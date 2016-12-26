С Новым годом! Платные парковки дошли до самых окраин Москвы

Точечное расширение парковочного пространства организовывается с 26 декабря 2016 года в 47 районах Москвы. Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.
Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро и станций Московского центрального кольца.
10-я Парковая улица
11-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Верхней Первомайской улицей)
12-й проезд Марьиной Рощи
13-й проезд Марьиной Рощи
1-й Дорожный проезд
1-й Зборовский переулок
1-й Кирпичный переулок
1-й Красносельский переулок (от пересечения с улицей Гаврикова до тупика 1-го Красносельского переулка)
1-й Нагатинский проезд
1-й Полевой переулок
1-й проезд Марьиной Рощи
1-й проезд Перова Поля
1-й Ходынский проезд
1-я Cокольническая улица
1-я Владимирская улица (от пересечения с улицей Металлургов до пересечения с Перовской улицей)
1-я Новокузьминская улица
1-я Парковая улица
2-й Вольный переулок
2-й Нагатинский проезд
2-й проезд Марьиной Рощи
2-й проезд Перова Поля
2-й Ходынский проезд
2-я Cокольническая улица
2-я Владимирская улица (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с Утренней улицей, от пересечения с улицей Металлургов до пересечения с Зеленым проспектом)
2-я Кабельная улица
2-я Леснорядская улица
2-я Парковая улица
2-я улица Бухвостова
2-я Хуторская улица от пересечения с Петровско-Разумовским проездом до пересечения с Башиловской улицей)
3-й Нагатинский проезд (проезд между Каширским шоссе и 2-м Нагатинским проездом)
3-й проезд Марьиной Рощи
3-й проезд Перова Поля
3-й Ходынский проезд
3-я Кабельная улица
3-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Измайловским проспектом)
3-я Сокольническая улица
3-я улица Бухвостова
3-я улица Марьиной Рощи
4-й Вешняковский проезд
4-й Полевой переулок
4-й проезд Марьиной Рощи
4-й Ходынский проезд
4-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Заводским проездом)
4-я проезд Перова Поля
4-я Сокольническая улица
4-я улица Марьиной Рощи
5-й Загородный проезд
5-й проезд Марьиной Рощи
5-я Кабельная улица (от дома 1 по 5-й Кабельной улице до пересечения с Андроновским шоссе)
5-я Кожуховская улица (от пересечения со 2-м Кожуховским проездом до пересечения с улицей Сайкина)
5-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Измайловским проспектом)
5-я Сокольническая улица
6-й проезд Марьиной Рощи
6-й проезд Подбельского (от пересечения с 7-м проездом Подбельского до пересечения с Открытым шоссе)
7-й проезд Подбельского
8-я Парковая улица
9-я Парковая улица (четная сторона от дома 4 до пересечения с Первомайской улицей, от пересечения с Первомайской улицей до с Сиреневым бульваром, нечетная сторона от дома 1 по 9-й Парковой улице до пересечения с Первомайской улицей)
Авиамоторная улица
Андроновское шоссе
Анненский проезд
Богородское шоссе (от пересечения с Сокольнической площадью до пересечения с Охотничьей улицей)
Большая Остроумовская улица (от пересечения с 1-м Полевым переулком до пересечения со 2-м Полевым переулком)
Большой Матросский переулок
Братеевская улица (от пересечения с Паромной улицей до пересечения с Алма-Атинской улицей)
Братская улица (от пересечения с 1-й Владимирской улицей до пересечения с Новогиреевской улицей)
Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей, нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей)
Варшавское шоссе (нечетная сторона от пересечения с полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги до пересечения с Павелецким направлением Московской железной дороги)
Вельяминовская улица
Верхняя Первомайская улица от пересечения с 7-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей и четная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до пересечения с 13-й Парковой улицей
Вишневая улица (от пересечения с Тушинской улицей до пересечения с улицей Мещерякова)
Волоколамский проезд
Вольная улица
Воронежская улица (от пересечения с Каширским шоссе до пересечения с Ясеневой улицей)
