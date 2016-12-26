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Московский листок

Кириенко установил для губернаторов нормировку по явке и голосованию за Путина

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 7

регионы выборы силовигархия
Кириенко установил для губернаторов нормировку по явке и голосованию за Путина

В субботу, 24 декабря, завершился учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. В последний день мероприятия выступил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По словам одного из участников семинара, Кириенко в ходе своей речи завел разговор о выборах президента и, в частности, о том, что "основной кандидат" должен победить с результатом 70% голосов и при явке 70%.

"Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии", - заявил источник РБК. Информацию о том, что Кириенко действительно называл такие цифры, порталу подтвердили еще два других участника семинара.

Один из вице-губернаторов, присутствовавших на семинаре, утверждает, что обеспечение 70-процентного результата основного кандидата являлось не установкой к действию от администрации президента, а "учебным упражнением с максимально высокими показателями". Такую же позицию озвучил представитель управления внутренней политики Кремля: "Это семинар, а не совещание".

В то же время два других источника, участвовавших в семинаре, напротив, считают, что прозвучавшие на мероприятии цифры явки и результата - это реальная задача, которая ставится Кремлем.

Кириенко также призывал вице-губернаторов не рассчитывать на то, что "непопулярные меры будут заливаться деньгами". Он подчеркнул, что "экономика стагнирует, и даже если завтра нефть будет стоить 100 долларов за баррель, следует рассчитывать только на те деньги, которые заложены в бюджет".

Политолог Константин Калачев в беседе с РБК отметил, что если задачи по явке и результату действительно являются установкой, то это предполагает, что выдвигаться на пост президента будет именно Владимир Путин, причем он может получить 70%, "вообще ничего не делая".

Однако есть проблемы с явкой: в истории России она никогда не достигала цифры 70%. В 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м - более 69%, в 2004-м - 64,4%, в 2000-м - 68,7, а на выборах 1996 года - 69,8% и 69,4% (для первого и второго тура).

Для повышения явки Кириенко призвал власти на местах "заинтересовать" граждан, но в рамках закона, без использования запрещенных технологий. По словам источников, Кириенко заявил, что Кремль "будет в избирательной кампании с весны, но готовиться к ней нужно уже сегодня".

- Когда-то, шедший со мной вместе к метро "Полянка" с ТВЦ из прошутинской массовки юный "едросс", - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - рассказывал мне, подвыпимши, как побеждало "ЕдРо" на очередных выборах в Москве, им дана была разнарядка набрать (дорисовать, но не до космического же уровня) 40%, это было в самые "тучные" годы, и вот эти уже натянутые фальсификациями проценты, прямо как в банке, по чёткой схеме +20 в виде бонуса (тем, кто набрал - а если участок провалился, недобрал, то - показывают реальный процент, для честности), ЦИК им уже превращала в 60, помните, наверное, те выборы 2007-го - надо полагать, Кириенко тут никаких новшеств не несёт, а тупо отрабатывает схему, созданную при Чурове и ещё при Лужкове в Москве, теперь они хотят чтобы при той разнице уровней жизни с Москвой, что имеется в РФ, "голосовали" ещё лучше, но чего-то они этим явно добьются, может, и не победы "кандидата номер один", но явной общественной мобилизации (вчера наблюдал в Томске шестерых парней, открыто орущих в сторону мэрии: "Воры у власти, какая власть - такая жизнь, угнетённый народ восстанет!")...



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Всего комментариев к статье: 7
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Немного из прошлого Кириенко
Из Нижнего написал 26.12.2016 13:35
Сережа Израитель тот еще фрукт и большой спец по выборам, если кто этого не знает. Во время своего полпредства умудрился "избрать" мэром Вадика Булавинова при рейтинге в 20%. Для того, чтобы свалить действующего мэра Юрия Лебедева, организовали отключение горячей воды во всем городе, которой не было несколько месяцев, а накануне выборов разбросали горожанам липовые жировки с завышенными в разы тарифами. Второго главного конкурента Андрея Климентьева просто тупо сняли с гонки за день до выборов. Похоже, теперь таланты Сергея Владиленовича решили использовать на федеральном уровне.
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(без названия)
Const написал 26.12.2016 12:36
Не факт, что этот &#171;один из участников семинара&#187; не соврал. Не говоря о том, что это вообще похоже на вброс
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(без названия)
поговаривають написал 26.12.2016 12:00
что для нацгвардии Путин устанавливает СПЕЦзвания-ШТАНДАРТЕНФЮРЕР-ОБЕРГРУППЕНФЮРЕР-УНТЕРШАРФЮРЕР-ГАУПТМАНХРЕНФЮРЕР И тд....
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(без названия)
стоик655 написал 26.12.2016 12:00
До 2018 года все Галерные уже будут на ПМЖ в Израиле?
Или им, как главе гестапо ГДР Маркусу Вольфу, откажут?
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(без названия)
ТОЛЬКО написал 26.12.2016 11:56
фюрер(путин)
приведет народ к счастью и демократии
и наведет наконец порядок в Сирии
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(без названия)
фюрер-народ написал 26.12.2016 11:53
кто не верен ФЮРЕРУ-тот враг народа и яврей!!!!
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(без названия)
БУДЕТ ВЕСЕЛО И СТРАШНО)))) написал 26.12.2016 11:49
Заинтересовать народ?Ну-ну...На выходные ездил к родителям (г.Фурманов,30км от Иваново).В городе авария на водозаборе,с пятницы нет воды,совсем!Авария на водозаборе.В бутылках скупили под-ноль.Бегают и ездят на окраины на колонки.А власть молчит,как рыба об лет.В пятницу чего-то вякнули по-местному тв,что пару суток потерпеть-с тех пор тишина.Уезжал в 9утра-так и тишина.Вчера сосед (у него дите 9месяцев) крыл уями всю эту "сласть",грозился Путину нажалиться,я ему посоветовал еще в спортлото стукануть.Надо больше таких "стимулов",и будет им "щастье",явка в 99% и комедия с трагедией.
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