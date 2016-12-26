С Новым годом! Платные парковки дошли до самых окраин Москвы

Точечное расширение парковочного пространства организовывается с 26 декабря 2016 года в 47 районах Москвы. Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.

Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро и станций Московского центрального кольца.



10-я Парковая улица

11-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Верхней Первомайской улицей)

12-й проезд Марьиной Рощи

13-й проезд Марьиной Рощи

1-й Дорожный проезд

1-й Зборовский переулок

1-й Кирпичный переулок

1-й Красносельский переулок (от пересечения с улицей Гаврикова до тупика 1-го Красносельского переулка)

1-й Нагатинский проезд

1-й Полевой переулок

1-й проезд Марьиной Рощи

1-й проезд Перова Поля

1-й Ходынский проезд

1-я Cокольническая улица

1-я Владимирская улица (от пересечения с улицей Металлургов до пересечения с Перовской улицей)

1-я Новокузьминская улица

1-я Парковая улица

2-й Вольный переулок

2-й Нагатинский проезд

2-й проезд Марьиной Рощи

2-й проезд Перова Поля

2-й Ходынский проезд

2-я Cокольническая улица

2-я Владимирская улица (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с Утренней улицей, от пересечения с улицей Металлургов до пересечения с Зеленым проспектом)

2-я Кабельная улица

2-я Леснорядская улица

2-я Парковая улица

2-я улица Бухвостова

2-я Хуторская улица от пересечения с Петровско-Разумовским проездом до пересечения с Башиловской улицей)

3-й Нагатинский проезд (проезд между Каширским шоссе и 2-м Нагатинским проездом)

3-й проезд Марьиной Рощи

3-й проезд Перова Поля

3-й Ходынский проезд

3-я Кабельная улица

3-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Измайловским проспектом)

3-я Сокольническая улица

3-я улица Бухвостова

3-я улица Марьиной Рощи

4-й Вешняковский проезд

4-й Полевой переулок

4-й проезд Марьиной Рощи

4-й Ходынский проезд

4-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Заводским проездом)

4-я проезд Перова Поля

4-я Сокольническая улица

4-я улица Марьиной Рощи

5-й Загородный проезд

5-й проезд Марьиной Рощи

5-я Кабельная улица (от дома 1 по 5-й Кабельной улице до пересечения с Андроновским шоссе)

5-я Кожуховская улица (от пересечения со 2-м Кожуховским проездом до пересечения с улицей Сайкина)

5-я Парковая улица (от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Измайловским проспектом)

5-я Сокольническая улица

6-й проезд Марьиной Рощи

6-й проезд Подбельского (от пересечения с 7-м проездом Подбельского до пересечения с Открытым шоссе)

7-й проезд Подбельского

8-я Парковая улица

9-я Парковая улица (четная сторона от дома 4 до пересечения с Первомайской улицей, от пересечения с Первомайской улицей до с Сиреневым бульваром, нечетная сторона от дома 1 по 9-й Парковой улице до пересечения с Первомайской улицей)

Авиамоторная улица

Андроновское шоссе

Анненский проезд

Богородское шоссе (от пересечения с Сокольнической площадью до пересечения с Охотничьей улицей)

Большая Остроумовская улица (от пересечения с 1-м Полевым переулком до пересечения со 2-м Полевым переулком)

Большой Матросский переулок

Братеевская улица (от пересечения с Паромной улицей до пересечения с Алма-Атинской улицей)

Братская улица (от пересечения с 1-й Владимирской улицей до пересечения с Новогиреевской улицей)

Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей, нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей)

Варшавское шоссе (нечетная сторона от пересечения с полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги до пересечения с Павелецким направлением Московской железной дороги)

Вельяминовская улица

Верхняя Первомайская улица от пересечения с 7-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей и четная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до пересечения с 13-й Парковой улицей

Вишневая улица (от пересечения с Тушинской улицей до пересечения с улицей Мещерякова)

Волоколамский проезд

Вольная улица

Воронежская улица (от пересечения с Каширским шоссе до пересечения с Ясеневой улицей)

