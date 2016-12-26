Киевляне принесли к посольству РФ цветы, а не "боярышник"

Жители столицы Украины Киева несут цветы к посольству РФ в воскресенье, выражая соболезнования народу России в связи с авиакатастрофой в Сочи, которая унесла жизни 92 человек. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе диппредставительства. "Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море. К зданию посольства России люди несут цветы и свечи, оставляют памятные записки", - сказали в посольстве.

В числе пассажиров разбившегося самолета - сотрудники Ансамбля имени Александрова, журналисты трех телеканалов, глава фонда "Справедливая помощь" врач Елизавета Глинка. В Москве цветы и свечи несут к зданию ансамбля, фонда, а также к телецентру в Останкино. Понедельник объявлен в России днем общенационального траура.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 по Москве через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Погибли 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Специалисты, проанализировав данные объективного контроля с радиолокационных средств, определили траекторию полета упавшего в районе Сочи Ту-154. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. «Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна», — пояснили в ведомстве.

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