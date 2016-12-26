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Московский листок

В Сибири запретят торговать непищевой спиртосодержащей продукцией

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 2

В Сибири запретят торговать непищевой спиртосодержащей продукцией

В Сибирском федеральном округе введут запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Как передает РИА Новости, чиновник провёл в Иркутске комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой присутствовали губернатор области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей продукции. На заседании было принято решение о необходимости запрета торговли непищевыми алкогольными жидкостями не только в Иркутской области, но и на территории всего СФО.

"Это решение сейчас будет проработано и в ближайшее время принято", - заявил Меняйло.

Напомним, по последним данным число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 76 человек. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны 23 человека.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик657 написал 26.12.2016 12:03
Зачем работать - на санкции ответим антисанкциями - Главное чтобы людям было хуже?
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(без названия)
фюрер-родина-свобода!!! написал 26.12.2016 11:57
фюрер(путин)
приведет народ к счастью и демократии
и наведет наконец порядок в Сирии
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