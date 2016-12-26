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Московский листок

Cкончался Джордж Майкл

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 2

Cкончался Джордж Майкл

25 декабря в возрасте 53-х лет в в Оксфордшире (Великобритания) скончался известный британский музыкант Джордж Майкл, сообщает телеканал BBC.

В полиции отмечают, что в связи со смертью певца "не было выявлено никаких подозрительных обстоятельств".

Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе, три премии «Грэмми». Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году.

Вопросы о сексуальной ориентации Джорджа Майкла продолжали интересовать общественность до 7 апреля 1998 года, когда он был арестован за «участие в непристойных деяниях» в общественном туалете парка Беверли-Хиллз. После инцидента Майкл признался в своей гомосексуальности и в отношениях с Кенни Госсом с июня 1996 года. 23 июля 2006 года Майкл снова был арестован за секс на публике, на этот раз в парке Хэмпстед-Хит, в Лондоне.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Очень написал 26.12.2016 07:44
Жаль.Хорошие песни,хорошие мелодии.Были.
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(без названия)
Правдолюбченко написал 26.12.2016 06:54
неужели правда!? Грусть.
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