Исполняющий обязанности президента РФ Григорян ответил Максиму Калашникову и Анатолию Баранову

Мы получили ответ на наше обращение к президенту РФ В.В.Путину - почему-то от некого гражданина Григоряна, хотя принесли свой документ в учреждение, на котором большими буквами написано: "Приемная Президента Российской Федерации". Видимо, означенный господин Григорян в настоящий момент исполняет обязанности Президента РФ. И надо сказать, исполняет их как-то неважно...

Вот что мы написали президенту нашей страны по вопросу, который считаем достойным того, чтобы им занимался именно глава государства, поскольку речь идет о его исключительной компетенции:

"К вам, гаранту Конституции Российской Федерации, мы обращаемся и требуем прекратить политические репрессии в стране, грубо попирающие конституционные права граждан. В том числе – и право на референдумы.

Нам даже несколько неудобно напоминать вам, президенту страны и многолетнему главе Союза юристов России статью 3 Конституции РФ, которая в пункте 3 гласит: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

А на деле, при наличии весьма либерально составленной Конституции, в Российской Федерации разыгрываются трагедии, подобные расправам над гражданскими активистами в Аргентине и Чили 1970-х годов.

Так, с июля 2015 года за организацию в РФ инициативной группы по проведению референдума, арестованы и содержатся под стражей граждане России Барабаш К.В., Мухин Ю.И., Парфёнов В.Н. и Соколов А.А. В настоящее время их дело передано для «рассмотрения» известному «судье» А.Криворучко, который в 2010 году признан в США и ЕС соучастником убийства Сергея Магнитского и включен в «список Магнитского».

При этом людей, решивших инициировать референдум, причем строго по закону РФ, держат за решеткой, как опасных уголовных преступников, месяцами не допуская к ним адвокатов. На фарсовом «суде» заключенным даже толком не смогли предъявить обвинение (в чем их «экстремизм»?), не переставая, однако, содержать гражданских активистов в следственном изоляторе. В то время, как, например, экс-министр экономики Улюкаев, пойманный с поличным на взятке в 2 миллиона долларов, пребывает у себя дома.

Вы, как гарант Конституции РФ, в декабре 2015 года публично пообещали разобраться с делом инициаторов референдума, но до сих пор этого не сделали. Мы понимаем вашу занятость, но это дело носит принципиальный характер, и забыть о нем или, как говорят, отложить в долгий ящик нельзя. Само наличие подобных дел разрушает веру людей в конституционный порядок и законность власти.

Позволим вам напомнить, что, не смотря на наличие в Основном законе статьи 3, в реальности за всю историю РФ удалось провести всего один общенациональный референдум – тот самый референдум 1993 года по той самой Конституции, в которой и появилось право на референдум как выражение непосредственной власти народа. Больше ни одна инициатива референдума реализована не была. Уже это само по себе выглядит странно.

Граждане РФ не должны лишаться своих конституционных прав, в числе коих – и право на проведение референдумов.

И если вы сейчас, на примере дела инициаторов референдума об ответственности власти не остановите безумия новых репрессий в РФ, дальнейшие события могут принять непредсказуемый оборот".

Понятно, что мы не просим чего-то для себя или чего-то, в чем можно усмотреть наш личный какой-то интерес. Речь идет о Конституции РФ и ее очевидном неисполнении. К кому ж обращаться, как не к ее гаранту?

Есть все основания полагать, что гражданин Григорян, облеченный колоссальными полномочиями, не сильно вчитывался в текст документа, который переслал в Следственный комитет, к деятельности которого это вооще не имеет никакого отношения. Вплоть до того, что дело ИГПР ЗОВ до передачи в суд вел СКР, и жалобу на это Приемная Президента РФ передает... в СКР! Хотя закон №59-ФЗ, на который ссылается гр-н Григорян в ст. 8 п.6 гласит: "Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется".

Но ведь именно СКР вел дело ИГПР ЗОВ, именно он требовал заключить людей под стражу, именно он довел дело до суда! А теперь СКР, даже если и раскается в содеянном и признает свою неправоту, ничего поделать уже не сможет - дело-то уже в суде!

Собственно потому мы и обращаемся к гаранту Конституции, а не, скажем, к генералу Бастрыкину, что вопрос находится в его исключительной компетенции.

В общем, понятно, конечно. Нам от лица президента Путина и всего Российского государства указано на наше место: в тот же день, не вдаваясь в детали чиновник приемной президента переслал бумагу куда попало, и на этом вопрос как бы закрыт... Только вот не закрыт!

Потому что именно в силу такого вот наплевательского отношения как кремлевской администрации, так и лично президента Путина к гражданам он, лично он, президент Путин только что дважды постыдно сел в лужу, на глазах у всего мира! Когда на своей пресс-конференции дважды соврал: когда ответил на вопрос о судьбе Александра Соколова теми же словами, что и на вопрос, заданный год назад - президент пообещал "еще раз изучить" дело специального корреспондента РБК Александра Соколова. Президент сказал, что не знает о деле Соколова, но благодарен журналисту, если тот на самом деле писал о злоупотреблениях на Восточном. Путин выразил готовность помочь Соколову и изданию, «если дело только в этом».

И второе вранье, о котором писал я позавчера: 6 числа этого месяца писатель Максим Калашников и я, Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск направили официальное обращение к президенту Путину с требованием освободить арестованных по делу ИГПР ЗОВ, и в том числе Александра Соколова!

Но президент Путин пренебрег своими служебными обязанностями, и поленился ознакомиться с этим обращением. Возможно, с подачи недобросовестных сотрудников своей приемной. Возможно, по причине непрофессионализма своей пресс-службы, которая прозевала публикации в СМИ об этом обращении.

В любом случае - стыдно и оскорбительно. Не в нас же дело, а в том, что он просто наплевал и на мнение неопределенно большого числа граждан, и на свои обязанности президента и гаранта конституции...

Как-то стыдно за страну, которая управляется с такой небрежностью. С таким презрением к ее гражданам.

Без восторга,

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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