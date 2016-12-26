Более трёх тысяч человек задействованы в поисках обломков и пассажиров Ту-154 Минобороны

Специалисты, проанализировав данные объективного контроля с радиолокационных средств, определили траекторию полета упавшего в районе Сочи Ту-154. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. «Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна», — пояснили в ведомстве.

Группировка сил, задействованных в поисково-спасательных работах, увеличена до 3,5 тысячи человек. Как отмечается, поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту. К операции присоединились семь судов Черноморского флота. В ближайшее время в район проведения работ будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества.

Группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов. Военнослужащие продолжают обследование береговой линии с целью обнаружения и сбора тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

Ранее сообщалось, что специалисты определили предположительное место падения.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Причиной крушения самолета ТУ-154 над Черным морем могла стать рассинхронизация уборки механизации крыла. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на источник в авиационных кругах РФ.

«Это произошло на второй минуте после взлёта, судя по фото, опубликованном на сайте Минобороны», - отметил источник.

От редакции: Что касается той самой механизации крыла, о которой сейчас спорят специалисты и особенно громко дилетанты, - в советских самолётах, напомню, была гораздо лучше аналогов "Боинга" и "Эйрбаса". Если вы летали на них, иностранных, то хорошо помните довольно громкий сверлящий звук в середине салона, раздающийся сразу после взлёта - это вот она как раз переходит из режима взлёта в режим медленного набора высоты. Там вообще на звукоизоляции экономят господа буржуи (впочем, чаще мы летаем на весьма старых машинах российских авиакомпаний, они хоть иностранные, но тоже весьма изношенные), соответственно, неподготовленный пассажир вообще может заподозрить неладное, звук-то тревожный... "Оперение" - закрылки и прочее, это и есть управление самолётом, поэтому малейшая тут рассинхронизация даёт сбой в маршруте, а ещё - ночной взлёт... Старенькая, 33-х лет машина, конечно же, могла иметь и ряд мелких поломок, Минобороны нечасто совершает подобные рейсы. В общем, всё в этой истории вопиет: правящий класс плевать хотел на тех, кто поневоле подпевает ему массовкой. Почему-то "борт номер один", который Ил-96, путинский - подобных проблем не испытывает. Так что ж не дали этот борт для данного опаснейшего рейса (не своя техника - так ведь и враг подбить может)? Отношение как к холопам - к легендарному советскому ансамблю и всей теле-братии. Что-то ведь есть символическое, что ансамбль с громким советским именем на советском же самолёте погиб? Эксплуатируя советское, контрреволюционная власть сремится к целям антисоветским. Это надо понимать каждую секунду, и никакого доверия "временному правительству", тем более действенного - не проявлять. Пусть вокруг классово чуждой советскому народу власти будет лишь выжженная ею же земля. "Самый вежливый из людей" должен это ощущать каждой клеткой. 3,5 тысячи в поисковой операции - о многом говорит. Правящий класс занервничал - из состояния траура ведь может быть выход и в протест, и в классовую ненависть.

Дело в том, что одна моя бывшая, в книге "Верность и ревность" проходящая как Анастасия Вторая - долго работала в "кремлёвском пуле". И она не раз мне рассказывала, что к ним - хоть ты из "Газеты-газеты", хоть ты из "Известий" или даже Первого канала, - власть относится именно так, наплевательски. Она работала там (и тоже - бесконечные полёты, чаще именно ночные) в период президентства Мити-преемника. Мало того, что летали чёрт-те на чём, именно так порой дозаправляясь незапланированно, ночью, кое-как - так их ещё и кормить забывали. Питались в течение нескольких дней или даже недели на кофе-брейках только! Или - многочасовая езда в автобусах без возможности посетить туалет. Торопились пропиарить Митю, показать его соотечественникам в лучшем виде! Ради этого - терпите, господа подголоски буржуазии. Короче говоря, моя "экс" покинула этот "пул" тогда, когда начались проблемы с почками - платили там хорошо, Габрелянов или Кремль, я даже не знаю, но здоровье всё же дороже. Посему - траур, на который при нынешнем правящем классе обречена Россия это вовсе не случайность. Это закономерность свинского отношения миллиардеров путинского пула к "челяди". Впрочем, она это отношение хорошо знает, иллюзий не питает. Если в стране такой разрыв в доходах, а на нефти становятся мультимиллиардерами лишь друзья Путина, это лишает сразу всех патриотических иллюзий. Это - классовая война. В ней глупо гибнуть на стороне противника. Это и произошло. Да, печально. Но, увы, закономерно.

Дмитрий Чёрный, советский патриот

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