Газгольдерная улица
Газовский переулок
Гольяновский проезд
Гостиничный проезд
Елецкая улица (от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с Ясеневой улицей)
Заводской проезд
Заревый проезд
Звездный бульвар
Зверинецкая улица (от пересечения со 2-й Хапиловской улицей до пересечения с Фортунатовской улицей)
Зеленодольская улица (от пересечения с 1-й Новокузьминской улицей до пересечения с Рязанским проспектом)
Зеленый проспект (нечетная сторона от дома 89 корпус 1 по Зеленому проспекту до пересечения с улицей Молостовых, нечетная сторона от дома 61 по Зеленому проспекту до дома 87 корпус 1 по Зеленому проспекту, четная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с улицей Молостовых, от пересечения с Перовской улицей до пересечения со 2-й Владимирской улицей, нечетная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до дома 59 строение 1 по Зеленому проспекту)
Ивантеевская улица (от пересечения с Открытым шоссе до пересечения с 3-м проездом Подбельского)
Измайловский бульвар ( от пересечения с 7-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей, четная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до дома 50 по Измайловскому бульвару, четная сторона от дома 54 по Измайловскому бульвару до пересечения с 13-й Парковой улицей, нечетная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до пересечения с 13-й Парковой улицей)
Измайловский проспект (от пересечения с 1-й Парковой улицей до пересечения с 5-й Парковой улицей)
Каширское шоссе (от пересечения с Коломенским проездом до пересечения с Варшавским шоссе)
Кирпичная улица
Ключевая улица
Колодезный переулок
Краснобогатырская улица (от пересечения с Преображенской площадью до пересечения с Просторной улицей)
Краснодарская улица (от пересечения с Таганрогской улицей до пересечения с улицей Марьинский Парк)
Ленинградское шоссе (от пересечения с Новопетровским проездом до пересечения с Ленинградским проспектом)
Леснорядская улица
Леснорядский переулок
Малая Филевская улица
Маленковская улица
Медведковское шоссе
Микульский переулок
Мироновская улица
Московско-Казанский переулок
Нагатинская набережная (от пересечения с Новоданиловской набережной до пересечения с Нагатинским бульваром)
Нагатинская улица
Нижняя Первомайская улица (нечетная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей, четная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 12-й Парковой улицей, от пересечения с 6-й Парковой улицей до пересечения с 9-й Парковой улицей)
Новозаводская улица (от пересечения с северо-западной границей полосы отвода Московской железной дороги Смоленского направления до пересечения с Большой Филевской улицей)
Новороссийская улица
Новочеркасский бульвар, дом 55
Огородный проезд
Октябрьская улица (от пересечения с улицей Сущевский Вал до пересечения с 1-м Стрелецким проездом)
Осенний бульвар
Открытое шоссе (от пересечения с Халтуринской улицей до пересечения с 6-м проездом Подбельского)
Паромная улица
Первомайская улица (четная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 16-й Парковой улицей, нечетная сторона от дома 99 по Первомайской улицей до дома 121 по Первомайской улице, от пересечения с 1-й Парковой улицей до пересечения с 9-й Парковой улицей, нечетная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей)
Песочный переулок
Попов проезд
Потешная улица
Походный проезд (от пересечения с улицей Фабрициуса до пересечения с Новосходненским мостом)
Преображенская набережная
проезд Березовой Рощи
проезд Добролюбова
проезд Серебрякова
проезд Стратонавтов
проезд Шокальского, дом 57, корпус 1
Промышленный проезд
Рубцов переулок
Рубцовская набережная
Рубцовско-Дворцовая улица
Русаковская набережная
Русаковская улица (от пересечения с улицей Гаврикова до пересечения с полосой отвода Митьковской соединительной железнодорожной ветки Московской железной дороги)
Рыбинский переулок
Севастопольский проспект (от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова)
