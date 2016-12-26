Коля Лукашенко пока думает, править или нет

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай пока не стремится стать преемником своего отца. Об этом он сообщил в интервью 11-летнему корреспонденту Евгению Гришину: "Меня многие об этом спрашивают. Я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет. Не уверен, что я готов к ней", - отметил 12-летний Николай, отвечая на вопрос юного журналиста в специальном репортаже, показанном в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко-младший рассказал, что пока не решил, какую для себя профессию выбрать. "Может быть, врачом, может быть, военную карьеру сделать. Еще не определился", - уточнил он.

Лукашенко-папе 62 года, он уже в пятый раз становится президентом Белоруссии.

Мальчику Коле Лукашенко 12 лет. То есть до возраста, когда он сможет занять пост президента, ему лет 20.

Александр Григорьевич Лукашенко собирается сидеть в бессменных президентах и после 80 лет?

Заметим, мальчик Коля 12-и лет вовсе не удивлен этим вопросом: "Меня многие об этом спрашивают".

А что? Президент Гейдар Алиев передал власть сыну Ильхаму. Президент Хафез Асад передал власть сыну Башару. Президент Нурсултан Назарбаев думает о дочери, которая пока является вице-премьером правительства. Чем президент Лукашенко и его сын Коля хуже?

Все это в центре Европы, чуть меньше тысячи километров от Берлина и Вены.

Кстати, Ельцин не решился передать власть ни одной из дочерей, хотя и назначил зятя руководить "Аэрофлотом", а дочь Татьяну даже сделал своим помощником. Путин тоже пока придерживается приличий - преемник Митя ему вроде не родственник, а дочери находятся поодаль от политики. Но постоянные заигрывания с монархической темой, конечно, внушают опасения - вот сейчас опробуют передачу власти "кронпринцу" в Минске, а там и до Москвы очередь дойдет...

Давайте начистоту - если завтра Лукашенко объявит себя каким-нибудь "литовским гетманом" на манер Радзивиллов, то практически никто ему не возразит. Оппозиция подавлена, чиновничество сервильно, народ запуган. Будет княжить. И тогда мальчик Коля наследует вельможному папе по праву в любом возрасте, когда Александру Григорьевичу вздумается отойти на покой...

А.Б.