В Сибири запретят торговать непищевой спиртосодержащей продукцией

В Сибирском федеральном округе введут запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Как передает РИА Новости, чиновник провёл в Иркутске комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой присутствовали губернатор области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей продукции. На заседании было принято решение о необходимости запрета торговли непищевыми алкогольными жидкостями не только в Иркутской области, но и на территории всего СФО.

"Это решение сейчас будет проработано и в ближайшее время принято", - заявил Меняйло.

Напомним, по последним данным число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 76 человек. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны 23 человека.