Сиреневый бульвар (от пересечения с Щелковским шоссе до пересечения с 11-й Парковой улицей)
Складочная улица (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Двинцев до дома 3, строение 9)
Снежная улица (от пересечения с проездом Серебрякова до пересечения с улицей Седова)
Совхозная улица (от пересечения с улицей Судакова до пересечения со Ставропольской улицей)
Сормовская улица (от пересечения с Ферганской улицей до пересечения с Сормовским проездом)
Сормовский проезд
Станционная улица
Старопокровский проезд
Старослободская улица
Старослободский переулок
Строгинский бульвар
Судостроительная улица (от пересечения с проспектом Андропова до пересечения с Кленовым бульваром)
Сурский проезд
Сусоколовское шоссе
Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей)
Тихорецкий бульвар (нечетная сторона)
Ткацкая улица (от пересечения с улицей Измайловский Вал до пересечения с Мироновской улицей)
Тушинская улица (от пересечения с улицей Свободы до тупика улицы Тушинской)
Тюменская улица (от пересечения с Тюменским проездом до пересечения с Малым кольцом Московской железной дороги)
Тюменский проезд
улица Авиаконструктора Микояна
улица Авиаконструктора Сухого
улица Академика Королева (от пересечения с Новомосковской улицей до пересечения с Останкинским проездом)
улица Академика Скрябина (от пересечения с 1-й Новокузьминской улицей до пересечения с Рязанским проспектом)
улица Атарбекова
улица Барболина
улица Богородский Вал
улица Веткина
улица Вострухина
улица Гастелло
улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ясеневой улицей)
улица Герасима Курина
улица Героев Панфиловцев (от пересечения с улицей Фомичевой до пересечения с Химкинским бульваром)
улица Гризодубовой
улица Добролюбова
улица Долгова (от пересечения с Вишневой улицей до пересечения с улицей Свободы)
улица Дубовой Рощи
улица Жебрунова
улица Ибрагимова (от пересечения с Щербаковской улицей до пересечения с осью подъездной железнодорожной ветки)
улица Константина Федина
улица Косыгина (от пересечения с Мосфильмовской улицей до пересечения с проспектом Вернадского)
улица Кулакова (от пересечения с улицей Твардовского до пересечения с Мякининским проездом)
улица Лазо (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с Перовской улицей)
улица Лобанова
улица Маргелова
улица Маршала Воробьева
улица Маршала Прошлякова
улица Маршала Шестопалова (от пересечения с улицей Москворечье до пересечения с проспектом Андропова)
улица Матросская Тишина
улица Мещерякова
улица Милашенкова
улица Новая Дорога
улица Новинки
улица Олений Вал (от пересечения с Сокольнической площадью до пересечения с Охотничьей улицей)
улица Перерва (от пересечения с Люблинской улицей до пересечения с Братиславской улицей, дом 50)
улица Планерная
улица Пруд Ключики
улица Руставели (от пересечения с улицей Добролюбова до пересечения с Огородным проездом)
улица Сайкина
улица Сокольнический Вал
улица Трофимова (от пересечения со 2-м Кожуховским проездом до пересечения с улицей Сайкина)
улица Циолковского (от пересечения с Вишневой улицей до пересечения с улицей Свободы)
улица Шумкина
Университетская площадь
Университетский проспект (от пересечения с Мичуринским проспектом до пересечения с проспектом Вернадского)
Федеративный проспект (нечетная сторона от пересечения с Новогиреевской улицей до дома 16 корпус 1 по Федеративному проспекту, четная сторона от пересечения с Новогиреевской улицей до дома 15 корпус 1 по Федеративному проспекту, нечетная сторона от дома 17A до дома 37 по Федеративному проспекту и четная сторона от дома 18 корпус 1 до тупика Федеративного проспекта в сторону увеличения нумерации домов)
Ферганская улица (от пересечения с улицей Академика Скрябина до пересечения с Сормовской улицей)
Фортунатовская улица (от пересечения с Щербаковской улицей до пересечения со Зверинецкой улицей)
Химкинский бульвар
Хлебозаводской проезд
Ходынский бульвар
Хорошевское шоссе (от пересечения с проспектом Маршала Жукова до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
Щербаковская улица
Энергетическая улица, дом 13
|
|