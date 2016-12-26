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Московский листок

Россия голодает

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 2

украина голод хлеб мясо
Россия голодает

Вот тут Даша Митина разместила скрин из ЖЖ какого-то свидомого человека, видимо, из тех, что буйно радуются падению самолета в Адлере, а парой дней раньше несли пузырки с настойкой боярышника к российскому посольству. А еще чуть раньше дико ликовали насчет "жареных колорадов" - это когда заживо пожгли людей в Одессе и "самке колорада" - это когда после ракетно-бомбового удара украинских ВВС по зданию городской администрации Луганска мучительно погибала министр здравоохранения республики... 

Кстати, свидомые вполне интернационалисты - в том смысле, что радуются гибели и мучениям не только россиян, но и граждан Украины. Им все равно.

Удивительные люди, сделавшие "европейский выбор" и при этом готовые взять на себя ответственность и за массовое отравление сибиряков метиловым спиртом, и за гибель в авиакатастрофе ничего им не сделавших людей. Вот "выколю себе глаз" нехай у тещи зять будет кривой"... Европейцы, чо.

Так вот скрин поста европейца.

Ну, про кацапов все правда, даже не вся правда - я вот лично мяса не ел уже лет 20, честное слово! Даже на день рождения Путина. Утром овсянка, хлеб дома печем сами - экономим... Чай пьем китайский, тоже из экономии. Кофе в зернах перемалываем сами, растворимого не пьем - дорого. Супчик жиденький, на воде. Макароны тоже без мяса, вместо него кладем трюфели или белые грибы - так дешевле. Ну салатик там - помидорчики, огурчики, редиска... Бедно живем, я бы даже сказал скудно. Даже рыбу, семужку или белорыбицу какую, и ту себе позволяем раза три в неделю, не чаще, а так чтоб подешевле - мидии, осьминоги. В общем, с хлеба на соль перебиваемся.

Однако ж до такого расточительного богачества, как на постмайданной Украине - и не мечтал даже. Котлетку - каждому члену семьи! Нет, чтоб через раз - ты, допустим, вчера котлету ел, значит сегодня одно пюре... Нет! Каждому члену по котлете! И так аж два раза в неделю!

Нельзя же так роскошествовать, никаких же ресурсов не хватит. Сегодня котлета, завтра котлета... Про суп с галушками молчу, это уже выше моего понимания. Ну хоть чай-то спитой? Ну хлеба-то хоть по одному кусочку?

Хотя еще и до майдана сам видал - использованные презервативы в украинской деревне сушат на веревке в сарае, как носки или трусы, и потом используют по второму разу. Хорошо живут, справно, много гондонов на веревке!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Украинская кухня. Суп с галушками. Ликвидация безграмотности.
анти написал 26.12.2016 01:30
Суп варится на основе бульона, обычно куриного. Потом курицу достают и отдают своему хозяину - поляку. А чтобы не пропадал бульон, в него кладут тесто. Кто побогаче, могут добавить яйца, лук, морковку, укроп (ага, да!). Хорошая замена мяса на яйца. Это традиционный рецепт. Так что отдавать мясо своему хозяину бандерлоги приучены на уровне генетической памяти. Традиция!
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ну да...
анти написал 26.12.2016 00:39
Хлеба дома сегодня нет. Два вида кобасы есть. Печенья нет, но есть пряники. Знали бы вы, какая гадость, колбаса со сладкими пряниками. Приходится себя заставлять. Наверное, это хорошо быть украинцем? Когда вместо пироженых можно кушать настоящий хлеб... Мечта!
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