веревке в сарае, как носки или трусы, и потом используют по второму разу. Хорошо живут, справно, много гондонов на веревке!

А.Б.