Газгольдерная улица

Газовский переулок

Гольяновский проезд

Гостиничный проезд

Елецкая улица (от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с Ясеневой улицей)

Заводской проезд

Заревый проезд

Звездный бульвар

Зверинецкая улица (от пересечения со 2-й Хапиловской улицей до пересечения с Фортунатовской улицей)

Зеленодольская улица (от пересечения с 1-й Новокузьминской улицей до пересечения с Рязанским проспектом)

Зеленый проспект (нечетная сторона от дома 89 корпус 1 по Зеленому проспекту до пересечения с улицей Молостовых, нечетная сторона от дома 61 по Зеленому проспекту до дома 87 корпус 1 по Зеленому проспекту, четная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с улицей Молостовых, от пересечения с Перовской улицей до пересечения со 2-й Владимирской улицей, нечетная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до дома 59 строение 1 по Зеленому проспекту)

Ивантеевская улица (от пересечения с Открытым шоссе до пересечения с 3-м проездом Подбельского)

Измайловский бульвар ( от пересечения с 7-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей, четная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до дома 50 по Измайловскому бульвару, четная сторона от дома 54 по Измайловскому бульвару до пересечения с 13-й Парковой улицей, нечетная сторона от пересечения с 11-й Парковой улицей до пересечения с 13-й Парковой улицей)

Измайловский проспект (от пересечения с 1-й Парковой улицей до пересечения с 5-й Парковой улицей)

Каширское шоссе (от пересечения с Коломенским проездом до пересечения с Варшавским шоссе)

Кирпичная улица

Ключевая улица

Колодезный переулок

Краснобогатырская улица (от пересечения с Преображенской площадью до пересечения с Просторной улицей)

Краснодарская улица (от пересечения с Таганрогской улицей до пересечения с улицей Марьинский Парк)

Ленинградское шоссе (от пересечения с Новопетровским проездом до пересечения с Ленинградским проспектом)

Леснорядская улица

Леснорядский переулок

Малая Филевская улица

Маленковская улица

Медведковское шоссе

Микульский переулок

Мироновская улица

Московско-Казанский переулок

Нагатинская набережная (от пересечения с Новоданиловской набережной до пересечения с Нагатинским бульваром)

Нагатинская улица

Нижняя Первомайская улица (нечетная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей, четная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 12-й Парковой улицей, от пересечения с 6-й Парковой улицей до пересечения с 9-й Парковой улицей)

Новозаводская улица (от пересечения с северо-западной границей полосы отвода Московской железной дороги Смоленского направления до пересечения с Большой Филевской улицей)

Новороссийская улица

Новочеркасский бульвар, дом 55

Огородный проезд

Октябрьская улица (от пересечения с улицей Сущевский Вал до пересечения с 1-м Стрелецким проездом)

Осенний бульвар

Открытое шоссе (от пересечения с Халтуринской улицей до пересечения с 6-м проездом Подбельского)

Паромная улица

Первомайская улица (четная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 16-й Парковой улицей, нечетная сторона от дома 99 по Первомайской улицей до дома 121 по Первомайской улице, от пересечения с 1-й Парковой улицей до пересечения с 9-й Парковой улицей, нечетная сторона от пересечения с 9-й Парковой улицей до пересечения с 11-й Парковой улицей)

Песочный переулок

Попов проезд

Потешная улица

Походный проезд (от пересечения с улицей Фабрициуса до пересечения с Новосходненским мостом)

Преображенская набережная

проезд Березовой Рощи

проезд Добролюбова

проезд Серебрякова

проезд Стратонавтов

проезд Шокальского, дом 57, корпус 1

Промышленный проезд

Рубцов переулок

Рубцовская набережная

Рубцовско-Дворцовая улица

Русаковская набережная

Русаковская улица (от пересечения с улицей Гаврикова до пересечения с полосой отвода Митьковской соединительной железнодорожной ветки Московской железной дороги)

Рыбинский переулок

Севастопольский проспект (от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова)

Сиреневый бульвар (от пересечения с Щелковским шоссе до пересечения с 11-й Парковой улицей)

Складочная улица (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Двинцев до дома 3, строение 9)

