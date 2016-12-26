КНР протестует в связи с "вооружающим" вмешательством США в дела Тайваня

КНР выразил протест США в связи с подписанием Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств в 2017 году, в котором предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем. Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД КНР.

"Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - отмечается в тексте заявления.

Президент США подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО). Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.

Напомним, США и при Трампе продолжают снабжать оружием не только китайских соседей, но и российских. Правда Пентагон на это экономит. На Украине остались недовольны полученными от США беспилотниками Raven RQ-11B Analog стоимостью в миллионы долларов, сообщает Reuters. Военные сочли их неэффективными. Военный советник Натан Хазин заявил, что, «будь его воля, он бы вернул беспилотники». «С самого начала решение купить их для использования в конфликте было неверным»,— сообщил господин Хазин.

В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.

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