Снежная улица (от пересечения с проездом Серебрякова до пересечения с улицей Седова)

Совхозная улица (от пересечения с улицей Судакова до пересечения со Ставропольской улицей)

Сормовская улица (от пересечения с Ферганской улицей до пересечения с Сормовским проездом)

Сормовский проезд

Станционная улица

Старопокровский проезд

Старослободская улица

Старослободский переулок

Строгинский бульвар

Судостроительная улица (от пересечения с проспектом Андропова до пересечения с Кленовым бульваром)

Сурский проезд

Сусоколовское шоссе

Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей)

Тихорецкий бульвар (нечетная сторона)

Ткацкая улица (от пересечения с улицей Измайловский Вал до пересечения с Мироновской улицей)

Тушинская улица (от пересечения с улицей Свободы до тупика улицы Тушинской)

Тюменская улица (от пересечения с Тюменским проездом до пересечения с Малым кольцом Московской железной дороги)

Тюменский проезд

улица Авиаконструктора Микояна

улица Авиаконструктора Сухого

улица Академика Королева (от пересечения с Новомосковской улицей до пересечения с Останкинским проездом)

улица Академика Скрябина (от пересечения с 1-й Новокузьминской улицей до пересечения с Рязанским проспектом)

улица Атарбекова

улица Барболина

улица Богородский Вал

улица Веткина

улица Вострухина

улица Гастелло

улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ясеневой улицей)

улица Герасима Курина

улица Героев Панфиловцев (от пересечения с улицей Фомичевой до пересечения с Химкинским бульваром)

улица Гризодубовой

улица Добролюбова

улица Долгова (от пересечения с Вишневой улицей до пересечения с улицей Свободы)

улица Дубовой Рощи

улица Жебрунова

улица Ибрагимова (от пересечения с Щербаковской улицей до пересечения с осью подъездной железнодорожной ветки)

улица Константина Федина

улица Косыгина (от пересечения с Мосфильмовской улицей до пересечения с проспектом Вернадского)

улица Кулакова (от пересечения с улицей Твардовского до пересечения с Мякининским проездом)

улица Лазо (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с Перовской улицей)

улица Лобанова

улица Маргелова

улица Маршала Воробьева

улица Маршала Прошлякова

улица Маршала Шестопалова (от пересечения с улицей Москворечье до пересечения с проспектом Андропова)

улица Матросская Тишина

улица Мещерякова

улица Милашенкова

улица Новая Дорога

улица Новинки

улица Олений Вал (от пересечения с Сокольнической площадью до пересечения с Охотничьей улицей)

улица Перерва (от пересечения с Люблинской улицей до пересечения с Братиславской улицей, дом 50)

улица Планерная

улица Пруд Ключики

улица Руставели (от пересечения с улицей Добролюбова до пересечения с Огородным проездом)

улица Сайкина

улица Сокольнический Вал

улица Трофимова (от пересечения со 2-м Кожуховским проездом до пересечения с улицей Сайкина)

улица Циолковского (от пересечения с Вишневой улицей до пересечения с улицей Свободы)

улица Шумкина

Университетская площадь

Университетский проспект (от пересечения с Мичуринским проспектом до пересечения с проспектом Вернадского)

Федеративный проспект (нечетная сторона от пересечения с Новогиреевской улицей до дома 16 корпус 1 по Федеративному проспекту, четная сторона от пересечения с Новогиреевской улицей до дома 15 корпус 1 по Федеративному проспекту, нечетная сторона от дома 17A до дома 37 по Федеративному проспекту и четная сторона от дома 18 корпус 1 до тупика Федеративного проспекта в сторону увеличения нумерации домов)

Ферганская улица (от пересечения с улицей Академика Скрябина до пересечения с Сормовской улицей)

Фортунатовская улица (от пересечения с Щербаковской улицей до пересечения со Зверинецкой улицей)

Химкинский бульвар

Хлебозаводской проезд

Ходынский бульвар

Хорошевское шоссе (от пересечения с проспектом Маршала Жукова до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

Щербаковская улица

Энергетическая улица, дом 13